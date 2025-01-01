DocumentazioneSezioni
Open

Apre il file binario specificato e, in caso di successo, assegna l'istanza della classe.

int  Open(
   const string  file_name,     // nome file
   int           flags          // flags
   )

Parametri

file_name

[in] nome del file da aprire.

flags

[in] Flags di apertura file (la flag FILE_BIN è impostata forzatamente).

Valore di ritorno

Handle del file aperto.