FileFindFirst
Inizia la ricerca di file utilizzando il filtro specificato.
|
int FileFindFirst(
Parametri
filter
[in] Filtro di ricerca.
file_name
[out] Il riferimento al nome file della stringa del primo file trovato è inserito nel in caso di successo.
Valore di ritorno
L' handle che può essere utilizzato per ulteriore ricerca di file utilizzando FileFindNext; INVALID_HANDLE se non ci sono i file che corrispondono al filtro.
Nota
La cartella di lavoro dipende dal flag precedentemente impostato/resettato dal metodo SetCommon().