FolderCreate

Crea nuova cartella.

bool  FolderCreate(
   const string  folder_name      // nome cartella
   )

Parametri

folder_name

[in] Nome della cartella da creare. Contiene il percorso della cartella relativa alla cartella definita dalla flag FILE_COMMON.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può creare la cartella.

Nota

La cartella di lavoro dipende dal flag che è stato precedentemente impostato/resettato utilizzando il metodo SetCommon().