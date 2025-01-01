- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Open
Apre il file specificato e, in caso di successo, lo assegna all'istanza della classe.
|
int Open(
Parametri
file_name
[in] Nome del File da aprire.
flags
[in] Flags del file da aprire.
delimiter=9
[in] CSV separatore file.
Valore di ritorno
Handle del file aperto.
Nota
La cartella di lavoro dipende dalla flag che è stata precedentemente impostata/resettata utilizzando il metoto SetCommon().