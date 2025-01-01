DocumentazioneSezioni
Pulisce la cartella specificata.

bool  FolderClean(
   const string  folder_name      // nome cartella
   )

Parametri

folder_name

[in]  Nome della cartella da ripulire. Contiene il percorso della cartella relativa alla cartella definita dalla flag FILE_COMMON.

Valore di ritorno

true - successo, e false - non si può cambiare la cartella.

Nota

La cartella di lavoro dipende dal flag precedentemente impostato/resettato dal metodo SetCommon().