WriteDoubleArray

Scrive un array di variabili di tipo double in un file.

uint  WriteDoubleArray(
   double&  array[],            // array da scrivere
   int      start_item=0,       // elemento iniziale
   int      items_count=-1      // numero di elementi
   )

Parametri

array[]

[in]   Array da scrivere.

start_item=0

[in] Elemento da cui iniziare a scrivere.

items_count=-1

[in] Numero di elementi da scrivere (-1 - intero array).

Valore di ritorno

Numero di byte scritti.