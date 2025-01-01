DocumentazioneSezioni
ReadString

Legge variabile di tipo string dal file.

bool  ReadString(
   string&  value      // stringa
   )

Parametri

value

[in] Riferimento alla variabile per l'immissione dei dati di lettura.

Valore di ritorno

true - successo, false - non può leggere i dati.

