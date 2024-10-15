PRO Trend Divergence

Cet indicateur est destiné aux graphiques en direct, pas au testeur.

L’indicateur PRO Trend Divergence est un outil avancé d’analyse technique conçu pour détecter les divergences de continuation de tendance – un signal indiquant que la tendance actuelle est susceptible de se poursuivre. Contrairement aux indicateurs traditionnels qui se concentrent sur les renversements, cet outil permet aux traders d’identifier les conditions de marché où la tendance reste forte, même lors de légers retracements ou corrections.

Les divergences de continuation de tendance surviennent lorsque le prix suit la tendance (plus bas élevés dans une tendance haussière ou plus hauts abaissés dans une tendance baissière), tandis que les indicateurs choisis évoluent dans la direction opposée. Cela confirme que la tendance devrait continuer. L’indicateur PRO Trend Divergence permet aux traders de suivre les tendances avec confiance et de réduire le risque de sorties prématurées.

Caractéristiques et avantages

  • Support de plusieurs indicateurs
    Compatible avec MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VW-MACD, CMF et MFI.

  • Affichage visuel des signaux sur le graphique
    Trace des lignes de divergence avec des couleurs et styles personnalisables.

  • Intégration des points pivot
    Utilise des sommets et creux clés pour affiner les signaux et réduire le bruit.

  • Flexible et efficace
    Paramètres ajustables pour la confirmation des signaux, le filtrage et le choix des périodes.


Avis 3
Thuận Vũ
86
Thuận Vũ 2025.01.10 07:24 
 

Very good!

luvico972
193
luvico972 2024.11.21 10:06 
 

PRO Trend Divergence is the perfect complement of "Chart Patterns All in One". these two indicators are essential for good trading. I highly recommend them. Well done Davit

