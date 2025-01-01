MQL5 RiferimentoLibreria StandardFileCFileFileFindNext
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindNext
Continua la ricerca di file avviata dal metodo FileFindFirst().
bool FileFindNext(
Parametri
search_handle
[in] Handle di ricerca restituito dal metodo FileFindFirst().
file_name
[in] Il riferimento alla stringa; il nome del file trovato viene inserito in caso di successo.
Valore di ritorno
true - in caso di successo, false - non ci sono file che corrispondono al filtro.