Adaptive Edge EA

4

Contactez-moi après l'achat pour des détails importants !

Aperçu du Robot : Une Approche Statistique pour le Trading Algorithmique

Cette offre n'est pas seulement un Expert Advisor ; il s'agit d'acquérir une méthodologie éprouvée pour un trading automatisé réussi à long terme. Ce système complet est conçu pour vous fournir un cadre robuste pour une rentabilité constante sur les marchés financiers.

La philosophie fondamentale derrière ce robot de trading est simple mais profonde : le marché est une entité statistique, et le prix en est le reflet agrégé. Nous reconnaissons que si de nombreux facteurs influencent les mouvements de prix, la grande majorité des transactions et des motivations sous-jacentes nous restent opaques. Tenter d'analyser ces détails invisibles conduit à des hypothèses peu fiables et à des résultats incohérents.

Au lieu de cela, notre approche contourne pragmatiquement la nécessité de déchiffrer les dynamiques de marché cachées. Nous traitons le prix comme une unité statistique complète — le résultat final de toutes les forces visibles et invisibles. Le cœur de cette stratégie réside dans l'identification d'avenues et de motifs statistiques récurrents dans les données de prix qui démontrent une forte probabilité de réactions spécifiques, idéalement avec un taux de succès dépassant 75 %.

Le robot utilise l'Indice de Force Relative (RSI) comme outil clé pour détecter ces opportunités statistiques à haute probabilité. Il identifie les niveaux optimaux basés sur les données historiques. Cela incarne le principe selon lequel même un simple "bâton de bois" peut être rentable s'il est manié correctement. La puissance ne réside pas dans la complexité de l'outil, mais dans la méthodologie disciplinée et statistiquement prouvée appliquée.

Pour améliorer la rentabilité et gérer efficacement les risques, le système intègre un mécanisme dynamique de "scaling in". Cela permet au robot d'ajouter des positions existantes si le prix évolue temporairement à l'encontre de la transaction, améliorant stratégiquement le prix d'entrée moyen. Cette technique est rigoureusement gérée par des limites de lot maximales strictes et des ordres Stop Loss robustes, garantissant que les réductions sont minimisées et que le capital est protégé.

Un composant critique du succès de ce robot est son processus d'optimisation dynamique. Reconnaissant que les conditions de marché évoluent constamment, les paramètres du robot sont réoptimisés régulièrement pour maintenir son avantage statistique. Spécifiquement, pour le trading sur le cadre temporel M1, les paramètres sont réoptimisés chaque semaine en utilisant les données historiques les plus récentes des 3-4 derniers mois. Pour le cadre temporel M5, la réoptimisation a lieu chaque semaine en utilisant les données les plus récentes des 4-6 derniers mois. Pour le cadre temporel M15, la réoptimisation est effectuée une fois toutes les deux semaines, en utilisant les données historiques les plus récentes des 8 mois à 1 an. Cette optimisation par "fenêtre glissante" garantit que les réglages du système sont toujours alignés avec l'environnement de marché actuel, permettant une adaptation continue au fil du temps.

Note importante sur l'optimisation et le Backtesting :

Il est crucial pour les utilisateurs potentiels de comprendre la philosophie fondamentale derrière la rentabilité continue de ce robot de trading. Contrairement aux stratégies statiques, ce système prospère grâce à l'adaptation dynamique aux conditions de marché en constante évolution.

Par conséquent :

Les fichiers de réglages (Set Files) ne sont pas applicables : La force de ce robot réside dans sa conception permettant une réoptimisation fréquente de ses paramètres, initiée par le trader. Le trader est tenu d'exécuter le processus d'optimisation régulièrement (chaque semaine ou toutes les deux semaines, comme indiqué ci-dessus). Fournir un "fichier de réglages" fixe serait contre-productif, car ces réglages deviendraient rapidement obsolètes à mesure que le marché évolue. La valeur que vous acquérez est la carte détaillée pour une utilisation correcte et le processus d'optimisation automatisé (que le trader exécute pour maintenir l'avantage statistique du robot), et non une configuration statique.

Le Backtesting avant l'achat avec les paramètres par défaut est trompeur : L'exécution d'un backtest avec les paramètres par défaut ou initiaux du robot avant l'achat n'est pas indicative de sa performance continue. Ces paramètres par défaut pourraient ne pas être rentables sur la période historique spécifique que vous choisissez, ou même s'ils montrent une rentabilité temporaire, la nature même de cette stratégie dicte que ces paramètres doivent être réoptimisés régulièrement par le trader pour maintenir un avantage. La dynamique positive et constante du robot (telle que démontrée dans notre performance en temps réel) est un résultat direct de ce processus de réoptimisation continue, et non de paramètres statiques.

