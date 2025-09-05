Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
- Indicateurs
- Tahir Mehmood
- Version: 3.92
- Activations: 7
Guide de Style de Trading PSAR+ADX par Horizon Temporel
SCALPING (M1-M5, Durée : Minutes)
Style Agressif – RECOMMANDÉ
Configuration :
- Unités de temps : M1, M5
- Signaux PSAR purs (sans filtre ADX)
- Entrées rapides sur inversion PSAR
- Stops serrés : 10–20 pips
Pourquoi l’Agressif Fonctionne Mieux :
- Capture les changements rapides de momentum
- Pas de délai lié à la confirmation ADX
- Fréquence de signaux plus élevée, nécessaire au scalping
- Exécution rapide adaptée au style scalping
Style Conservateur – NON RECOMMANDÉ
- La confirmation ADX crée des retards
- Manque les opportunités rapides de scalping
- Trop peu de signaux pour la fréquence requise
- Mieux adapté aux horizons plus longs
INTRADAY TRADING (M15-H1, Durée : Heures)
Style Agressif – ADAPTÉ
Configuration :
- Unités de temps : M15, M30
- Tous les changements directionnels du PSAR
- Stop loss : 20–50 pips
- Objectif : mouvements de 30–80 pips
Avantages :
- Plus d’opportunités de trading
- Capture le momentum intraday
- Idéal pour les sessions actives
- Réalisation rapide des profits
Style Conservateur – AUSSI ADAPTÉ
Configuration :
- Unités de temps : M30, H1
- Confirmation ADX >25 requise
- Stop loss : 40–80 pips
- Objectif : mouvements de 80–150 pips
Avantages :
- Configurations à probabilité plus élevée
- Moins de faux signaux en consolidation
- Meilleurs ratios risque/rendement
- Convient aux traders à temps partiel
SWING TRADING (H1-D1, Durée : Jours/Semaines)
Style Conservateur – FORTEMENT RECOMMANDÉ
Configuration :
- Unités de temps : H1, H4, D1
- ADX >25 + alignement multi-timeframes
- Stop loss : 100–300 pips
- Objectif : mouvements de 200–800 pips
Pourquoi le Conservateur Excelle :
- Filtre le bruit du marché
- Capture les grands mouvements de tendance
- Idéal pour une approche de suivi de tendance
- Trading à faible maintenance
Style Agressif – MOINS ADAPTÉ
- Trop de signaux générés
- Risque de sur-trading accru
- Le bruit domine les signaux de tendance
- Plus adapté aux horizons courts
Guide de Sélection Rapide
SCALPING : Agressif uniquement (M1-M5)
INTRADAY : Les deux styles fonctionnent (Agressif : M15-M30, Conservateur : M30-H1)
SWING : Conservateur préféré (H1-D1)
Gestion du Risque par Style
Agressif (tous horizons) :
- Risque : 0,5–1% par trade
- Limite quotidienne : 3% du compte
- Stop après 3 pertes consécutives
Conservateur (tous horizons) :
- Risque : 1–2% par trade
- Limite quotidienne : 4% du compte
- Priorité à la qualité plutôt qu’à la quantité