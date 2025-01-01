DocumentazioneSezioni
Imposta/Cancella la flag FILE_UNICODE.

void  SetUnicode(
   bool  unicode      // valore flag
   )

Parametri

unicode

[in]  Nuovo valore per la flag FILE_UNICODE.

Nota

Il risultato di operazioni sulle stringhe dipende dalla flag FILE_UNICODE. Se è falso, i codici ANSI vengono utilizzati (simboli un byte). Se è impostato, i codici ANSI vengono utilizzati (simboli due byte). Se il file è già aperto, la flag non può essere modificata.