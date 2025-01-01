- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetCommon
Imposta/Cancella la flag FILE_COMMON.
|
void SetCommon(
Parametri
common
[in] Nuovo valore per la flag FILE_COMMON.
Nota
La flag FILE_COMMON determina la cartella di lavoro corrente. Se è falsa, la cartella del terminale locale viene utilizzata come cartella di lavoro corrente. Se è true, la cartella dati comune è utilizzata come cartella di lavoro corrente. Se il file è già aperto, la flag non può essere modificata.