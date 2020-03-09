Nusantara Sidru Makdud

Così tanti EA e Copy Signal utilizzano il sistema Averaging Grid con martingala o addirittura utilizzano dimensioni del lotto piatte, hanno una differenza di pip nella variazione, anche il modo in cui mettono l'ordine 3-5 nello stesso momento in una volta, tutto ciò fa presto una bomba a orologeria o quest'ultimo farà saltare il tuo account.

Sono qui con la mia esperienza di oltre 8 anni, ho trovato un nuovo modo di sistema di media della griglia, non come qualsiasi altro EA di media della griglia o qualsiasi segnale di copia che utilizza il sistema di media della griglia.

La mia griglia ha una differenza di pips più dinamica per ogni singola posizione aperta e ha un Take Profit individuale più dinamico non come qualsiasi altro EA, quindi in questo modo non ci saranno più posizioni aperte al prezzo di mercato più alto o più basso sul grafico.

Posso mettere su tutte le coppie, guiderò fino a che punto è possibile impostare la differenza di pips e Take Profit, tuttavia il mio EA è ancora un sistema a griglia, deve avere una gestione del denaro rigorosa sull'utilizzo del lotto e quante posizioni aperte massime verranno impostate,

poi ultima parola, il mio EA è più efficace di qualsiasi altro EA di griglia, puoi testare su tester e confrontare.



Ecco il parametro EA ;

