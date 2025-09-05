Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5

Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Version 3.92 - Paires Optimisées)

Indicateur professionnel multi-timeframe avec détection avancée des signaux

Présentation
Le Parabolic SAR V3 + ADX combine la détection de tendance du PSAR avec la mesure de la force de tendance de l’ADX. Cette version améliorée offre une optimisation par paire, un système d’alerte multilingue et un tableau de bord complet multi-timeframe.

Fonctionnalités clés
- Intégration du PSAR avec paramètres configurables
- Filtre ADX pour éliminer les signaux faibles
- Confirmation par croisement +DI/-DI
- Visualisation en nuage ADX
- Optimisation: Or, EURUSD, USDJPY, Argent, BTCUSD
- Alertes avancées: multilingue, push, son, confirmation à la clôture
- Tableau de bord: analyse multi-timeframe, jauge ADX, signaux clairs
- Améliorations visuelles: lignes, transparence, boîtes de signaux
- Personnalisation: couleurs, dimensions, seuils ADX

Logique des signaux
- Achat: PSAR sous le prix + ADX au-dessus du seuil + confirmation DI
- Vente: PSAR au-dessus du prix + ADX au-dessus du seuil + confirmation DI
- Signaux faibles filtrés automatiquement si ADX trop bas

Applications
- Swing trading, scalping, gestion de portefeuille
- Réduction du risque par filtrage et confirmations multiples

Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 fournit des signaux fiables et adaptables pour toutes les conditions de marché.

Guide de Style de Trading PSAR+ADX par Horizon Temporel


SCALPING (M1-M5, Durée : Minutes)


Style Agressif – RECOMMANDÉ

Configuration :

- Unités de temps : M1, M5

- Signaux PSAR purs (sans filtre ADX)

- Entrées rapides sur inversion PSAR

- Stops serrés : 10–20 pips

Pourquoi l’Agressif Fonctionne Mieux :

- Capture les changements rapides de momentum

- Pas de délai lié à la confirmation ADX

- Fréquence de signaux plus élevée, nécessaire au scalping

- Exécution rapide adaptée au style scalping


Style Conservateur – NON RECOMMANDÉ

- La confirmation ADX crée des retards

- Manque les opportunités rapides de scalping

- Trop peu de signaux pour la fréquence requise

- Mieux adapté aux horizons plus longs


INTRADAY TRADING (M15-H1, Durée : Heures)


Style Agressif – ADAPTÉ

Configuration :

- Unités de temps : M15, M30

- Tous les changements directionnels du PSAR

- Stop loss : 20–50 pips

- Objectif : mouvements de 30–80 pips

Avantages :

- Plus d’opportunités de trading

- Capture le momentum intraday

- Idéal pour les sessions actives

- Réalisation rapide des profits


Style Conservateur – AUSSI ADAPTÉ

Configuration :

- Unités de temps : M30, H1

- Confirmation ADX >25 requise

- Stop loss : 40–80 pips

- Objectif : mouvements de 80–150 pips

Avantages :

- Configurations à probabilité plus élevée

- Moins de faux signaux en consolidation

- Meilleurs ratios risque/rendement

- Convient aux traders à temps partiel


SWING TRADING (H1-D1, Durée : Jours/Semaines)


Style Conservateur – FORTEMENT RECOMMANDÉ

Configuration :

- Unités de temps : H1, H4, D1

- ADX >25 + alignement multi-timeframes

- Stop loss : 100–300 pips

- Objectif : mouvements de 200–800 pips

Pourquoi le Conservateur Excelle :

- Filtre le bruit du marché

- Capture les grands mouvements de tendance

- Idéal pour une approche de suivi de tendance

- Trading à faible maintenance


Style Agressif – MOINS ADAPTÉ

- Trop de signaux générés

- Risque de sur-trading accru

- Le bruit domine les signaux de tendance

- Plus adapté aux horizons courts


Guide de Sélection Rapide

SCALPING : Agressif uniquement (M1-M5)

INTRADAY : Les deux styles fonctionnent (Agressif : M15-M30, Conservateur : M30-H1)

SWING : Conservateur préféré (H1-D1)


Gestion du Risque par Style

Agressif (tous horizons) :

- Risque : 0,5–1% par trade

- Limite quotidienne : 3% du compte

- Stop après 3 pertes consécutives

Conservateur (tous horizons) :

- Risque : 1–2% par trade

- Limite quotidienne : 4% du compte

- Priorité à la qualité plutôt qu’à la quantité


