Nusantara Sidru Makdud

Così tanti EA e Copy Signal utilizzano il sistema Averaging Grid con martingala o addirittura utilizzano dimensioni del lotto piatte, hanno una differenza di pip nella variazione, anche il modo in cui mettono l'ordine 3-5 nello stesso momento in una volta, tutto ciò fa presto una bomba a orologeria o quest'ultimo farà saltare il tuo account.





Sono qui con la mia esperienza di oltre 8 anni, ho trovato un nuovo modo di sistema di media della griglia, non come qualsiasi altro EA di media della griglia o qualsiasi segnale di copia che utilizza il sistema di media della griglia.





La mia griglia ha una differenza di pips più dinamica per ogni singola posizione aperta e ha un Take Profit individuale più dinamico non come qualsiasi altro EA, quindi in questo modo non ci saranno più posizioni aperte al prezzo di mercato più alto o più basso sul grafico.





Posso mettere su tutte le coppie, guiderò fino a che punto è possibile impostare la differenza di pips e Take Profit, tuttavia il mio EA è ancora un sistema a griglia, deve avere una gestione del denaro rigorosa sull'utilizzo del lotto e quante posizioni aperte massime verranno impostate,





poi ultima parola, il mio EA è più efficace di qualsiasi altro EA di griglia, puoi testare su tester e confrontare.













Ecco il parametro EA ;




