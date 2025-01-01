- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Delete
Elimina il file assegnato all'istanza del file.
|
void Delete()
Delete
Elimina il file specificato.
|
void Delete(
Parametri
file_name
[in] Nome del file da eliminare.
Nota
La cartella di lavoro dipende dal flag che è stato precedentemente impostato/resettato utilizzando il metodo SetCommon().