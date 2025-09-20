Harmony Signals Pro

Elite Harmony Signals Pro

Panoramica

Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate.

Caratteristiche Principali

Zone Rettangolo Dinamiche

  • Estensione in Tempo Reale: I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo
  • Chiusura Intelligente: I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti
  • Conferma Visiva: Zone di trading chiare blu (BUY) e magenta (SELL)
  • Aspetto Personalizzabile: Colori e livelli di trasparenza regolabili

Metodologie di Trading

Strategia Conferma Rettangolo

Conferma BUY Potenziata: Quando viene creato un rettangolo BUY e la candela successiva chiude sopra la zona del rettangolo, questo fornisce conferma rialzista aggiuntiva

Conferma SELL Potenziata: Quando viene creato un rettangolo SELL e la candela successiva chiude sotto la zona del rettangolo, questo fornisce conferma ribassista aggiuntiva

Livelli di Filtro

  • Livello 1 (Flessibile)
  • Livello 2 (Standard)
  • Livello 3 (Restrittivo)

Applicazioni Pratiche

Trend Following

  • Identifica movimenti direzionali forti con conferma multi-indicatore
  • Usa rettangoli come zone dinamiche di supporto/resistenza
  • Filtra false rotture con allineamento momentum

Timing di Entrata

  • Aspetta conferma rettangolo prima dell'entrata in posizione
  • Usa chiusura candela sopra/sotto rettangolo come segnale trigger
  • Combina con price action per punti di entrata ottimali

Gestione del Rischio

  • I confini del rettangolo servono come riferimenti iniziali di stop-loss
  • Aggiusta dimensione posizione basata sulla confidenza del livello filtro

Parametri di Configurazione

Controlli Segnale

  • Livello Filtro: Scegli tra generazione segnali flessibile, standard o restrittiva
  • Timeframe Segnale: Analizza qualsiasi timeframe mentre visualizzi sul grafico corrente
  • Barre Storico: Limita visualizzazione segnali a periodi di mercato recenti
  • Anti-Spam: Barre minime tra segnali simili

Personalizzazione Visiva

  • Colori Rettangolo: Selezione colori BUY/SELL indipendente

Vantaggi

Affidabilità

  • Molteplici livelli di conferma riducono segnali falsi
  • Anti-repainting assicura accuratezza storica
  • Performance consistente attraverso condizioni di mercato

Chiarezza

  • Zone rettangolo visive eliminano interpretazione soggettiva
  • Frecce direzionali chiare per riconoscimento immediato
  • Aggiornamento dinamico mantiene rilevanza all'azione corrente del prezzo

Flessibilità

  • Adatto per scalping, day trading e swing trading
  • Adattabile a vari strumenti di mercato e timeframe
  • Sensibilità personalizzabile attraverso livelli filtro

Considerazioni Importanti

Condizioni di Mercato

  • Performa ottimamente in ambienti di mercato trending
  • Può generare meno segnali durante periodi di bassa volatilità
  • Considera contesto generale di mercato quando interpreti segnali

Disclaimer Rischio

  • Nessun indicatore garantisce operazioni profittevoli
  • Usa sempre tecniche appropriate di gestione rischio
  • Combina con analisi fondamentale e consapevolezza di mercato
  • Performance passata non predice risultati futuri

Ottimizzazione

  • Testa diversi livelli filtro per il tuo stile di trading
  • Aggiusta impostazioni anti-spam basate su preferenze timeframe
  • Considera analisi multi-timeframe per conferma segnali

Elite Harmony Signals rappresenta un approccio comprensivo all'analisi tecnica, combinando metodologie provate con tecniche di visualizzazione moderne per supportare decisioni di trading informate attraverso varie condizioni di mercato e stili di trading.


