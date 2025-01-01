DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardFileCFileBinWriteLong 

WriteLong

Scrive tipo di variabile long o ulong in un file.

uint  WriteLong(
   long  value      // valore
   )

Parametri

value

[in] Variabile da scrivere.

Valore di ritorno

Numero di byte scritti.