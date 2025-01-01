MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertMoneyCheckReverse PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckReverse Ottiene il volume per l'inversione della posizione. virtual double CheckReverse( CPositionInfo* position, // puntatore double sl // Stop Loss ) Parametri position [in] Pointer to CPositionInfo class object. sl [in] Prezzo Stop Loss. Valore di ritorno Volume per l'inversione della posizione. CheckOpenShort CheckClose