Produits recommandés
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicateurs
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicateurs
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Size Bars
Viktor Loginov
Indicateurs
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicateurs
SlopeChannelB – un outil d'analyse technique qui construit un canal de évolution des prix incliné, offrant des opportunités uniques pour évaluer la situation actuelle du marché et trouver des signaux de trading. Caractéristiques principales de l'indicateur : Canal de mouvement des prix incliné : L'indicateur aide à visualiser les niveaux de support et de résistance, qui peuvent indiquer des points de retournement potentiels ou des continuations de tendance. Couleurs variées des lignes et mi
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicateurs
Gold Venamax - c'est le meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse l'évolution des prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Caractéristiques de l'indicateur: Il s'agit d'un super indicateur avec Magic et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez in
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicateurs
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicateurs
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicateurs
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indicateurs
Quantum Channel Pro est un outil révolutionnaire d'analyse de volatilité multicanal conçu pour identifier les tendances, les points de retournement et le bruit du marché. Grâce à des canaux d'écart-type adaptatifs, il trace trois niveaux (interne, moyen et externe) pour aider les traders à prendre des décisions plus précises. Fonctionnalités clés: Trois canaux intelligents (1σ, 2σ, 3σ) Statistiques de probabilité en temps réel Filtrage adaptatif du bruit Compatible avec tous les horizons tempore
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicateurs
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indicateurs
Welcome to Investment Castle products This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick patterns Yo
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicateurs
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
L'indicateur "JAC Trend Color Candle" pour Meta Trader 5, a été créé pour faciliter visuellement la tendance pour le trader. Il est basé sur trois paramètres, qui identifient la tendance haussière, la tendance baissière et le marché sans tendance. Les couleurs sont configurables par le commerçant, et le commerçant moyen également. les paramètres de tendance ne peuvent pas être configurés car ils sont le différentiel de l'indicateur.
Ichimoku MTF
Hoang Ngoc Thach
Indicateurs
MTF Ichimoku is a MetaTrader 5 indicator based on well known Ichimoku. In MetaTrader 5 we have Ichimoku already included as a standard technical indicator. However it can be used only for the current timeframe. When we are looking for a trend, it is very desirable to have Ichimokuis showing higher timeframes. MTF Ichimoku presented here has additional parameter - TimeFrame. You can use it to set up higher timeframe from which Ichimokuis will calculate its values. Other basic parameters are not c
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicateurs
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
VSA target
Evgenii Bazhenov
Indicateurs
VSA target The indicator identifies a professional buyer or a professional seller on the chart using the VSA (Volume Spread Analysis) system and builds a trend support zone relative to these bars (candles), as well as target levels. Features: 1. In this indicator, you can select a mode in which only a professional buyer or a professional seller will be determined, and also that both professional participants will be determined at once. 2. You can set any timeframe on the symbol to determine th
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Multi Level ATR and Moving Average Band Indicator
Nguyen Trung Khiem
Indicateurs
Présentation L'indicateur Multi Level ATR et Moving Average Band fournit une analyse complète des mouvements de prix en tenant compte de la volatilité. La représentation visuelle à travers plusieurs bandes facilite l'identification des phases de tendance et de consolidation ainsi que des points de retournement potentiels. Grâce aux options de personnalisation, les utilisateurs peuvent adapter l'indicateur à leurs besoins de trading spécifiques. Fonctionnalités Affichage de plusieurs bandes : Niv
FREE
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicateurs
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicateurs
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Rainbow Collection
Minh Truong Pham
Indicateurs
