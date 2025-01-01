DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardFileCFileBinWriteObject 

WriteObject

Scrive dati dell'istanza della classe erede CObject in un file

bool  WriteObject(
   CObject*  object      // riferimento alla variabile
   )

Parametri

object

[in] Riferimento alla istanza della classe erede CObject da scrivere.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso scrivere i dati.

 