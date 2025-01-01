- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Copy
Copia un file.
|
bool Copy(
Parametri
src_name
[in] Nome del file sorgente.
src_flag
[in] Flags del file sorgente (solo FILE_COMMON viene usato).
dst_name
[in] Nome file, del file di destinazione.
dst_flags
[in] Flags del file di destinazione (solo FILE_REWRITE e FILE_COMMON sono usati).
Valore di ritorno
true - successo, false - non può copiare il file.