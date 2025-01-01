DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardFileCFileBinWriteString 

WriteString

Scrive variabili di tipo string in un file.

uint  WriteString(
   const string  value      // valore
   )

Parametri

value

[in]  Stringa da scrivere.

Valore di ritorno

Numero di byte scritti.

WriteString

Scrive variabili di tipo string in un file.

uint  WriteString(
   const string  value,     // valore
   int           size       // grandezza
   )

Parametri

value

[in]  Stringa da scrivere.

size

[in] Numero di byte da scrivere.

Valore di ritorno

Numero di byte scritti.