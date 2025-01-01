DocumentazioneSezioni
ReadObject

Legge dati dell'istanza della classe erede CObject da file

bool  ReadObject(
   CObject*  object      // puntatore
   )

Parametri

object

[in] Puntatore all'istanza della classe erede CObject da leggere.

Valore di ritorno

true - successo, false - non può leggere i dati.