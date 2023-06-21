MRA Index

Aperçu de l'indicateur MRA Index

Offre bonus : Recevez le "MRA Index EA" gratuitement lors de l'achat de l'indicateur.

Stratégie d'optimisation : Pour le scalping, j'optimise les paramètres en fonction des 12 derniers mois et les utilise pour le mois suivant. Cette approche s'est révélée très efficace.

Remarque importante : Les paramètres par défaut sont uniquement destinés à la visualisation et ne sont pas optimisés pour la rentabilité. Les directives d'optimisation appropriées sont fournies exclusivement aux acheteurs.

Présentation de l'indicateur "MRA Index" :

Le "MRA Index" est un indicateur de forex polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances potentielles du marché et les points d'entrée. Il comprend un canal spécialisé et une ligne hybride dynamique qui interagit avec ce canal pour générer des signaux d'achat et de vente.

Caractéristiques principales :

  • Ligne hybride dynamique : Se déplace dans le canal et sert de base à la génération de signaux de trading.

  • Flèches d'achat et de vente : Générées en fonction des interactions spécifiques entre la ligne hybride et le canal, indiquant d'éventuelles inversions de tendance.

  • Personnalisation : Les traders peuvent ajuster l'indicateur à leur stratégie en modifiant divers paramètres d'entrée.

  • Filtres optionnels :

    • ATR (Average True Range) : Peut être activé ou désactivé pour ajuster la sensibilité.

    • Bandes de Bollinger (BB) : Aide à filtrer les signaux en fonction de l'action des prix.

    • Filtre FTR : Fournit une identification visuelle des tendances avec des codes couleurs représentant les conditions du marché.

Options de personnalisation : L'indicateur offre plusieurs paramètres d'entrée pour une flexibilité maximale, y compris les réglages de l'ATR, du MFI, du RSI, des Bandes de Bollinger et de l'Écart-Type. De plus, les traders peuvent activer ou désactiver les alertes via des messages pop-up, des notifications push, du son et des e-mails.

Clause de non-responsabilité : Aucun indicateur ne garantit des transactions rentables. Une gestion efficace des risques et la combinaison du "MRA Index" avec d'autres techniques d'analyse sont essentielles pour prendre des décisions de trading éclairées.

Aperçu des paramètres d'entrée :

  • Comportement de l'indicateur :

    • UseATR : Activer/désactiver le calcul de l'ATR.

    • Std_Period : Période de l'écart-type pour le canal.

    • TimeFrame : Définit l'unité de temps du graphique.

    • History : Nombre de barres à calculer.

  • Filtres :

    • UseBB : Activer/désactiver le filtre des Bandes de Bollinger.

    • periodFTR : Contrôle la visualisation des conditions du marché via le filtre FTR.

  • Alertes :

    • alertsOn : Activer/désactiver les alertes.

    • alertsPush, alertsSound, alertsEmail : Préférences de notification.

En personnalisant ces paramètres, les traders peuvent adapter l'indicateur à leur style et objectifs de trading.


Avis 7
Jocys Julius
23
Jocys Julius 2024.01.29 17:41 
 

very helpfull seller, results looks good, looking forward, thank you

DownTheRabbitHole
353
DownTheRabbitHole 2023.08.28 00:17 
 

The MRA index is fantastic, but.. let me explain my findings. After live testing under low volume (Friday) even though the Fed ruined the trade a couple times.... and backtesting, adding multiple indicators as to test the accuracy... this indicator was giving numerous false signals Prior to adding Any indicator by the way, it probably had much to do with the Volume but adding in a Fibo Retracement indicator, and another (you do your homework) it helped to establish focus on better zones... I was able to increase my Hit rate by 15%. I have hundreds if not thousands of indicators, they are separated by accuracy, and value.... for me, this MRA Index hits both those points. I want to add, the Author is similar to a cardiologist, he is always on call, quick to respond to my questions and it's appreciated by myself and anyone else who needs help. Regards, DTRH

Oscar
148
Oscar 2023.08.02 16:34 
 

Very good indicator. Writer is very helpful and shared his EA as gift. Product is profitable and efficient. Nice work!!

