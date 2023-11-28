Green Hawk MT4

La strategia commerciale si basa su algoritmi di scalping intelligenti che commerciano in determinati periodi del mercato. Il sistema non utilizza strategie rischiose come la griglia o la martingala. Il trading viene effettuato in base al rendimento del prezzo in brevi periodi. Tutte le operazioni vengono chiuse entro poche ore.

I will increase the price in the near future.

Next Price: $700

The final price will be $2000.

    CARATTERISTICHE
    • È supportata l'opzione Multi simboli in un grafico.
    • Nessuna strategia Martingale, Nessuna griglia, Nessun doppio lotto, Nessuna media, Nessuna strategia pericolosa.
    • Ogni operazione ha SL e TP dall'inizio.
    • Solo un'operazione alla volta, per ogni coppia di valute.
    • L'EA supporta simboli con un suffisso o prefisso.
    • È supportato il filtraggio automatico delle notizie in base all'orario del broker.
    • Demo gratuita disponibile per il download.

    INFORMAZIONE
    • Coppie di valute consigliate: GBPUSD, USDCAD, EURGBP, EURUSD, EURCHF, USDCHF, , AUDCAD, AUDUSD, CADCHF. Puoi anche provare altre coppie.
    • Tempi consigliati: M5
    • Deposito minimo: $100
    • Leva consigliata 1:500 (va bene anche 1:30)
    • È richiesto un buon broker ECN.
    • Per favore chiedi all'autore come impostare correttamente l'ora per il tuo broker, se l'ora del tuo server broker non è impostata su EET.
    IMPOSTARE
    • Per eseguire il bot in modalità Multi Simboli, imposta la variabile "Act. Multi Symbol" su true e specifica i simboli dalle impostazioni EA. Si consiglia di attivarlo solo sul grafico EURUSD-M5.
    • Nel caso di "Auto Lot Size: true", la dimensione del lotto viene selezionata in base all'equità e alla "Percentuale dimensione lotto automatico".
    • Se la leva del tuo account è inferiore o superiore a 500, puoi modificare la "Auto Lot size Percent" in base al suggerimento del bot.
    • Assicurati che "Consenti importazioni DLL" non sia abilitato.
    A causa della sensibilità dell'algoritmo allo spread, consiglio di utilizzare un buon broker RAW/ECN.

    Dopo aver acquistato il prodotto, puoi chiedere all'autore il file manuale completo del bot.


    Sarò felice di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere.

    Informazioni sui contatti:

    Telegram (Vedi profilo)

    https://www.mql5.com/en/users/Rashedsamir/messages







    Recensioni 4
    Eugene Zhuang
    471
    Eugene Zhuang 2024.10.26 12:37 
     

    Rashed’EA works at certain hours of the day… so far it’s been making money… Rashed is also very helpful… 5 stars for this!

    Manasa Solanki
    28
    Manasa Solanki 2023.12.24 21:54 
     

    I bought this ea, it works perfectly, thank you so much, excellent price and support from the author.

    রায়হান তামিম
    25
    রায়হান তামিম 2023.12.11 14:17 
     

    It seems to have an acceptable performance in the long run. The author is responsive and has good communication.

    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
    PinTrade MT4
    Evgeniy Zhdan
    Experts
    The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
    Omega Code
    Nguyen Hang Hai Ha
    Experts
    Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
    MM Flip CodePro
    Allistair Kabelo Mandow
    Experts
    "MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
    Us30 and Xauusd Hedging Scalper
    Harsh Tiwari
    Experts
    ### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
    Tree Of Life
    Oeyvind Borgsoe
    Experts
    Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    The News Filte
    Trending Mechanisms
    Tatiana Savkevych
    Experts
    **Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Experts
    Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
    Vizzion
    Joel Protusada
    Experts
    Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    "M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
    Gold Lady
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
    Squid X MT4
    Duy Van Nguy
    Experts
    Squid X – Lo Scalper di Precisione per XAUUSD Segnale live: Clicca qui Versione MT5: Scaricala qui Offerta speciale di lancio: Nei primi 3 giorni dopo il rilascio della versione MT4, Squid X sarà disponibile al prezzo scontato di $399, per poi tornare al prezzo normale di $777 — lo stesso della versione MT5. Ciao trader! Sono Squid X, un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato specificamente per il trading sull’oro (XAU/USD). Il mio nucleo si basa sulla pura azione del prezzo, su
