Aurum Apex Mt4 EA
- Aggiornato: 11 dicembre 2024
Ora puoi scaricare la versione demo di Aurum Apex dalla scheda Commenti per valutarne le prestazioni in tempo reale con il tuo broker!
Adatto a tutti i livelli di trader, Aurum Apex EA offre tre modalità di rischio regolabili tramite il parametro di Rischio:
- Rischio = 0.1 (Basso Rischio): Ideale per i nuovi trader poco familiari con i movimenti dell'oro. Questa impostazione minimizza le sorprese mentre aumenta la fiducia.
- Rischio = 0.2 (Rischio Medio): Consigliato per i trader esperti familiari con il trading dell'oro. Trova un equilibrio ottimale tra potenziale di profitto e drawdown.
- Rischio = 0.3 (Alto Rischio): Rivolto ai trader avanzati che utilizzano il robot per brevi periodi ogni giorno. Questa impostazione è adatta a coloro che disattivano l'EA dopo 3-4 ore. Si consiglia cautela durante eventi significativi di notizie USD e BTC.
Raccomandiamo di iniziare con un minimo di $1000 sul tuo conto ECN o a spread zero, negoziando esclusivamente la coppia XAUUSD sul timeframe M1. Tuttavia, Aurum Apex si adatta a qualsiasi saldo del conto, regolando automaticamente le dimensioni dei lotti in base ai fondi disponibili.
Ore di Funzionamento:
Le ore di funzionamento predefinite sono dalle 8:00 alle 22:00 (ora del broker), garantendo un trading ad alta frequenza senza necessità di regolazioni manuali.
HFT + Scalping:
Aurum Apex utilizza il trading ad alta frequenza, eseguendo circa 100 operazioni al giorno. Inoltre, utilizza strategie di scalping, chiudendo gli scambi in base ai cambiamenti rilevati nel movimento dei prezzi anziché a livelli di profitto predefiniti.
Nota: Non è consigliabile modificare i parametri diversi dal Livello di Rischio.
VPS:
Anche se non è obbligatorio, è consigliabile utilizzare un VPS per evitare interruzioni che potrebbero fermare il funzionamento dell'EA. Senza un VPS, assicurati che il tuo computer esegua continuamente la piattaforma MT4 con una connessione Internet affidabile.
This ea makes good profit daily Realy check broker !!! Not all brokers play fair game I changed broker and ea makes good profit