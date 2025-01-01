DocumentazioneSezioni
WriteShort

Scrive variabile di tipo short o ushort in un file.

uint  WriteShort(
   short  value      // valore
   )

Parametri

value

[in] Variabile da scrivere.

Valore di ritorno

Numero di byte scritti.