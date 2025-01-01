DocumentazioneSezioni
MQL5 CFile Copy 

Copia un file.

bool  Copy(
   const string  src_name,      // nome del file
   int           src_flag,      // flag
   const string  dst_name,      // nome del file 
   int           dst_flags      // flags
   )

Parametri

src_name

[in]  Nome del file sorgente.

src_flag

[in]  Flags del file sorgente (solo FILE_COMMON viene usato).

dst_name

[in]  Nome file, del file di destinazione.

dst_flags

[in]  Flags del file di destinazione (solo FILE_REWRITE e FILE_COMMON sono usati).

Valore di ritorno

true - successo, false - non può copiare il file.