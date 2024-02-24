Neon Trade MT4

5

La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite e un prolungato mantenimento delle posizioni.

PROVARE GRATIS

File .SET per il trading (non funzioneranno nel tester di strategie)

La nostra comunità Telegram

Versione gratuita (leggera) per MetaTrader 5 

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO

  1. Non esitate a scrivermi in privato per ottenere raccomandazioni e supporto se avete in mente di acquistare o affittare un consulente. 
  2. Non siate pigri nel guardare la guida video e leggere la guida testuale, ho cercato di inserire il massimo di informazioni utili su tutto il sistema e le sue potenzialità. 
  3. La redditività a lungo termine (un anno o più) è dimostrata con i rischi minimi possibili, utilizzando l'opzione più conservativa per l'uso del robot (con buoni depositi a partire da 30.000 dollari). 
  4. Questo è un prodotto onesto che promette solo quello che può davvero fare e niente di più, curando i depositi degli utenti e non i suoi desideri, utilizzando il principio della massima trasparenza. 
  5. Quello che il mercato può dare, ci dà e niente di più. Tutto quello che è sopra sono i vostri desideri e rischi eccessivi. Il rischio è a volte inevitabile se è consapevole, ma non altrimenti. La chiave per un trading di successo è una buona gestione dei rischi.

## Scenari di applicazione del Neon Trade:

  • Incrementare un piccolo deposito da 500 dollari, utilizzando la strategia MARTINGALE (per coloro che percepiscono un alto rischio come giustificato, data la realtà che dice: o si risparmia denaro per l'opzione conservatrice o si rischia, personalmente rischio tutta la mia vita e mi relaziono normalmente con il rischio se è giustificato)
  • Trading con 28 coppie di valute con un rischio minimo e una redditività dimostrata oscillante tra il 10 e il 40 percento di profitto annuale, utilizzando un deposito a partire da 30.000 dollari. (come strategia principale, si usa il mantenimento a lungo termine delle posizioni)
  • Trading di azioni statunitensi utilizzando il broker RoboForex
  • Trading di crittomonete
  • Trading con un portafoglio misto di scelta, con possibilità di personalizzazione. (per gli sperimentatori e i curiosi)

## Caratteristiche di Neon Trade:

  • Auto-configurazione: Subito dopo l'attivazione, l'esperto si configura automaticamente, caricando le impostazioni più aggiornate dal nostro server tramite API. Non è necessario effettuare una configurazione manuale - tutto è ottimizzato per ottenere i migliori risultati.
  • Multivaluta: Neon Trade funziona contemporaneamente con diverse coppie di valute, effettuando calcoli su server remoti. Anche il tuo computer resta alleggerito dal carico di lavoro.
  • Adattamento Dinamico: L'aggiornamento costante delle impostazioni tramite API garantisce una reazione tempestiva alle condizioni di mercato in cambiamento e una completa automatizzazione.
  • Calcolo in Cloud: Solo una piccola percentuale dei calcoli viene eseguita sul tuo dispositivo, mentre il lavoro principale avviene su potenti server.
  • Sicurezza: La maggiore probabilità di profitto si ha con il trading a lungo termine - un anno o più (a condizione che mi scrivi dopo l'acquisto e segui le mie raccomandazioni, evitando iniziative personali).
  • Comodità: Installazione su un solo grafico di tua scelta.
  • Affidabilità: L'esperto riprende le sue posizioni in caso di riavvii del terminale.
  • Controllo del Rischio: I rischi vengono distribuiti automaticamente tra le coppie di valute. Il sistema cerca di mantenere una percentuale di profitto annuale e ricalcola i rischi al volo, costantemente.
  • Minimizzazione dei Drawdown: Grazie all'hedging, il sistema riduce i drawdown negoziando su diverse coppie di valute e periodi grafici.
  • Neutralità ai Ritardi e al Ping: Il robot esegue operazioni di trading alla comparsa di una nuova barra, il che lo rende efficace sia su conti demo che reali. Un ulteriore vantaggio di questo approccio è l'insensibilità al ping. Gli slippage non influiscono sul trading.
  • Resistenza alle disconnessioni VPS: Poiché il robot opera per barre, brevi disconnessioni hardware non avranno un effetto critico sul trading. Lunghe disconnessioni non porteranno alla perdita del deposito, grazie a una gestione del rischio ben configurata.

