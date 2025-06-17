Dynamic Pips MT5

5

🎉 Promozione speciale per Dynamic Pips EA!

🎁 Offerta a tempo limitato:
Sconto del 20% su Dynamic Pips EA — ora solo 960 USD, con 8 attivazioni incluse.

🎁 In più:
• Ricevi una copia gratuita di Boring Pips EA (versione MT4 o MT5) se non la possiedi ancora.
Ulteriore sconto del 10% se sei già cliente.

Affrettati!
L’offerta è valida per i primi 10 acquirenti o fino al 15 ottobre, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per ulteriori dettagli, lasciami un messaggio.

  • Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali.
  • Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio.
  • La guerra tra Russia e Ucraina continua senza una soluzione all’orizzonte, alimentando l’instabilità geopolitica.
  • Il nazionalismo economico è in ascesa, mentre la cooperazione globale si sta sgretolando.
  • Le catene di approvvigionamento restano fragili e le pressioni inflazionistiche aumentano nelle principali economie.

I mercati finanziari sono oggi più vulnerabili e imprevedibili che mai. Hai davvero pianificato una strategia di trading per affrontare questa nuova realtà?
Per affrontare questi tempi turbolenti, i trader hanno bisogno di più di una strategia tradizionale.
Serve un sistema che non si affidi solo ai grandi movimenti di poche coppie di valute, ma che catturi profitti costanti su un'ampia gamma di opportunità. Serve anche una protezione del capitale intelligente, in grado di limitare le perdite se le ipotesi iniziali falliscono. Soprattutto, serve flessibilità totale per personalizzare la strategia in base al tuo stile di trading e alla tua tolleranza al rischio.
Il Dynamic Pips EA è stato progettato appositamente per aiutare i trader a prosperare nei mercati volatili e incerti. Offre una soluzione completa basata su tre pilastri chiave:
diversificazione, protezione del capitale e personalizzazione avanzata.

1. Diversificazione con trading multi-coppia:

Anziché concentrare il rischio su poche coppie, il Dynamic Pips EA opera attivamente su oltre 10 coppie valutarie principali e minori. Questa ampia copertura di mercato aumenta le opportunità di ingresso e riduce la dipendenza da movimenti specifici.
In tempi di instabilità globale — quando una valuta può risentire di decisioni politiche, sanzioni o notizie economiche — la diversificazione permette di mantenere performance stabili e cogliere opportunità in altri mercati più solidi o in trend.

2. Sistema intelligente di stop-loss di gruppo:

Il Dynamic Pips EA introduce un sistema unico di stop-loss basato su pip di gruppo, che chiude tutte le operazioni di un gruppo quando si raggiunge una soglia di perdita predefinita. Ciò impedisce perdite incontrollate e protegge il capitale anche quando il mercato si muove contro le aspettative. Il sistema è adattivo e ottimizzato per ogni coppia valutaria.

3. Flessibilità totale grazie alla personalizzazione avanzata:

Ogni trader ha un approccio diverso al rischio, alle coppie preferite, alla gestione delle operazioni e alla strategia.
Il Dynamic Pips EA consente il controllo completo dei parametri interni, inclusi: affidabilità del segnale, frequenza operativa, esposizione al rischio per coppia, direzione di trade, e molto altro. Che tu sia un trader prudente orientato alla conservazione del capitale, o uno scalper ad alta frequenza, l’EA può essere adattato perfettamente alla tua filosofia operativa.
Queste tre funzionalità rendono il Dynamic Pips EA uno strumento potente, flessibile e centrato sul trader — progettato per anticipare l’incertezza del mercato anziché subirla.


Consulta la guida all'installazione e configurazione del Dynamic Pips EA qui: Dynamic Pips Input & Installation Guide 

File delle impostazioni del Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File 

Versione compatibile con MT5: MT4

Altri prodotti e risultati di trading live: Live signals


Specifiche tecniche

 Nome

 Dynamic Pips

 Versione

 2.1

 Piattaforma

 MT4, MT5

 Strategie di trading

 Momentum, zone di offerta e domanda, ritracciamento di Fibonacci, intelligenza artificiale

 Coppie consigliate

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Time-frame

 M5

 EA su singola coppia

 Sì, uno per ogni grafico

 Takeprofit

 Sì (con trailing)

 Stoploss

 Sì (fisso)

 Griglia

 Facoltativa

 Martingala

 Facoltativa

 Gestione del rischio

 1. Interruzione dell’ingresso o chiusura di tutte le posizioni al raggiungimento del drawdown impostato
 2. Stop-loss per gruppi quando l’ipotesi iniziale fallisce
 Controllo totale  Filtri di segnale, frequenza operativa, direzione, gap, TP, SL, volume, distribuzione del rischio, condizioni di uscita, ecc.


Capitale minimo consigliato: $1000
Suggerimenti di portafoglio in base alla dimensione del conto:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 o più: Tutte le 11 coppie supportate — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Queste configurazioni sono basate sui file preimpostati forniti in: "Dynamic Pips EA: Installation File".


- Si consiglia vivamente di effettuare backtest con dati di qualità elevata da provider come Tick Data Suite o Tick Story.

Per qualsiasi domanda o feedback sul Dynamic Pips EA, non esitare a inviarmi un messaggio privato.

 




Recensioni 15
Lars Laeremans
245
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Justin The Trader
880
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

Michal
221
Michal 2025.07.10 23:28 
 

Having previously purchased Boring Pips from Andy, I was confident that his next product would be at least as good as the last one. He’s one of the few developers on the market who truly understands — and follows — the principles of creating non-overoptimized EAs. How many EAs have you bought that showed a perfect equity curve in backtests, only to trigger a margin call in live trading? That’s not the case with Andy’s EAs. As for Dynamic Pips — I won’t compare it directly to Boring Pips, because honestly, I’d happily buy both again. However, I have a strong impression that Dynamic Pips offers more customization options, is more robust, supports more currency pairs, and allows you to tailor it to your specific needs (especially in terms of risk management). Of course, I’ll update this review with more details after around 6 months, as I deployed it on a demo account just a few days ago. So far, so good :)

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione