Delete

Elimina il file assegnato all'istanza del file.

void  Delete()

Delete

Elimina il file specificato.

void  Delete(
   const string  file_name      // nome del file
   )

Parametri

file_name

[in]  Nome del file da eliminare.

Nota

La cartella di lavoro dipende dal flag che è stato precedentemente impostato/resettato utilizzando il metodo SetCommon().