Votre investissement est un système dynamique et adaptatif, ainsi que la connaissance de la manière d'opérer son puissant cadre d'optimisation pour identifier et exploiter constamment les avantages statistiques sur le marché. Cela garantit une viabilité à long terme et le différencie significativement des Expert Advisors traditionnels avec des "paramètres fixes".


Avis 5
14048788
154
14048788 2025.06.28 19:07 
 

Hi, I would like to know requires minimum balance for one pair to safe trade implement

SUYANTO_SE
217
SUYANTO_SE 2025.06.21 14:36 
 

I have bought this EA and still trying to optimize the setting as per instruction and Davit advise. Davit provided good support so far. Thank you Davit.

euiz7449
40
euiz7449 2025.06.16 08:47 
 

I have been waiting for a whole day, why haven’t I traded once?

Produits recommandés
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Smooth Lift MT4
Aleksandr Khmelevskii
Experts
Seven copies left at $99 USD. Next price is 149 USD Smooth Lift is an indicator-based trading system that includes 7 indicators, including trend indicators, volume indicators and indicators of possible price movement strength. They are used to confirm the analysis of the main Smooth Lift trading system. The trading is performed on 24/5. The strategy was developed taking into account the movement of the currency pair USDCHF and the best trading performance is on it. Recommendations: - H1 USDC
Safetygrid
Montien Charoenpong
Experts
This EA  Can run EURUSD,GBPUSD, AUDUSD at Time frame H1 Balance start 1000$ Indicator with DOJI+BB to be confirm  for Entry MM with Grid system open not over 5 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimize new  every time with your balance your risk Remark: Setting I will send to you after you bought because I will optimize to you with your balance and Money management plan
Midnight Queen
Kenji Ito
Experts
Midnight Queen MT4 — The Silent Queen of the Asian Session Midnight Queen MT4   is a professional   night scalping EA   designed to trade quietly and precisely during the   Asian session . It combines   high accuracy ,   risk control , and   consistent profit growth   — the perfect balance worthy of the “Queen of the Night”.   Key Features Pair:   EURGBP (optimized for M5 timeframe) Trading hours:   21:00–07:00 (broker time) Logic:   Bollinger Bands + RSI mean-reversion entries Built-in
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Experts
«Smart Golden» est un produit conçu spécifiquement pour le marché de l'or, utilisant une stratégie de scalping. Et il n'utilise pas de méthodes de gestion telles que le Martingale, la grille ou la couverture. Nous utilisons des outils d'IA (apprentissage automatique) pour extraire des caractéristiques robustes des données historiques de l'or, qui sont ensuite directement encodées dans «Smart Golden». Comme nous ne nous entraînons pas en continu sur des données historiques spécifiques (surappren
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
Experts
This Expert Advisor is based on a scalping strategy that uses Moving Average Envelopes Indicator . The Moving Average Envelopes indicator reflects the price overbought or oversold conditions, which help to identify the entry or exit points as well as possible trend break-downs. The moving average envelopes consist of an upper envelope placed above, and a lower envelope placed below. The distance between the moving average envelopes or the width of the bands/channels based on the volatility measu
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Experts
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Experts
Feature No Martingale, grid trading or averaging in this EA. Logic is original,sound and robust. Augmented by machine learning. Fixed Stoploss and Takeprofit = Safe. Win rate is 99%. ProfitFactor is over 5. One trade at a time. The Ultimate EA Finally,the EA with real edge has come to MQL5 Market. This EA is easy to use.No Optimization is needed. Currency Pairs This EA works on USDJPY. On strategy tester and live trading,choose symbol "USDJPY". Parameters Parameter name Description LotsMet
Smart Lot EA
Leon Andreas Gleisberg
Experts
Der Stable Profit Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4. Er handelt Candle Flip Signale (Trendwechsel zwischen bullischen und bärischen Kerzen) und kombiniert diese mit dynamischem Money-Management . Der Bot ist für Trader entwickelt, die eine stabile, risikooptimierte Strategie suchen, ohne selbst ständig vor dem Bildschirm zu sitzen. Dank Trailing Stop , Break-Even Schutz und Verlustkontrolle arbeitet der EA zuverlässig auch in volatilen Marktphasen. Keine ko
Corsair
Anatoliy Lukanin
Experts
Limit orders are used on signals. Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. All positions have a fixed Take Profit and Stop Loss. Take Profit is relative, since the expert himself decides when to close or trawl Take Profit positions. Two Stop Losses are set, virtual and real., Virtual is set so that the stop is not knocked down by the dynamic spread., A real one for closing a position on the broker's server in unforeseen ci
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Experts
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that   maps volatility to timeframe   and keeps risk under control with a built-in   Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions (optional, if D1 aligns), and   seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid   – 2 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed, and 3 level
RoboArter6
Vlastimil Straka
Experts
Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.   This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs i
RoboArter7
Vlastimil Straka
Experts
Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.     This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs
RoboArter9
Vlastimil Straka
Experts
Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.     This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs
The One percent EA
