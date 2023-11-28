Green Hawk MT4
- Experts
- Rashed Samir
- Versione: 2.6
- Aggiornato: 13 luglio 2025
- Attivazioni: 10
I will increase the price in the near future.
Next Price: $700
- È supportata l'opzione Multi simboli in un grafico.
- Nessuna strategia Martingale, Nessuna griglia, Nessun doppio lotto, Nessuna media, Nessuna strategia pericolosa.
- Ogni operazione ha SL e TP dall'inizio.
- Solo un'operazione alla volta, per ogni coppia di valute.
- L'EA supporta simboli con un suffisso o prefisso.
- È supportato il filtraggio automatico delle notizie in base all'orario del broker.
- Demo gratuita disponibile per il download.
- Coppie di valute consigliate: GBPUSD, USDCAD, EURGBP, EURUSD, EURCHF, USDCHF, , AUDCAD, AUDUSD, CADCHF. Puoi anche provare altre coppie.
- Tempi consigliati: M5
- Deposito minimo: $100
- Leva consigliata 1:500 (va bene anche 1:30)
- È richiesto un buon broker ECN.
- Per favore chiedi all'autore come impostare correttamente l'ora per il tuo broker, se l'ora del tuo server broker non è impostata su EET.
- Per eseguire il bot in modalità Multi Simboli, imposta la variabile "Act. Multi Symbol" su true e specifica i simboli dalle impostazioni EA. Si consiglia di attivarlo solo sul grafico EURUSD-M5.
- Nel caso di "Auto Lot Size: true", la dimensione del lotto viene selezionata in base all'equità e alla "Percentuale dimensione lotto automatico".
- Se la leva del tuo account è inferiore o superiore a 500, puoi modificare la "Auto Lot size Percent" in base al suggerimento del bot.
- Assicurati che "Consenti importazioni DLL" non sia abilitato.
Dopo aver acquistato il prodotto, puoi chiedere all'autore il file manuale completo del bot.
Sarò felice di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere.
Informazioni sui contatti:
Telegram (Vedi profilo)
Rashed’EA works at certain hours of the day… so far it’s been making money… Rashed is also very helpful… 5 stars for this!