MQL5 RiferimentoLibreria StandardFileCFileBinWriteFloatArray
WriteFloatArray
Scrive una serie di variabili di tipo array in un file.
uint WriteFloatArray(
Parametri
array[]
[in] Array da scrivere.
start_item=0
[in] Elemento da cui iniziare a scrivere.
items_count=-1
[in] Numero di elementi da scrivere (-1 - intero array).
Valore di ritorno
Numero di byte scritti.