  • Setup1 , L'impostazione predefinita è Lot & TP Setting , Non è necessario modificare
  • Lotti , il valore predefinito è 0,01, è la dimensione del lotto della posizione aperta
  • TakeProfit , L'impostazione predefinita è 500.0, Take Profit (in punti)
  • xxxx , Il valore predefinito è vuoto , Non è necessario modificare
  • Setup2 , L'impostazione predefinita è Start Hour At Monday , Non è necessario modificare
  • AtMondayHours , L'impostazione predefinita è 2 , Alle 2:00 di lunedì inizierà EA
  • xxxxx , Il valore predefinito è vuoto , Non è necessario modificare
  • Setup3 , L'impostazione predefinita è GROUP 1 (SELL) , Non è necessario modificare
  • Aktifkan_Group_1 , L'impostazione predefinita è true , Attivazione griglia gruppo 1
  • MaxTradeG1 , Il valore predefinito è 10 , Max Open order limit Grid 1
  • PipDifferenceG1 , L'impostazione predefinita è 500.0 , Distanza della griglia 1 (in punti)
  • SlipageG1 , Il valore predefinito è 3.0 , Slipage per la posizione aperta Griglia 1
  • MagicNumberG1 , L'impostazione predefinita è 24434 , Numero magico della griglia 1
  • OrderCommentG1 , L'impostazione predefinita è SIDRU MAKDUD 1 , Commento ordine della griglia 1
  • xxxxxx , Il valore predefinito è vuoto , Non è necessario modificare
  • Setup4 , L'impostazione predefinita è GROUP 2 (BUY) , Non è necessario modificare
  • Aktifkan_Group_2 , L'impostazione predefinita è true , Attivazione griglia gruppo 2
  • MaxTradeG2 , Il valore predefinito è 10 , Max Open order limit Grid 2
  • PipDifferenceG2 , L'impostazione predefinita è 500.0 , Distanza della griglia 2 (in punti)
  • SlipageG2 , Il valore predefinito è 3.0 , Slipage per la posizione aperta Griglia 2
  • MagicNumberG2 , l'impostazione predefinita è 43442 , Magic Number of Grid 2
  • OrderCommentG2 , L'impostazione predefinita è SIDRU MAKDUD 2 , Commento ordine della griglia 2
Prodotti consigliati
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Experts
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Experts
EA specially made for currency pair XAUUSD. It uses artificial intelligence and complex mathematical operations, all with the goal of as little risk as possible and constant profit. I am an electrical engineer and a professor of informatics, so everything with me is calculated to the maximum and there must be no mistakes. The EA will provide mathematically processed information with the aim of as little risk as possible, , and if you wish, you can increase the Lot in order to achieve the desired
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Stream Z50
Evgeniy Zhdan
Experts
Robot commerciale scalping. L'EA monitora la direzione stabile della tendenza e lavora nella sua direzione. Il codice ottimizzato al massimo dell'advisor ti consente di lavorare con ritardi minimi e carico terminale minimo. L'Expert Advisor è stato testato con successo dal 2015 con le impostazioni di base. Si consiglia di utilizzare le impostazioni di base per gli strumenti di trading EURUSD e GBPUSD (con eventuali prefissi e postfix), intervallo di tempo 5 minuti. I risultati di trading sa
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experts
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts trading tacti
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experts
Apex Pro First Edition Crescita Sicura, Stabile e Intelligente per Piccoli Conti Punti Salienti Progettato per piccoli conti (a partire da 30 $) Crescita veloce e sicura – senza bruciare il conto ️ Configurazione passo dopo passo – perfetta per principianti Ottimizzato per XAUUSD (Oro) su grafico 5 minuti Versione demo disponibile – prova prima di acquistare Ideale per chi vuole far crescere un piccolo conto in modo costante, senza rischiare di perderlo tutto La Mia St
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
Ilan MT4
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
Experts
The original Ilan EA for MetaTrader 4 This is the original Ilan EA for the MetaTrader 4 trading terminal. The strategy needs no advertising as it is well known even to novice traders. Settings of the Expert Advisor The Expert Advisor can easily be set, while allowing you to adjust any important parameters of the strategy. Available Features: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy only, sell only, or both directions simultaneously; Step
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Prima dell'acquisto, effettua un test tramite test in avanti utilizzando un account demo   MyVolume Profile FV (versione GRATUITA)   per diversi mesi.   imparalo e trova la configurazione migliore per incontrare il tuo. MyVolume Profile Scalper EA è un programma avanzato   e     automatizzato progettato per utilizzare il profilo del volume che   prende   il volume totale scambiato a un livello di prezzo specifico durante il periodo di tempo specificato e divide il volume totale in volume in ria
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
Aero Trade
Alprian
Experts
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
La strategia commerciale si basa su algoritmi di scalping intelligenti che commerciano in determinati periodi del mercato. Il sistema non utilizza strategie rischiose come la griglia o la martingala. Il trading viene effettuato in base al rendimento del prezzo in brevi periodi. Tutte le operazioni vengono chiuse entro poche ore. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. CARATTERISTICHE È supportata l'opzione Multi simboli in un grafico. Nessu