Taman Talappetsakun
Experts
The 'One Percent Profit EA' is an algorithmic trading system that primarily uses the fractal indicator as its strategy. This EA is classified as a grid martingale EA. The lot size is calculated using a formula that adjusts the lot size automatically. The EA can also be switched to the fixed lot size mode to control drawdown. To secure your profits, you can choose to close orders by percentage or by monetary value. Trading statistics (2023-2024) List Details Initial Deposit $1,000 Currency Pair X
Gold Scalping King
George Aguilor
Experts
Gold Scalping King V5 — Smart Grid for Gold (with Dashboard) A pragmatic grid EA optimized for XAUUSD that prioritizes capital protection and clean execution . It auto-sizes lots safely (no “134 not enough money” spam), supports dynamic grid spacing , refined first-entry filters , trailing , equity stop , and a dark-mode dashboard with a Close All button. Highlights Refined first entry : EMA(50) > EMA(200) and Stoch K>D cross up from oversold (≤20) on the chart TF. Smart grid : fixed distance at
Voodoo magic
Simone Anzalone
Experts
This expert is based on following the trend of a pair. the algorithm is completely automatic and manages the volumes independently . it is possible to change the level of risk in order to open positions with lower volumes. The Voodoo Magic expert works only on the days and times when the market is calmer and away from the opening and closing of the stock exchanges Great for those starting with a very low capital. recommended: time-frame : 15M pair : GBPJPY initial deposit : 250 USD Long Only
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
Golden Academy
Syarif Nur Arief
5 (2)
Experts
This EA can predict early trend on market, scan early trend from M5 to W1, This EA not martingale, not a hedging, not averaging and not grid. And this EA only open/close position once (only 1 opened order) every 8 hours. EA parameters   : Trade_Set_AUTO , Default is    ## AUTO Trade Setting ## ,   Mean Note for below parameter. LOT_SIZE_AUTO_TRADE , Default is    0.01 ,   Mean Lot Size to be traded is 0.01 Lot, Can be changed depend your account balance, (0.01 Lot Per 200 usd initial balance). A
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experts
Gridingale  is a new complex  Expert Advisor  that combines  grid  and  martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take  profits  on little and big  movements .  A  loss covering system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work
FREE
MagicIshimoku
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading robot works on the basis of determining price consolidation zones due to three overlapping Ishimoku indicator readings with different settings according to the Golden Ratio number. This analysis method allows you to predict price movement with high accuracy. Each position has Stop Loss and Take Profit. Each position is controlled by a short trailing stop. Recommended trading tools, 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Percentage risk for the calculation of the tr
Fast Lane
Panganani Sithole
Experts
Fast Lane Expert Advisor The Fast Lane expert advisor is a sophisticated trading algorithm designed to capitalize on market trends and momentum. This powerful EA utilizes the Moving Average indicator to identify optimal entry points, while also incorporating advanced features to maximize trading potential. Key Features: Moving Average Indicator: The EA uses the Moving Average indicator to gauge market momentum and identify trends. Swing Highs and Lows: The EA checks for swing highs and lows
Tradonator nextGen
Wolfgang Kuebel
4 (2)
Experts
The Tradonator nextGen! trades not primarily on indicators or prices, but at the beginning of every new candle (controlled by Timeframe). determines the trading direction due to the integrated indicator, which can measure trend and volatility. creates a Sell- and a Buypool and manages them isolated. calculates with every trade for each of the pools a previously defined profit target and closes the pool only with a total profit once this goal has been achieved. basically works with any currency
EA Smart Golden Wolf Scalper MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The scalper EA uses strategies based on intra-bar trading on the H1 and H2 timeframes. Also many filters are used to find the right signals to open an order. The EA uses pending orders BuyStop and SellStop. The EA trades on two pairs: EURUSD, USDJPY and two timeframes H1, H2. Also, the adviser can be installed on other currencies using the instructions:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 The EA places a protective stop order on all orders. The adviser is safe and does not require any set
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Steadfast Forex Bot
Dushyantha Chandima Abeysinghe Abeysinghe Mudiyanselage
Experts
Introducing STEADFAST FOREX BOT, a groundbreaking MQL5 Expert Advisor developed by experienced traders for consistent Forex profits across major/minor pairs. Operating one pair at a time with precise entry and protected stop-loss/take-profit, this bot identifies high-potential opportunities, ideal for funded account challenges with low drawdown and very patient traders who can oversee market conditions over longer periods. Customize risk and leverage a decade of expertise for steadfast, automate
Turbogen
Vladimir Pokora
Experts
This is a fully automatic forex robot optimized for EURUSD M30. It can trade on both sides at the same time. It uses a dynamic grid and a sophisticated martingale system. It has separate money management for first trade and for martingale trades. This system is not slip sensitive and will work well for all brokers. Settings Start and end of trading Trading TimeFrame Use RSI filter RSI settings ::::::: Money management Lots – starting lot Autolot balance – automatic calculation of the initial lot
Semantics
