YETECH QUEEN PRO v0.2 Creata per i Reversal. Guidata dalla Logica. YETECH QUEEN PRO v0.2 è una versione leggera e migliorata dell’Expert Advisor, progettata per trader che desiderano ingressi intelligenti, reattivi e ben protetti — con un codice pulito ed efficiente. Questa versione è dotata di un potente sistema di Auto-Reverse , combinato con filtri EMA e RSI , per garantire operazioni in linea con la struttura del mercato. Ideale per catturare inversioni e cambi di tendenza. Caratteristi