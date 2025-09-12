Quant Ladder Pro
- Experts
- VALU VENTURES LTD
- Version: 1.10
- Mise à jour: 12 septembre 2025
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor
The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings.
Professional Multi-Session Forex Trading Robot
Version: 1.06 - Enhanced Edition
Category: Expert Advisors
Trading Style: Multi-Session Strategy, Breakout, Range, Reversal
Recommended Timeframe: H1 (1 Hour)
Recommended Pairs: Major Forex Pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD)
Product Overview
The LDR Expert Advisor is a sophisticated multi-session trading system designed to capitalize on the distinct characteristics of the Asian, London, and New York trading sessions. Built with advanced risk management and optional enhancement filters, this EA combines multiple strategies into one comprehensive solution.
Core Trading Strategies:
Asian Range Strategy: Identifies and trades within established Asian session ranges using support/resistance level bounce techniques.
London Breakout Strategy: Trades breakouts from Asian session ranges during the London open, utilizing volume and volatility confirmation.
New York Reversal Strategy: An RSI-based mean reversion strategy that identifies overbought/oversold conditions during the NY session.
Volatility Breakout Strategy: Uses ATR and Bollinger Bands for momentum trading that adapts to various market volatility conditions.
Key Features
Advanced Risk Management
Percentage-Based Risk: Set exact risk per trade (0.1% - 10%).
Automatic Lot Sizing: Calculates precise position sizes based on stop loss distance.
Universal Symbol Support: Works with Forex, Metals, Indices, and Crypto.
Margin Protection: Built-in margin checks prevent overexposure.
Enhanced Entry Filters (Optional)
Fake Breakout Detection: Analyzes candle strength and confirmation patterns.
Volume Confirmation: Requires volume spikes for high-conviction entries.
ATR Volatility Filter: Only trades during sufficient market movement.
Time Between Trades: Prevents overtrading with customizable intervals.
Trend Alignment: Optional higher timeframe trend filter.
News Avoidance: Avoids trading during major news events.
Professional Trading Features
Session-Based Logic: Automatic session time detection and level calculation.
Strategy Priority System: Prevents conflicting signals between strategies.
Advanced Trailing Stops: Freeze-level aware trailing stop management.
Comprehensive Debugging: Detailed logging for performance analysis.
Real-Time Information Panel: Live trading statistics and status display.
Trading Performance
Optimized for Consistency: A multi-strategy approach reduces dependency on a single market condition.
Adaptive Logic: Session-based logic adapts to changing market dynamics throughout the day.
Reduced False Signals: Enhanced filters are designed to improve signal quality.
Consistent Risk Management: Ensures professional position sizing.
Backtesting Recommendations
Minimum Period: 6 months of data.
Recommended Spread: Under 2 pips for major pairs.
Starting Balance: $1,000 minimum for proper risk scaling.
Risk Setting: Start with 1-2% per trade for a conservative approach.
Configuration Guide
Basic Setup (Recommended for Beginners)
Risk Management: RiskPercentage = 1.0 (1% per trade)
Enhanced Filters: UseEnhancedFilters = false
Strategies: Enable all core strategies (London Breakout, NY Reversal, Asian Range, Volatility Breakout)
Advanced Setup (For Experienced Traders)
Enhanced Filters: UseEnhancedFilters = true
Enable specific filters: FakeBreakoutFilter, VolumeConfirmation, TimeBetweenTrades
Session Time Customization
Adjust session hours for your broker's server time (e.g., Asian, London, New York sessions).
Risk Disclosure
Trading involves substantial risk. Past performance does not guarantee future results. Always test on a demo account before live trading. Use proper risk management (1-2% per trade recommended). Monitor market conditions and adjust settings accordingly.
Technical Requirements
MetaTrader 5 Platform (Build 3490 or higher)
Minimum RAM: 4GB
VPS Recommended: For 24/7 operation
Spread Requirement: Under 50 points for optimal performance
Account Type: ECN/STP preferred for best execution
Support & Updates
Installation Guide: Complete step-by-step setup instructions included.
Parameter Optimization: Detailed explanations for all settings.
Regular Updates: Continuous improvement and bug fixes.
Email Support: Technical assistance for configuration issues.
Why Choose LDR EA?
Multi-Strategy Approach: Reduces reliance on a single market condition.
Professional Risk Management: Built with advanced risk controls.
Enhanced Filtering: Advanced entry validation to reduce false signals.
Session Awareness: Adapts strategy based on market session characteristics.
Flexible Configuration: Suitable for both conservative and aggressive trading styles.
Universal Compatibility: Works across multiple asset classes and brokers.
Installation
Download and install the EA on MetaTrader 5.
Apply to an H1 chart for major currency pairs.
Adjust input parameters to match your trading style and risk tolerance.
Enable AutoTrading and verify sufficient account margin.