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA uses a combination of several different trading systems. The unique trading expert algorithm allows you to choose the direction of positions with the highest probability of their profitable closing. The risk control system allows profitable transactions to prevail over the total amount of loss. Advisor is ready for full independent work without the intervention of a trader. Recommended trading tools: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURGBP. Settings: MaxRisk - Percentage of ris
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experts
Before you buy a night scalper please be aware of the risks involved: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are highly optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. Any mean reversion can get caught on the wrong side of a fast movements due to unexpected news or flash crashes. This strategy will always use a stop loss, but still executi
Extreme Breakout EA MT4
Robots4Forex Ltd
Experts
The Extreme Breakout EA is a fully automated multi currency Expert Advisor that trades time based breakouts and has various options to improve performance. The Extreme Breakout EA trades using pending orders and has the option to enter using market orders if required. View More Products - https://www.mql5.com/en/users/robots4forex/seller#!category=1 Monitoring Signals - https://www.mql5.com/en/signals/author/robots4forex?orderby=gain Designed for USDJPY. Features Fully automated Not sensitive t
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3 (2)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) ouvre une position lorsque le marché commence à bouger pendant la session de New York (volume accru). De cette manière, l'élan est soutenu par le volume, et nous pouvons atteindre le Take Profit avec une forte probabilité instantanément. Signal (292%, 10% DD) :   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrée basée sur l'élan pendant la session de New York L'EA détecte l'élan caché via les FVG (Fair Value Gaps) sur des unités de temps inférieures. Lorsque l'élan est d
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experts
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experts
ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
The seed of a big tree
Jun Feng
Experts
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
Experts
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Experts
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experts
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experts
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experts
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experts
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experts
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experts
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experts
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Swing Price Action Trader
Minh Nguyen Nam
Experts
Swing & Price Action Trader ( SPA Trader)   How to trade with SPA Trader? SPA Trader is a very special tool for both Automatic  and Semi-Automatic trading . It works as an Indicator and Expert Advisor to trade fully automatic, if trader sets it to true and  by false setting , then it will trade when trader enter into the position via SPA Trader manually, but the money management and risk management functions remain automatically to manage the opened positions for trader... The SPA Trader is the
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experts
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Experts
Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней п
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experts
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Plus de l'auteur
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Indicateurs
MTF Chart PRO : Analyse multi-période avec modèles, S/R et alertes Aperçu MTF Chart PRO est un indicateur MetaTrader 4 avancé qui superpose des bougies personnalisables de plusieurs périodes directement sur votre graphique actuel. Il permet une analyse multi-période (MTF) fluide sans avoir à changer de fenêtre. Idéal pour les traders de forex, d'actions et de cryptomonnaies, il combine l'affichage visuel des bougies avec des lignes de support/résistance (S/R) intégrées, des niveaux automatiques
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
Auto Optimized MFI est un indicateur auto-adaptatif qui ajuste automatiquement les niveaux d’achat et de vente du MFI en fonction de votre marché et de votre unité de temps. Contrairement aux seuils fixes classiques (comme 80/20), il utilise des simulations de trades réels sur données historiques pour détecter les zones les plus efficaces, en se basant sur le comportement réel des prix et des volumes. Fonctionnement L’indicateur analyse les chandeliers historiques sur une plage personnalisable e
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Auto Optimized Bollinger Bands MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.5 (20)
Indicateurs
Essayez "Chart Patterns All in One" en mode démo et recevez un bonus. Envoyez-moi un message après l'avoir testé en mode démo pour recevoir votre bonus. Laissez un commentaire après l'achat pour recevoir 8 indicateurs de haute qualité en bonus. L'indicateur Chart Patterns All-in-One aide les traders à visualiser divers modèles de graphiques couramment utilisés dans l'analyse technique. Cet indicateur soutient l'identification des comportements potentiels du marché, mais ne garantit pas de renta
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Indicateurs
Motif 1 2 3 Basé sur les Bougies Le Motif 1 2 3 Basé sur les Bougies est un indicateur qui identifie des configurations de retournement à haute probabilité en s’appuyant sur la structure classique de prix 1-2-3, à partir de la formation des bougies et des points de swing. Il n’affiche les signaux qu’après une confirmation de rupture , ce qui réduit le bruit et évite les entrées prématurées. Fonctionnalités principales : Détection basée sur les bougies des motifs 1-2-3 haussiers et baissiers conf
