Aperçu de l'indicateur MRA Index

Offre bonus : Recevez le "MRA Index EA" gratuitement lors de l'achat de l'indicateur.

Stratégie d'optimisation : Pour le scalping, j'optimise les paramètres en fonction des 12 derniers mois et les utilise pour le mois suivant. Cette approche s'est révélée très efficace.

Remarque importante : Les paramètres par défaut sont uniquement destinés à la visualisation et ne sont pas optimisés pour la rentabilité. Les directives d'optimisation appropriées sont fournies exclusivement aux acheteurs.

Présentation de l'indicateur "MRA Index" :

Le "MRA Index" est un indicateur de forex polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances potentielles du marché et les points d'entrée. Il comprend un canal spécialisé et une ligne hybride dynamique qui interagit avec ce canal pour générer des signaux d'achat et de vente.

Caractéristiques principales :

Ligne hybride dynamique : Se déplace dans le canal et sert de base à la génération de signaux de trading.

Flèches d'achat et de vente : Générées en fonction des interactions spécifiques entre la ligne hybride et le canal, indiquant d'éventuelles inversions de tendance.

Personnalisation : Les traders peuvent ajuster l'indicateur à leur stratégie en modifiant divers paramètres d'entrée.

Filtres optionnels : ATR (Average True Range) : Peut être activé ou désactivé pour ajuster la sensibilité. Bandes de Bollinger (BB) : Aide à filtrer les signaux en fonction de l'action des prix. Filtre FTR : Fournit une identification visuelle des tendances avec des codes couleurs représentant les conditions du marché.



Options de personnalisation : L'indicateur offre plusieurs paramètres d'entrée pour une flexibilité maximale, y compris les réglages de l'ATR, du MFI, du RSI, des Bandes de Bollinger et de l'Écart-Type. De plus, les traders peuvent activer ou désactiver les alertes via des messages pop-up, des notifications push, du son et des e-mails.

Clause de non-responsabilité : Aucun indicateur ne garantit des transactions rentables. Une gestion efficace des risques et la combinaison du "MRA Index" avec d'autres techniques d'analyse sont essentielles pour prendre des décisions de trading éclairées.

Aperçu des paramètres d'entrée :

Comportement de l'indicateur : UseATR : Activer/désactiver le calcul de l'ATR. Std_Period : Période de l'écart-type pour le canal. TimeFrame : Définit l'unité de temps du graphique. History : Nombre de barres à calculer.

Filtres : UseBB : Activer/désactiver le filtre des Bandes de Bollinger. periodFTR : Contrôle la visualisation des conditions du marché via le filtre FTR.

Alertes : alertsOn : Activer/désactiver les alertes. alertsPush, alertsSound, alertsEmail : Préférences de notification.



En personnalisant ces paramètres, les traders peuvent adapter l'indicateur à leur style et objectifs de trading.



