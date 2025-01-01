SetCommon

Imposta/Cancella la flag FILE_COMMON.

void SetCommon(

bool common

)

Parametri

common

[in] Nuovo valore per la flag FILE_COMMON.

Nota

La flag FILE_COMMON determina la cartella di lavoro corrente. Se è falsa, la cartella del terminale locale viene utilizzata come cartella di lavoro corrente. Se è true, la cartella dati comune è utilizzata come cartella di lavoro corrente. Se il file è già aperto, la flag non può essere modificata.