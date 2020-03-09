Nusantara Sidru Makdud
- Experts
- Syarif Nur Arief
- Versione: 2.829
- Aggiornato: 24 gennaio 2023
- Attivazioni: 5
Così tanti EA e Copy Signal utilizzano il sistema Averaging Grid con martingala o addirittura utilizzano dimensioni del lotto piatte, hanno una differenza di pip nella variazione, anche il modo in cui mettono l'ordine 3-5 nello stesso momento in una volta, tutto ciò fa presto una bomba a orologeria o quest'ultimo farà saltare il tuo account.
Sono qui con la mia esperienza di oltre 8 anni, ho trovato un nuovo modo di sistema di media della griglia, non come qualsiasi altro EA di media della griglia o qualsiasi segnale di copia che utilizza il sistema di media della griglia.
La mia griglia ha una differenza di pips più dinamica per ogni singola posizione aperta e ha un Take Profit individuale più dinamico non come qualsiasi altro EA, quindi in questo modo non ci saranno più posizioni aperte al prezzo di mercato più alto o più basso sul grafico.
Posso mettere su tutte le coppie, guiderò fino a che punto è possibile impostare la differenza di pips e Take Profit, tuttavia il mio EA è ancora un sistema a griglia, deve avere una gestione del denaro rigorosa sull'utilizzo del lotto e quante posizioni aperte massime verranno impostate,
poi ultima parola, il mio EA è più efficace di qualsiasi altro EA di griglia, puoi testare su tester e confrontare.
Ecco il parametro EA ;
- Setup1 , L'impostazione predefinita è Lot & TP Setting , Non è necessario modificare
- Lotti , il valore predefinito è 0,01, è la dimensione del lotto della posizione aperta
- TakeProfit , L'impostazione predefinita è 500.0, Take Profit (in punti)
- xxxx , Il valore predefinito è vuoto , Non è necessario modificare
- Setup2 , L'impostazione predefinita è Start Hour At Monday , Non è necessario modificare
- AtMondayHours , L'impostazione predefinita è 2 , Alle 2:00 di lunedì inizierà EA
- xxxxx , Il valore predefinito è vuoto , Non è necessario modificare
- Setup3 , L'impostazione predefinita è GROUP 1 (SELL) , Non è necessario modificare
- Aktifkan_Group_1 , L'impostazione predefinita è true , Attivazione griglia gruppo 1
- MaxTradeG1 , Il valore predefinito è 10 , Max Open order limit Grid 1
- PipDifferenceG1 , L'impostazione predefinita è 500.0 , Distanza della griglia 1 (in punti)
- SlipageG1 , Il valore predefinito è 3.0 , Slipage per la posizione aperta Griglia 1
- MagicNumberG1 , L'impostazione predefinita è 24434 , Numero magico della griglia 1
- OrderCommentG1 , L'impostazione predefinita è SIDRU MAKDUD 1 , Commento ordine della griglia 1
- xxxxxx , Il valore predefinito è vuoto , Non è necessario modificare
- Setup4 , L'impostazione predefinita è GROUP 2 (BUY) , Non è necessario modificare
- Aktifkan_Group_2 , L'impostazione predefinita è true , Attivazione griglia gruppo 2
- MaxTradeG2 , Il valore predefinito è 10 , Max Open order limit Grid 2
- PipDifferenceG2 , L'impostazione predefinita è 500.0 , Distanza della griglia 2 (in punti)
- SlipageG2 , Il valore predefinito è 3.0 , Slipage per la posizione aperta Griglia 2
- MagicNumberG2 , l'impostazione predefinita è 43442 , Magic Number of Grid 2
- OrderCommentG2 , L'impostazione predefinita è SIDRU MAKDUD 2 , Commento ordine della griglia 2