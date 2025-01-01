DocumentazioneSezioni
FileFindFirst

Inizia la ricerca di file utilizzando il filtro specificato.

int  FileFindFirst(
   const string  filter,        // filtro di ricerca
   string&       file_name      // riferimento
   )

Parametri

filter

[in]  Filtro di ricerca.

file_name

[out] Il riferimento al nome file della stringa del primo file trovato è inserito nel in caso di successo.

Valore di ritorno

L' handle che può essere utilizzato per ulteriore ricerca di file utilizzando FileFindNext; INVALID_HANDLE se non ci sono i file che corrispondono al filtro.

Nota

La cartella di lavoro dipende dal flag precedentemente impostato/resettato dal metodo SetCommon().