## Raccomandazioni:

  • Deposito ottimale: $1000+ (conto in centesimi) o $30000+ (conto normale)
  • Scegli un broker che offra swap positivi (necessari per mantenere a lungo posizioni senza costi aggiuntivi)
  • Tipo di conto: hedging
  • Modalità di trading: DYNAMIC con sincronizzazione automatica tramite API (non fare trading con impostazioni STATIC di default, scrivimi e ti fornirò i file .set)

    ## Bonus

    ## Idee principali e base teorica (i nostri articoli e ricerche unici che hanno preceduto lo sviluppo del consulente, se qualcuno avrà tempo per esplorarli)

    Il mio consulente lavora sulla base di una continua riottimizzazione, utilizzando le quotazioni più recenti. Si aggiorna automaticamente utilizzando i dati dai miei server, permettendovi di evitare l'ottimizzazione manuale. Questo è gestito dal mio software proprietario, che ciclicamente esegue la riottimizzazione sulle quotazioni più recenti e non si ferma mai, sempre aggiornando le impostazioni e caricandole sul mio server (lo stesso software genera semplici consulenti nel mio canale Telegram sulla base di queste stesse impostazioni, cercate il link al canale nella sezione precedente). Un esempio di questo tipo di ottimizzazione è presentato nella modalità "STATIC". L'ottimizzazione viene eseguita contemporaneamente su tutti i principali cambi valutari e periodi di tempo - da M1 a H4. Questo concetto permette di raggiungere la massima efficienza della diversificazione. A sua volta, questo significa la massima stabilità della redditività e il minimo rischio.


    Recensioni 1
    Vandasec
    67
    Vandasec 2025.02.17 00:08 
     

    They are very attentive at support and offer great communication in the group, they always update their EA and are very community driven. Thank you guys and you’ve always helped out whenever needed, I had the rented version of the EA.

