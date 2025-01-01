DocumentazioneSezioni
CheckReverse

Ottiene il volume per l'inversione della posizione.

virtual double  CheckReverse(
   CPositionInfo*  position,     // puntatore
   double          sl            // Stop Loss
   )

Parametri

position

[in]  Pointer to CPositionInfo class object.

sl

[in]  Prezzo Stop Loss.

Valore di ritorno

Volume per l'inversione della posizione.