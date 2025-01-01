DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardFileCFileBinWriteFloatArray 

WriteFloatArray

Scrive una serie di variabili di tipo array in un file.

uint  WriteFloatArray(
   float&  array[],            // array
   int     start_item=0,       // elemento iniziale
   int     items_count=-1      // numero di elementi
   )

Parametri

array[]

[in] Array da scrivere.

start_item=0

[in] Elemento da cui iniziare a scrivere.

items_count=-1

[in] Numero di elementi da scrivere (-1 - intero array).

Valore di ritorno

Numero di byte scritti.