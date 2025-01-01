DocumentazioneSezioni
MessageBox 

Costanti della finestra MessageBox

Questa sezione contiene i codici di ritorno della funzione MessageBox(). Se una finestra di messaggio contiene un pulsante Annulla, la funzione restituisce IDCANCEL, nel caso in cui il tasto ESC o il pulsante Annulla viene premuto. Se non c'è il pulsante Annulla nella finestra del messaggio, la pressione di ESC non dà alcun effetto.

Constant

Valore

Descrizione

IDOK

1

Bottone "OK" è stato premuto

IDCANCEL

2

Bottone "Cancel" è stato premuto

IDABORT

3

Bottone "Interruzione" è stato premuto

IDRETRY

4

Bottone "Riprova" è stato premuto

IDIGNORE

5

Bottone "Ignora" è stato premuto

IDYES

6

Bottone "Sì" è stato premuto

IDNO

7

Bottone "No" è stato premuto

IDTRYAGAIN

10

Bottone "Prova Ancora" è stato premuto

IDCONTINUE

11

Bottone "Continua" è stato premuto

 

Le flags principali della funzione MessageBox() definiscono il contenuto ed il comportamento della finestra di dialogo. Questo valore può essere una combinazione dei seguenti gruppi flags:

Constant

Valore

Descrizione

MB_OK

0x00000000

La finestra di messaggio contiene un solo bottone: OK. Default

MB_OKCANCEL

0x00000001

Finestra di messaggio contiene due pulsanti: OK e Annulla

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Interrompi, Riprova ed Ignora

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Sì, No e Annulla

MB_YESNO

0x00000004

Finestra di messaggio contiene due pulsanti: Sì e No

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

Finestra di messaggio contiene due pulsanti: Riprova e Annulla

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Annulla, Riprova, Continua

Per visualizzare l'icona nella finestra del messaggio, è necessario specificare flag addizionali:

Constant

Valore

Descrizione

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

L'icona del segno di STOP

MB_ICONQUESTION

0x00000020

L'icona del segno di punto interrogativo

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

L'icona del segno di esclamazione/avvertimento

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

Il segno i cerchiata

Bottoni di default vengono definiti dalle seguenti flag:

Constant

Valore

Descrizione

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

Il primo bottone MB_DEFBUTTON1 - è di default, se gli altri pulsanti MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 o MB_DEFBUTTON4 non sono specificati

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

Il secondo bottone è default

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

Il terzo bottone è default

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

Il quarto bottone è default

 

 

 