    Prodotti consigliati
    Meta PX
    Mi Poegel De Oliveira Isidoro
    Experts
    MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
    RegressionExpert
    Evgeniy Zhdan
    Experts
    The Expert Advisor works on the basis of wave-like changes in price movements. The dynamic regression channel allows you to accurately predict the price movement in the short term. The Expert Advisor uses the indicator in its trading: https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floating spread and random ping since 2003. Optimization of the advisor is not required.
    Gold Crazy EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Heishi Forex Expert Advisor
    Rene Schulthess
    Experts
    ***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
    Gold SWmax EA 4
    Sergei Linskii
    Experts
    Gold SWmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimi
    Gold SDmax EA 4
    Sergei Linskii
    Experts
    Gold SDmax EA   - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to opti
    Stufic
    Tomas Hruby
    5 (1)
    Experts
    Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
    SynapseTrader EA
    Ruben Villarreal Barajas
    Experts
    The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
    Hermes Gold PRO
    Igor Pereira Calil
    Experts
    The HERMES specialist is a robot for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET HERMES GOLD PRO FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. TIMEFRAME USAGE RECOMMENDATION: H1 HERMES was developed to work on the American metal XAUUSD (GOLD). HERMES is a long-term Expert in assertive SCALPING, and so, he can stay 1,2,3 days without trading, depending on the value of his "risk (configuration", but, don't worry about that, re
    Hfx61 Starter
    PT Hastinapura Makmur Sejahtera
    Experts
    Avviatore HFX 6.1 Questo consulente esperto può provare a scansionare tutte le possibili tendenze iniziali dei mercati in tutti i tempi, tuttavia è abbastanza buono da mettere EA su M15 TimeFrame, Alcuni degli indicatori integrati degli oscillatori vengono utilizzati per prevedere dove andrà il prezzo di mercato, se il trend iniziale fallisce, EA utilizzerà una copertura di lotti piatti con una distanza dell'ordine controllata, Di seguito i parametri EA:     Trade_Set_AUTO, l'impostazione pr
    AwS Mt4
    Marta Gonzalez
    Experts
    AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                         You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data for 
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.5 (26)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Two hearts zone trading EA by VUK
    Vajahat Ullah Khan
    Experts
    Presentiamo il Two Hearts Zone Trading EA di VUK (Meglio applicabile alle rotture, zone di offerta e domanda, inversioni, ecc.) - lo strumento definitivo per gli appassionati di trading ZONE. Questo potente robot di trading è progettato per migliorare la tua esperienza di trading fornendo supporto automatizzato nella navigazione della strategia di trading ZONE. Con il Two Hearts Zone Trading EA, i trader possono impegnarsi senza sforzo nel trading ZONE con precisione ed efficienza. Che tu sia un
    EA MECHANIC
    Antonin Skaryd
    Experts
    [EA] MECHANIC is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with three basic currency pairs EURUSD, GBPUSD and AUDUSD. With individual settings, it can work very well on any currency pair as well. The EA implements complete, fully functional and exact mechanical trading strategy, with no place for emotions. It is based on standard MT4 indicators "Bollinger Bands" and "Parabolic SAR". The strategy is working on Timeframe M5 only. It is very easy to set up and supervise. Features It can b
    Atena Gold EA
    Igor Pereira Calil
    Experts
    The Atena specialist is a EA for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET Atena Gold EA FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. Atena was developed to operate with greater security on American metal (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD is a long-term robot, with WEEKLY AND MONTHLY profits, don't be too alarmed if it sometimes takes some time to close. Remember that Athena operates in both market trends, buying and selling, re
    Gilded Egg
    Tsoi Chi Kin
    Experts
    Gilded Egg EA  is a fully automated trading system, which is especially effective in trading  XAUUSD  on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into Gilded Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the ma
    Wolf Stream
    Vadym Nemo
    5 (1)
    Experts
    Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
    Forex Oscars PRO EA
    Oskars Paeglis
    Experts
    Forex Oscar's PRO EA   is the advanced mathematics algorithms  system  with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points and required amount of the rate in any market situation. This system is focused on a  long-term  stable growth. It is a professional tool developed by me. I have done very big mathematical calculations and I have found the right formula to trade in the Forex market. It takes a lot of work and time to achieve the best results.Nothing fancy here only
    Evolution Scalper Grid V22 LightLot
    ANTON BELOUSOV
    Experts
    торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
    The Full Control
    Anatoliy Ryzhakov
    Experts
    The Full Control is a fully automated multi-currency Expert Advisor, which applies indicator-based analysis of the market using "Stochastic", "Ichimoku" and "Volumes". It trades on the M1 timeframe using one order at a time. The EA uses the Martingale system. The Expert Advisor Operation Principle When buy or sell conditions are detected based on the Stochastic, Ichimoku and Volumes indicators, the EA opens the first order with the initial lot (equal to StartLot) with preset Takeprofit and Stop
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Experts
    Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
    Grid Hero
    Chock Hwee Ng
    3.91 (186)
    Experts
    Grid Hero is a fully automated EA that uses a revolutionary Grid algorithm (P.A.M.A.) together with a signature synergy of Price Action trading and an Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit. Grid Hero was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" development methodology based on "In-Sample" phase (2012 to 2017) and "Out-Of-Sample" phase (2004 to 2011). It has passed 13 years back test of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 t
    Amalgama
    Evgeniy Zhdan
    Experts
    A fully autonomous trading expert works on the principle of calculating counter divergences of averaged price values ​​simultaneously on two timeframes. An additional filter for opening trading positions is the Bollinger Bands indicator. Each position has a stop loss and take profit. Used trailing stop. For the full and stable operation of this trading expert, you must have a stable VPS. Recommended trading tools - 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: Comment to orders - Comment to
    FXmax EA MT4
    Sergei Linskii
    Experts
    FXmax EA è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo esclusivo del consulente analizza l'andamento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di ingresso e di uscita redditizi e utilizza gli indicatori standard di Meta Trader 4. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Raccomandazioni: Broker - RoboForex
