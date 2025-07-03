Velora
- Experts
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 9
Velora è un Expert Advisor di alta qualità progettato a partire dal nucleo di Instant Volatility Breakout (IVB), con un Grid Engine adattivo, logica di trailing dinamica, meccanismi di chiusura parziale e voci automatizzate basate sulla volatilità.
Progettata per i trader che cercano un mix di aggressività, sicurezza e adattabilità, Velora non è solo reattiva, è anche reattiva.
Punti di forza principali
IVB Breakout Engine: rileva raffiche di momentum ad alto impatto utilizzando filtri di volatilità e momentum raffinati (ROC, ATR, Keltner, Volume).
Sistema di griglia adattiva:
- Spaziatura della griglia fissa o adattiva (basata su ATR)
- Dimensionamento progressivo del lotto con moltiplicatore personalizzabile
- Supporto di copertura e non di copertura
- Logica della griglia con integrità controllata per sicurezza e coerenza
Sistema di traino automatico:
- Regolazioni di arresto basate su ATR
- Take Profit dinamico finale
- Chiusura parziale a livelli di profitto configurabili
Consapevolezza del mercato:
- Filtri integrati per la gamma di mercati utilizzando SMA, ATR, ADX
- Conferma dello slancio basata su ROC
Protezione integrata dal drawdown: chiude istantaneamente le posizioni se il drawdown del capitale proprio supera una percentuale definita.
Interfaccia utente completa della dashboard:
- Statistiche commerciali complete, livelli di griglia, esposizione al rischio
- Indicatori delle condizioni di mercato e chiarezza del segnale
Pannello dei pulsanti: inserimento manuale rapido delle negoziazioni, opzioni di chiusura e regolazioni TP/SL.
Caratteristiche tecniche
- Supporta tutti i simboli e gli intervalli di tempo (ottimizzato per M5 e M15)
- Funziona con broker a 4/5 cifre
- Non sono richiesti indicatori esterni: completamente integrati
- Completamente automatizzato e backtestabile con modalità visiva
Casi d'uso migliori
- Asset ad alta volatilità come XAUUSD, BTCUSD, NAS100, US30
- Cicli di mercato che vanno dal range al breakout
- I trader che cercano strategie di griglia con sistemi di trailing affidabili
Raccomandazione
- Utilizzare con broker ECN a basso spread
- VPS consigliato per prestazioni ottimali
- Preimpostazioni specifiche per i simboli (XAUUSD, BTCUSD, NASDAQ) disponibili su richiesta
Excellent EA, and good assistance, I recommend it, the developer is an honest and human person and always assistance. This EA has a good management in itself allowing to set stop loss and TP based on your strategy, recommended !!! Ottimo Ea , e una buona assistenza , lo consiglio , lo sviluppatore è una PERSONA ONESTA ed UMANA e da sempre assistenza . Questo EA ha di per se una buona gestione permettendo di impostare degli STOP LOSS e TP in base alla propria strategia , Consigliato !!!