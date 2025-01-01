DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardFileCFileFileFindNext 

FileFindNext

Continua la ricerca di file avviata dal metodo FileFindFirst().

bool  FileFindNext(
   int      search_handle,     // handle di ricerca
   string&  file_name          // riferimento
   )

Parametri

search_handle

[in] Handle di ricerca restituito dal metodo FileFindFirst().

file_name

[in] Il riferimento alla stringa; il nome del file trovato viene inserito in caso di successo.

Valore di ritorno

true - in caso di successo, false - non ci sono file che corrispondono al filtro.