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experts
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Alpinist
Andrey Kolmogorov
1 (1)
Experts
A mathematical multicurrency trading system based on the principle of a neural network. It uses several thousand of the most stable trading algorithms in its work. Before getting into the "А2М1" general database of algorithms, each block of conditions has passed the testing for stability with the identification of certain market dependencies for that block. A network created in such a way allows the EA to automatically select the most optimal variant of response to the market situation from seve
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (62)
Experts
1 copy left for $225 Next price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Boogie Pips v2
NKATEKO VUKOSI LEROY MASANGO
Experts
https://pdfhost.io/v/XFFnqY8Ow_The_Boogie_Pips_v2_Manualpdf.pdf   NOTE:  The EA open and close trades automatically. It only open one position at a time and close it at high profit or less loss. A next position will be opened whenever the EA Strategy requirements are met. Watch our video to see how it works INPUTS: Use Pips, Trade Size, Maximum Spread, Adjusted OnInit, Maximum Stop Loss, Maximum Take Profit, Audible Alerts, Push Notifications, Maximum Open  Trades, Hedging  BROKERS: ECN or STP
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Arda
Evgeniy Zhdan
Experts
2 copy of 10 left at this price.  Next 10 copies $549. Arda is a trading Expert Advisor based on the dissonance of technical indicators  and price patterns. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter The Expert Advisor was tested on real historical data of EURUSD, GBPUSD and XAUUSD (Gold). You can download a demo version of any program (for example, tickstory - there is a free version) that provides quotes with 99.9% quality and check it yourself. The trading strategy does not cont
MH Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experts
MH Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday  and use  VPS  so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Martingale,  Averaging,  and Hedging Strategy . This system uses the  Relative Strength Index (RSI) indicator to open positions. Minimum balance required:  deposit  $100  use cent account, deposit  $500  use cent account, deposit  $1000  use cent account, deposit  $5000  use micro account MH Expert Advisor wor
Team Trading Eur Aud
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Phoenixvest
Sahar Eisa Rezaei
Experts
The "Phoenix vest" Expert Advisor is a powerful solution based on advanced market analysis and data processing technologies. Utilizing cutting-edge algorithms for time series and multitimeframe analysis and complex mathematical models, it ensures high accuracy in forecasts and automates trading processes. The EA is designed to combine performance and reliability, making it an effective tool for trading.   Advantages of The "Phoenix vest" Expert Advisor: Realistic Testing:  Trades executed duri
SiriusBreakout EA
Piers Derek Pakenham Walsh
Experts
SiriusBreakout EA - XAUUSD; mastered. Let Sirius handle the markets. Tried and tested breakout strategy, used successfully on Live Personal, Funded Challenge and Live Funded accounts. Any account size. Buy and sell stops in certain time windows take advantage of breakouts from ranges. Stop Loss moved into profit at a certain percentage to ensure downside risk is managed accordingly. Load up the EA, and go! No set files required;  settings provided are preferred, you can play with the settings
Argo Gold Edition MT4
Encho Enev
1 (1)
Experts
Hello traders! I present to you Argo Gold Edition - an expert built for gold trading, which is tailored to the specifics of gold movements on international markets. The basis of its logic is that it follows profitable patterns drawn from past periods. Mathematical algorithms are based on the correlation between the values of the indicators used and the corresponding movement of the price of gold. The expert is built on the basis of the ARGO series. It specializes in GOLD / XAUUSD trading. 2 or 3
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con OpenAI Martini AI EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività scalabile. Martini AI EA integra una strategia di scalping disciplinata, potenziata da reti neurali, apprendimento automatico e analisi basate sull'intelligenza artificiale, basate sulla più recente tecnologia ChatGPT. Questo garantisce un processo decisionale adattivo
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Pure AI MT4
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
Consulente di trading unico per EURUSD Si basa su un'architettura in cui ogni decisione di trading non è formata da un algoritmo monolitico, ma dall'interazione di blocchi logici indipendenti: filtri indicatori, condizioni di ingresso, uscite e regole di controllo. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere la guida all'installazione e le istruzioni di configurazione. Caratteristiche principali: modularità e flessibilità Il consulente è implementato come un insiem
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99 Prezzo finale: $1999.99 Versione MT5 Ciao! Sono EA Gold Blitz   , il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i trade