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Indicateurs
Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. above 30 degrees is the buying area, below -30 degrees is the selling area. abo
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Indicateurs
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
SpeedAngle
Davit Beridze
Indicateurs
L' indicateur SpeedAngle  est un outil avancé pour MetaTrader 4, conçu pour calculer les angles des mouvements de prix, offrant des signaux visuels dynamiques et des alertes personnalisables. Il aide les traders à identifier rapidement les retournements de tendance et les changements de momentum sur le marché. Fonctionnalités principales Analyse des tendances basée sur les angles : Calcule les angles sur une période définie par l'utilisateur pour visualiser la direction et la vitesse des mouveme
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Indicateurs
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Indicateurs
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Indicateurs
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicateurs
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Indicateurs
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
Volatility Arrows
Davit Beridze
Indicateurs
Indicator shows buy/sell arrows depending on volatility factor. Indicator does not repaint! It works on any pair and any timeframe. It is well tested through strategy builders and shows quite interesting results as a good filter indicator and as independent signaler as well (check the screenshots). It is possible to search for a lot of interesting parameters for profitable trading, some of which are shown on the screenshots. There are next inputs in indicator settings: N-volatility period; Level
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Experts
Steady Ranger EA – Trading Intelligent et Sécurisé en Canal Backtest : Utilisez les set files fournis (section des commentaires) en mode "Prix d’Ouverture Uniquement". Vidéo : Regardez avec sous-titres pour une compréhension complète. Pourquoi choisir Steady Ranger EA ? Un système de trading à long terme avec une gestion des risques optimisée, conçu pour la stabilité et la sécurité, plutôt que des profits irréalistes. Protection Stop Multi-Niveaux : Combine un stop-loss par trade avec une limite
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Indicateurs
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experts
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Indicateurs
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Experts
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Les acheteurs de l'indicateur recevront gratuitement un EA basé sur l'indicateur Fiter en tant que bonus. (Regardez la vidéo pour voir l'EA en action.) Commentez pour obtenir l'EA. Fiter est un indicateur hybride qui combine une moyenne mobile exponentielle (EMA) avec une ligne RSI modulée par l'ATR (jaune), ainsi qu'une moyenne mobile traditionnelle (rouge). Le croisement de ces deux lignes génère des signaux de trading bien plus fluides et fiables par rapport à l'approche classique utilisant
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Indicateurs
Aperçu de l'indicateur MRA Index Offre bonus : Recevez le "MRA Index EA" gratuitement lors de l'achat de l'indicateur. Stratégie d'optimisation : Pour le scalping, j'optimise les paramètres en fonction des 12 derniers mois et les utilise pour le mois suivant. Cette approche s'est révélée très efficace. Remarque importante : Les paramètres par défaut sont uniquement destinés à la visualisation et ne sont pas optimisés pour la rentabilité. Les directives d'optimisation appropriées sont fournies ex
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Indicateurs
La version de démonstration n’est pas utile. Vous ne comprendrez rien en regardant les chiffres clignotants. Il s'agit d'un tableau de bord. Essayez de comprendre le concept et je vous aiderai pour le reste. Les symboles doivent être séparés par des virgules (,) et doivent être saisis dans les paramètres exactement comme affichés par votre courtier, afin de s'assurer qu'ils soient reconnus dans le tableau de bord. Ces symboles seront utilisés pour l'analyse par l'indicateur. D'un simple clic,
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Indicateur de Modèles de Chandeliers pour MetaTrader 4 (MT4) Cet indicateur personnalisable identifie les principaux modèles de chandeliers haussiers et baissiers, aidant les traders dans leur analyse technique et prise de décision. Principales caractéristiques : Détection des modèles : Haussiers : Marteau, Englobante haussière, Étoile du matin, Trois soldats blancs, Harami haussier, Marteau inversé. Baissiers : Étoile filante, Englobante baissière, Étoile du soir, Trois corbeaux noirs, Harami b
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur "Candle Info" pour MetaTrader 4 (MT4) aide les traders à analyser et à visualiser les principales formations de chandeliers directement sur le graphique. Il détecte des formations telles que des Sommets plus hauts (HH), des Creux plus bas (LL), des Creux plus hauts (HL) et des Sommets plus bas (LH), fournissant ainsi des informations sur les tendances du marché et les mouvements de prix potentiels.     Fonctions principales : - Formations de chandeliers : Identifie et étiquette H
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Cet indicateur est destiné aux graphiques en direct, pas au testeur. L’indicateur PRO Trend Divergence est un outil avancé d’analyse technique conçu pour détecter les divergences de continuation de tendance – un signal indiquant que la tendance actuelle est susceptible de se poursuivre. Contrairement aux indicateurs traditionnels qui se concentrent sur les renversements, cet outil permet aux traders d’identifier les conditions de marché où la tendance reste forte, même lors de légers retracement
Filtrer:
Ronfx00
546
Ronfx00 2025.07.11 17:16 
 