Slopes are an increasingly key concept in Technical Analysis. The most basic type is to calculate them on the prices, but also on technical indicators such as moving averages and the RSI. In technical analysis, you generally use the RSI to detect imminent reversal moves within a range. In the case of the Blue indicator, we are calculating the slope of the market price and then calculating the RSI of that slope in order to detect instances of reversal. The Blue indicator is therefore used as
Broken Trendline Alert
Giovanna Talio
Indicateurs
GIVE A LOOK TO MY OTHER PRODUCTS ! 100 % PER MONTH PROFIT---- MY NEW SIGNAL HERE ------->   https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signals+My# BROKEN TRENDLINE ALERT IS A SIMPLE TOOL INDICATOR. JUST DRAW IN YOUR CHART A DYNAMIC OR STATIC TRENDLINE,AND THE INDICATOR WILL SEND YOU ALERT WHENEVER THE PRICE CROSSES BELOW OR ABOVE YOUR DRAWN TRENDLINE. IT WORKS IN ANY TIMEFRAME AND ANY CHART YOU WANT.JUST GOT A VPS AND DON'T STRESS IN FRONT OF YOUR COMPUTER. FOR ANY KIND OF QUESTION ,
The Pulse mt5
Roman Kuleshov
Indicateurs
Avoir le temps d'acheter à rabais. Après le 25.09, le prix sera de 50 Usd. The Pulse est un indicateur qui montre la période d'accumulation en temps réel. En termes simples: la accumulation est lorsque l'argent intelligent recueille discrètement un actif avant de lancer un mouvement puissant sur le marché. Sur le graphique, il semble que le prix soit "coincé" dans une fourchette. C'est la phase d'accumulation — quelqu'un se prépare pour le grand déménagement. Et si vous apprenez à remarquer c
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indicateurs
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you choose. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective is an advanced trend detection indicator which shows accurate entry points in direction of trend. It uses smart technology in order to detect entry points, trend changing points, and TP points. It also shows hit rate for current chart using selected parameters. Hit rate for this indicator on different charts can be 8
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Plus de l'auteur
Harmony signals
Giuseppe Papa
Indicateurs
Trasforma il Tuo Trading con la Tecnologia dei Segnali di Precisione Elite Harmony Signals è un indicatore avanzato multi-timeframe progettato per trader seri che richiedono accuratezza e affidabilità. Questo sistema sofisticato combina multiple tecniche di analisi di mercato in un unico strumento facile da usare che fornisce segnali di acquisto e vendita cristallini direttamente sui tuoi grafici. Caratteristiche Principali Sistema di Triplo Filtro Livello 1 (Flessibile) : Cattura più opportunit
FREE
Thunder Wave Analyzer Multi Trend
Giuseppe Papa
Indicateurs
THUNDER WAVE ANALYZER – Professional Multi-Trend Analysis System Il Thunder Wave Analyzer è un indicatore avanzato multi-strumento che combina in un’unica interfaccia la potenza di diversi sistemi di analisi tecnica. Pensato per trader professionisti e scalper, questo tool permette di leggere la forza del trend , rilevare setup ad alta probabilità e individuare con precisione i momenti di pressione del mercato.  Cosa rende unico il Thunder Wave Analyzer?  In un solo indicatore integra più metod
FREE
HA Heikin Ashi
Giuseppe Papa
Indicateurs
L'indicatore "Heikin Ashi" è stato progettato per migliorare l'analisi dei grafici finanziari con un sistema di candele Heikin Ashi. Le candele Heikin Ashi sono un metodo avanzato per visualizzare il prezzo, che aiuta a filtrare il rumore del mercato, rendendo più chiara l'interpretazione dei trend e migliorando la qualità delle decisioni di trading. Questo indicatore consente di visualizzare le candele Heikin Ashi al posto delle candele giapponesi tradizionali, rendendo l'analisi grafica più pu
FREE
Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Indicateurs
Pivot Points Classic – L’indicatore essenziale per ogni trader tecnico Questo indicatore disegna automaticamente i livelli di Pivot Point più utilizzati dai trader professionisti, con supporto completo a 4 metodi di calcolo:   Metodi supportati : • Traditional • Fibonacci • Woodie • Camarilla   Caratteristiche principali :  Calcolo su timeframe superiore (multi-timeframe)  Visualizzazione chiara dei livelli P, R1, R2, R3, S1, S2, S3   Etichette dinamiche con nome e valore del livello  Colori per
FREE
ForceFlow Momentum Trend Predictor
Giuseppe Papa
Indicateurs
ForceFlow – Momentum & Trend Predictor ForceFlow è un indicatore avanzato che combina la forza del Relative Strength Index (RSI) con un innovativo istogramma dinamico multi-livello , colorato in base alla direzione del trend. I colori si adattano in tempo reale, anticipando la formazione della prossima candela e filtrando i falsi segnali.  Caratteristiche principali: RSI dinamico a colori (blu per fase rialzista, rosso per fase ribassista). Istogramma multilivello  che rappresenta la forza e la