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Range Breakout EA MT4
BM Trading GmbH
5 (2)
Experts
Unlike many other programs in the mql5 market this is a REAL day trading strategy. It does not use any martingale or grid functionalities and follows a logical concept. The Range Breakout Expert Advisor can be used to trade time ranges. The market often finds its direction in the morning hours and then follows this trend for the day. This expert advisor is designed to trade these trends after the morning breakout. Still you can trade all sorts of time breakouts with this program.  I use the stra
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 3 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede grande precisione, analisi rigorosa e una gestione del rischio estremamente efficace. Golden Scalper PRO è stato sviluppato proprio per integrare questi pilast
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Altri dall’autore
Color Macd Tf
Syarif Nur Arief
Indicatori
MACD is well known indicator that still can be use for prediction where price will go next few minutes, hours or even weekly  With colored bar of Macd, your eyes can easily catch when color is changed based what market price movement to find any early trend on market. here is the parameter of the indicator: TF_MACD , default is 1 Hour , this mean you can see clearly MACD of 1 Hour TimeFrame on Lower TimeFrame. InpPrice , default is Price Close , this is original MACD parameter from Metaquotes st
FREE
Quadro Multi Grid Scalper
Syarif Nur Arief
4.2 (5)
Experts
We never know what market price will go on next second. That's why a trader needs to find a good way to have a good exit strategy. Quadro Multi Grid Scalper is a High Frequency Grid scalper using Dynamic Fibo Level, with only 3 maximum Opened order each cycle, will make less risk to your account. This EA uses Averaging exit system with changable martingale settings, and uses total profit target to closing all. Recommended Broker Parameters:  Low spread less than 1 pip (you will have fast open an
Sure Fire Hedging Strategy
Syarif Nur Arief
4 (4)
Experts
This is an old and well-known strategy from the book "Sure Fire Hedging Strategy", but have more Advance Parameter than anyother old style Hedge Averaging EA. This strategy is using a hedge order with a higher lot size for the last (opposite) order and will receive profit if your free margin is huge enough to handle. A good money management is needed for using this system. No Pending order used on this EA, because using pending order will have more high risk order slipage and Spread can be diff
Support and resistant with pivot
Syarif Nur Arief
Indicatori
Indicator can drawing Support Level (Lowest price of choosed Time Frame) and Resistance Level (Highest price of choosed Time Frame), and this indicator can drawing last of Pivot Level from the Last of Support Resistance Level. Support and Resistance based Highest and Lowest at choosed Time Frame can be your next good experience for your forex trade to maximize your trade win and lost ratio. Parameter : _S_and_R__Setup_ ,          Default is   # SUPPORT AND RESISTANT # , No Need To Change Drawin
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Experts
Super grid nineth (ninth) generation is another grid type EA on this huge forex system population, this EA not using any indicator to avoid any fake signaling to open or closing position orders. This EA will open pending order stop and limit in the first time EA run, then maintain all opened order with unique way to balancing account free margin and make equity growth. This EA have unique system not like anyother grid EA, with correct setup and run on max 3 pairs in one account, this EA capable
Gold Eye
Syarif Nur Arief
Experts
Gold Eye is one of advance profesional expert that use deep neural network to catch probability of true trend on XauUsd market, this expert can be run on forex pairs also (Default setup is for XauUsd). This expert can be set as trend grid follower, or can be set as like hedging system but with flat lot size (not using martingale). Then unique setup for Money Profit/Loss management is the good things not like any others paid expert here on Mql5. # EA MUST BACKTEST USING TIME_FRAME_001 # PARAMETER
Golden Academy
Syarif Nur Arief
5 (2)
Experts
This EA can predict early trend on market, scan early trend from M5 to W1, This EA not martingale, not a hedging, not averaging and not grid. And this EA only open/close position once (only 1 opened order) every 8 hours. EA parameters   : Trade_Set_AUTO , Default is    ## AUTO Trade Setting ## ,   Mean Note for below parameter. LOT_SIZE_AUTO_TRADE , Default is    0.01 ,   Mean Lot Size to be traded is 0.01 Lot, Can be changed depend your account balance, (0.01 Lot Per 200 usd initial balance). A
Tema Moving Average Channel
Syarif Nur Arief
Experts
Overview [TEMA MOVING AVERAGE CHANNEL] is a precision-engineered Expert Advisor designed to catch market spikes and ride profitable moves with minimal guesswork. Using a multi-timeframe SPIKE detection system , it blends short-term momentum with higher-timeframe confirmation for maximum accuracy. Key Features 4 Trade Levels – From conservative (Level 0) to extreme (Level 3). Multi-Timeframe SPIKE Analysis – Current TF + 2 higher TF filters. Instant Trade Activation – Enter right a
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione