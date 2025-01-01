Costanti della finestra MessageBox
Questa sezione contiene i codici di ritorno della funzione MessageBox(). Se una finestra di messaggio contiene un pulsante Annulla, la funzione restituisce IDCANCEL, nel caso in cui il tasto ESC o il pulsante Annulla viene premuto. Se non c'è il pulsante Annulla nella finestra del messaggio, la pressione di ESC non dà alcun effetto.
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
IDOK
|
1
|
Bottone "OK" è stato premuto
|
IDCANCEL
|
2
|
Bottone "Cancel" è stato premuto
|
IDABORT
|
3
|
Bottone "Interruzione" è stato premuto
|
IDRETRY
|
4
|
Bottone "Riprova" è stato premuto
|
IDIGNORE
|
5
|
Bottone "Ignora" è stato premuto
|
IDYES
|
6
|
Bottone "Sì" è stato premuto
|
IDNO
|
7
|
Bottone "No" è stato premuto
|
IDTRYAGAIN
|
10
|
Bottone "Prova Ancora" è stato premuto
|
IDCONTINUE
|
11
|
Bottone "Continua" è stato premuto
Le flags principali della funzione MessageBox() definiscono il contenuto ed il comportamento della finestra di dialogo. Questo valore può essere una combinazione dei seguenti gruppi flags:
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
MB_OK
|
0x00000000
|
La finestra di messaggio contiene un solo bottone: OK. Default
|
MB_OKCANCEL
|
0x00000001
|
Finestra di messaggio contiene due pulsanti: OK e Annulla
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
0x00000002
|
Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Interrompi, Riprova ed Ignora
|
MB_YESNOCANCEL
|
0x00000003
|
Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Sì, No e Annulla
|
MB_YESNO
|
0x00000004
|
Finestra di messaggio contiene due pulsanti: Sì e No
|
MB_RETRYCANCEL
|
0x00000005
|
Finestra di messaggio contiene due pulsanti: Riprova e Annulla
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
0x00000006
|
Finestra di messaggio contiene tre pulsanti: Annulla, Riprova, Continua
Per visualizzare l'icona nella finestra del messaggio, è necessario specificare flag addizionali:
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
0x00000010
|
L'icona del segno di STOP
|
MB_ICONQUESTION
|
0x00000020
|
L'icona del segno di punto interrogativo
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
0x00000030
|
L'icona del segno di esclamazione/avvertimento
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
0x00000040
|
Il segno i cerchiata
Bottoni di default vengono definiti dalle seguenti flag:
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
MB_DEFBUTTON1
|
0x00000000
|
Il primo bottone MB_DEFBUTTON1 - è di default, se gli altri pulsanti MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 o MB_DEFBUTTON4 non sono specificati
|
MB_DEFBUTTON2
|
0x00000100
|
Il secondo bottone è default
|
MB_DEFBUTTON3
|
0x00000200
|
Il terzo bottone è default
|
MB_DEFBUTTON4
|
0x00000300
|
Il quarto bottone è default