FolderCreate
Crea nuova cartella.
bool FolderCreate(
Parametri
folder_name
[in] Nome della cartella da creare. Contiene il percorso della cartella relativa alla cartella definita dalla flag FILE_COMMON.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può creare la cartella.
Nota
La cartella di lavoro dipende dal flag che è stato precedentemente impostato/resettato utilizzando il metodo SetCommon().