FREE
RealTrend
Giuseppe Papa
Experts
To get started, subscribe to the RealTrend Telegram channel. t.me/RealTrendFree RealTrend is an EA that facilitates trading for expert users. The user's aim is to identify the right business trend and let RealTrend suggest the placement of pending orders in strategic points where the price will retrace and then continue its trend. RealTrend is very simple to use and includes a single user-defined stoploss input and an intuitive chart panel. The takeprofit is placed directly by the Bot. risk l
FREE
Heikin Ashi RSI Stochastic Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
Un potente indicatore multifunzione progettato per offrire una visione chiara e strutturata della forza del mercato, integrando tre strumenti tecnici in un'unica interfaccia intuitiva:   Caratteristiche principali:   Heikin Ashi RSI Normalizzato Calcolato sul RSI di medie Heikin Ashi, centrato su una scala da -50 a +50 Visualizzazione con candele colorate (blu/rosso) per una lettura chiara della direzione e del momentum   Stocastico Modificato %K e %D convertiti sulla stessa scala -50/+50 Opzion
WaveForce Oscillator
Giuseppe Papa
Indicateurs
Il WaveForce Indicatorsu un sistema di doppia envelope esponenziale e smussamento dinamico, WaveForce separa matematicamente l'energia rialzista e ribassista, tracciando due curve (Bull e Bear) e una linea di segnale centrale. Questo consente al trader di percepire con chiarezza quale delle due forze stia guidando il mercato.  Caratteristiche principali: Calcola la pressione rialzista e ribassista separatamente Include una linea di segnale EMA adattiva per confermare inversioni Oscillatore fluid
FREE
Pivot High Low TrendLine Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
Questo indicatore avanzato disegna automaticamente pivot High/Low e trendline su un timeframe selezionato (es. H4, D1, ecc.) e li rende visibili su tutti i timeframe inferiori. L'obiettivo principale è fornire un contesto strutturale multi-timeframe unito a segnali di tocco sulle trendline.  Caratteristiche principali:   Trendline Automatiche : Disegnate tra i pivot High e Low rilevati sul timeframe selezionato. Classificate in trendline rialziste (UpTrend), ribassiste (DownTrend) e rotte (Brok
Logarithmic Regression Channel Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
Un indicatore avanzato che combina la regressione logaritmica dinamica con strumenti di analisi trend intelligente , visualizzazioni personalizzabili e filtri avanzati per confermare la direzione del mercato.   Come utilizzare l’indicatore Logarithmic Regression Channel - Trend (Disegnato su timeframe superiori)   Trend rialzista (slope ≥ +3) Si può acquistare in due modi: Quando il prezzo rimbalza sulla banda inferiore del canale (trendline bassa). Quando il prezzo supera la linea centrale del
Support Resistance Zone
Giuseppe Papa
Indicateurs
Un indicatore avanzato che identifica in automatico le zone chiave di supporto e resistenza su tre timeframe diversi , mostrandole con rettangoli colorati direttamente sul grafico. Ogni zona viene estesa in avanti, etichettata e aggiornata dinamicamente con il movimento del prezzo.   Caratteristiche principali   3 Timeframe configurabili (es. M15, H1, H4)   Zone di resistenza e supporto calcolate automaticamente   Colori personalizzabili per ciascun timeframe   Etichette automatiche con indicazi
Thunder Wave Analyzer Multi Trend Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
THUNDER WAVE ANALYZER – Professional Multi-Trend Analysis System Il Thunder Wave Analyzer è un indicatore avanzato multi-strumento che combina in un’unica interfaccia la potenza di diversi sistemi di analisi tecnica. Pensato per trader professionisti e scalper, questo tool permette di leggere la forza del trend , rilevare setup ad alta probabilità e individuare con precisione i momenti di pressione del mercato.  Cosa rende unico il Thunder Wave Analyzer?  In un solo indicatore integra più metod
ForceFlow Momentum Trend Predictor Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
ForceFlow – Momentum & Trend Predictor ForceFlow è un indicatore avanzato che combina la forza del Relative Strength Index (RSI) con un innovativo istogramma dinamico multi-livello , colorato in base alla direzione del trend. I colori si adattano in tempo reale, anticipando la formazione della prossima candela e filtrando i falsi segnali.  Caratteristiche principali: RSI dinamico a colori (blu per fase rialzista, rosso per fase ribassista). Istogramma multilivello  che rappresenta la forza e la
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis