MQL5 RiferimentoLibreria StandardFileCFileFolderClean
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FolderClean
Pulisce la cartella specificata.
|
bool FolderClean(
Parametri
folder_name
[in] Nome della cartella da ripulire. Contiene il percorso della cartella relativa alla cartella definita dalla flag FILE_COMMON.
Valore di ritorno
true - successo, e false - non si può cambiare la cartella.
Nota
La cartella di lavoro dipende dal flag precedentemente impostato/resettato dal metodo SetCommon().