Hello traders, I am really disappointed with this EA. Every time its make a small profit, there is big losses. I can't make any profits at all. I am really disappointed and discouraging. When back testing, there are huge profits, but in actual forward testing, there are continuous losses. I have running with this EA for 3 weeks with optimise good set files and yet still not profitable. Support was good but not the Expert Advisor. I strongly recommend for those who wants to purchase EA from here will need to see developers monitoring account, make sure they have Live monitoring account before you decide for yourself whether it is good or bad after a month or more, that will proof that the EA is working fine otherwise it’s useless. Small profits big losses. Not recommended at all. Thanks.

Davit Beridze
10710
Réponse du développeur Davit Beridze 2025.07.12 15:46
What can I say? :) according my own use I see opposite and not only me. I am not sure you were doing all as recommended about set files. Otherwise send me your used Set files which you used week by week in this 3 weeks and I will check the results on your own broker and show to you and anyone other interested that they were not in range of minimum 8 to 1 profit vs loss ratio. You are my only user whom I was answering same questions about all the details day by day in this 3 weeks. You will get same results as me if you will do all as recommended by me. Good Luck to you. In comments section I provide day by day and full transparent report of EA usage.
Kin Hung Chow
586
Kin Hung Chow 2025.07.02 06:55 
 

Author is very supportive and give us instruction how to use and optimize the settings... So far after using few weeks, even we can find out the pass best setting for this EA, but still cant avoid over fitting. Fortunately I just use demo account to test it and it hit SL few times, still in negative return in general. But I will keep testing it 1-2 months to see how it goes.

14048788
154
14048788 2025.06.28 19:07 
 

Hi, I would like to know requires minimum balance for one pair to safe trade implement

Davit Beridze
10710
Réponse du développeur Davit Beridze 2025.06.29 09:05
Hello Check PM
SUYANTO_SE
217
SUYANTO_SE 2025.06.21 14:36 
 

I have bought this EA and still trying to optimize the setting as per instruction and Davit advise. Davit provided good support so far. Thank you Davit.

Davit Beridze
10710
Réponse du développeur Davit Beridze 2025.06.21 15:47
Thanks if something more just PM me
euiz7449
40
euiz7449 2025.06.16 08:47 
 

I have been waiting for a whole day, why haven’t I traded once?

Davit Beridze
10710
Réponse du développeur Davit Beridze 2025.06.16 08:49
Hello Sir! thanks for the purchase! but you just didn't contact me :) Have you read the Overview to contact me after purchase? write me please
Répondre à l'avis