Apre il file specificato e, in caso di successo, lo assegna all'istanza della classe.

int  Open(
   const string  file_name,       // nome del file
   int           flags,           // flags
   short         delimiter=9      // separatore
   )

Parametri

file_name

[in]  Nome del File da aprire.

flags

[in]  Flags del file da aprire.

delimiter=9

[in]  CSV separatore file.

Valore di ritorno

Handle del file aperto.

Nota

La cartella di lavoro dipende dalla flag che è stata precedentemente impostata/resettata utilizzando il metoto SetCommon().