    Black Out EA
    Jason Thato Hartley
    Experts
    Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    Experts
    The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
    TradeButterfly
    Evgeniy Zhdan
    Experts
    The MT4 trading advisor calculates the formed Gartley Butterfly shapes and makes a decision at the start of trading. "Butterfly Gartley" - one of the figures of graphical analysis, popularized by technical analyst Larry Pesavento, taken from the author's publication "Profit in the stock market", published in the mid-thirties. To date, there are 12 basic "Gartley patterns" - graphic figures with the construction, based on the application of Fibonacci levels and ratios. The algorithm of trackin
    MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
    Andre Tavares
    Experts
    MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
    EuroNest Egg
    Tsoi Chi Kin
    Experts
    EuroNest Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading EURUSD on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into EuroNest Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the
    Reef Scalper
    Charles Crete
    Experts
    Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.39 (36)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.37 (19)
    Experts
    Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
    Sequoia v4
    Yvan Musatov
    1 (1)
    Experts
    The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
    MM Flip CodePro
    Allistair Kabelo Mandow
    Experts
    "MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Experts
    Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Experts
    CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
    Titan Gold AI
    Yasir Mohammed Sachit Sachit
    Experts
    Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.5 (10)
    Experts
    Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    5 (1)
    Experts
    Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
    Velora
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    5 (5)
    Experts
    Velora EA – Sistema di breakout a griglia e adattivo Velora è un Expert Advisor di alta qualità progettato a partire dal nucleo di Instant Volatility Breakout (IVB), con un Grid Engine adattivo, logica di trailing dinamica, meccanismi di chiusura parziale e voci automatizzate basate sulla volatilità. Progettata per i trader che cercano un mix di aggressività, sicurezza e adattabilità, Velora non è solo reattiva, è anche reattiva. Punti di forza principali IVB Breakout Engine:   rileva raffiche d
    Gold Trend Ai Ea
    Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
    Experts
    Gold Trend_EA_BOT is an automated trading software designed to maximize forex trading profits using advanced algorithms and risk management techniques. In order for the expert to work well with you and get the best results The indicator must be loaded with the news filter and  setfile   Link to download the news filter and indicator with setfile https://shorturl.at/pLT48    Recommendations : Use on XAUUSD on H1 timeframe  You can start to trade with $ 1000 Minimum initial Deposit The recommend
    Reaper King
    Frank Paetsch
    Experts
    Sintesi Reaper King è un EA di breakout auto-ottimizzante per MT4: agisce una sola volta per candela, piazza pendenti su massimi/minimi chiave e gestisce le posizioni per barra con grande robustezza. Italiano Completamente automatico (0–2 input) Niente set-file · Non ottimizzare Adattivo al regime (ATR/spread) Punti forti Auto-ottimizzazione per timeframe : Auto-Snap + mapping adattivo basato su ATR → nessuna ottimizzazione esterna Breakout di massimi/minimi con buffer adattivo Bias del
    Silicon Ex
    Nadiya Mirosh
    Experts
    " Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
    Tree Of Life
    Oeyvind Borgsoe
    Experts
    Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    Buyers receive
    Trending Mechanisms
    Tatiana Savkevych
    Experts
    **Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
    Pearl Robot MT4
    Meinrik Sikuvi Sipahu
    Experts
    Meet Pearl – The Intelligent Trading Assistant by FXGoldTraders Pearl   is not just an Expert Advisor – she’s your strategic trading partner, designed with precision by   Forex Prince   and co-created under the   FXGoldTraders   brand. Inspired by the style and strength of a smart, trend-savvy female trader, Pearl is the   first EA   of her kind in our lineup, representing both innovation and intuition in the market. Crafted for   MetaTrader 4 and 5 , Pearl specializes in trading   Gold, Forex
    Richter mt4
    Yvan Musatov
    Experts
    A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
    Secret Impulse MT4
    Eugen Funk
    Experts
    L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato. Segnale (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impuls
    Perfect Smart Scalper
    Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
    5 (2)
    Experts
    We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
    Us30 and Xauusd Hedging Scalper
    Harsh Tiwari
    Experts
    ### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
    Supreme Hedgingh 2 Gold
    Harry Tallarita
    5 (1)
    Experts
    Certo! Ecco una versione aggiornata e leggermente più sintetica della presentazione per IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , che include la nuova funzionalità e un tono promozionale efficace: IA SUPREME 2.0GOLD – L’evoluzione del tuo trading La nuova versione GOLD è qui: più intelligente, più reattiva, più sicura. Partner’s Academy presenta IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , l’Expert Advisor che unisce precisione e gestione avanzata del rischio con un’analisi dinamica della volatilità di mercato
    Stp
    Vladislav Filippov
    Experts
    For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
    Benefit EA
    Vsevolod Merzlov
    Experts
    Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
    Meat EA
    Roman Kanushkin
    5 (1)
    Experts
    The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
    Altri dall’autore
    Neon Shadow MT5
    Evgeniy Ilin
    4.85 (34)
    Experts
    Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le
    FREE
    Neon Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    4.33 (12)
    Experts
    La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
    Neon Shadow MT4
    Evgeniy Ilin
    4.64 (11)
    Experts
    Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le
    FREE
    Crypto Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Currency Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Crypto Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Stocks Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Currency Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Stocks Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Filtro:
    Vandasec
    67
    Vandasec 2025.02.17 00:08 
     

    They are very attentive at support and offer great communication in the group, they always update their EA and are very community driven. Thank you guys and you’ve always helped out whenever needed, I had the rented version of the EA.

    Rispondi alla recensione