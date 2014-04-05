Support and Resistance Price Structure

Significant improvement from previous version
Ritz Smart Support & Resistance Zones – Market Structure Based S/R

This advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps.

Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered using colored rectangles. Ideal for traders seeking breakout levels, reversal zones, or technical confluence mapping.

Features:

  • Detects structure-based S/R from zigzag swing points

  • Merges overlapping zones and aligns to real highs/lows

  • No gaps after merge – full precision alignment

  • Strength classification system with full customization

  • Smart zone filtering (hide Weak/Untested/Turncoat zones)

  • Works on any symbol and timeframe

  • Lightweight and non-repainting


========= ID

Peningkatan signifikan dari versi sebelumnya

Ritz Smart Support & Resistance Zones – Zona S/R Berdasarkan Struktur Pasar

Indikator ini secara otomatis mendeteksi dan menampilkan zona support dan resistance berdasarkan struktur pasar sesungguhnya (swing high/low). Dengan penggabungan zona cerdas dan buffer zona berbasis ATR, indikator ini menjamin bahwa blok zona selalu menyentuh ekstrem harga yang sesungguhnya tanpa menyisakan celah.

Zona diklasifikasikan berdasarkan kekuatannya (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) dan divisualisasikan dengan warna berbeda. Cocok untuk trader yang mencari area breakout, titik reversal, atau pemetaan konfluensi teknikal.

Fitur Utama:

  • Deteksi zona S/R dari struktur zigzag (swing)

  • Penggabungan otomatis dan presisi terhadap high/low asli

  • Tidak ada celah visual setelah penggabungan

  • Klasifikasi kekuatan zona dan pewarnaan otomatis

  • Filter zona lemah, belum teruji, atau turncoat

  • Cocok di semua simbol dan timeframe

  • Ringan dan tidak repaint


Produits recommandés
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicateurs
Il s'agit d'un indicateur MTF des niveaux de support et de résistance basé sur les   extremums de l'indicateur Advanced ZigZag Dynamic   et/ou   Extended Fractals   avec des étiquettes de prix (peut être désactivé). Des TF plus élevés peuvent être sélectionnés pour le mode MTF. Par défaut, les niveaux sont générés en fonction des points indicateurs ZigZag. Les points indicateurs de fractales peuvent également être utilisés avec ZigZag ou à sa place. Afin de simplifier l'utilisation et d'économis
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicateurs
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicateurs
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicateurs
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
All Harmonics 26
Alexey Isavnin
3.5 (4)
Indicateurs
Harmonic patterns are characteristic series of price movements with respect to Fibonacci levels, which statistically precede price reversals. This indicator searches for harmonic patterns. It is capable of recognising 26 classical and non-classical harmonic patterns : Classical Gartley Butterfly Alternate Butterfly Bat Alternate Bat Crab Deep Crab Three Drives Non-classical Shark Alternate Shark Cypher 5-0 Anti Gartley Anti Butterfly Anti Alternate Butterfly Anti Bat Anti Alternate Bat Anti Crab
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicateurs
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicateurs
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicateurs
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
Indicateurs
Fit line supports to extrapolation next movement of market, support for buy/sell decision. Indicator using spline algorithm to extrapolation.  You can change number of spline with parameter "PointsNumber" and number of extrapolation point with "ExtrapolateBars". Eextrapolation points will be save into csv format, with prefix in parameter "PointsPrefix", and store in folder File of Data Folder.
Daily Bar Number Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Daily Bar Number Indicator for MT5 The Daily Bar Number Indicator displays the sequential number of each candle directly on your MetaTrader 5 chart. It helps traders follow intraday bar counts and analyze session patterns easily. Main Features: Shows bar numbers below each candle in real time. Customizable color, font, and size. Option to hide even numbers for a clearer view. Supports custom trading sessions (e.g., 08:00–18:00). Adjustable number of days to display. Lightweight and compatible wi
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Indicateurs
The indicator displays the delta and the cumulative delta based on the "Time & Sales" deals list data. In addition to the standard timeframes, the indicator displays data regarding the seconds timeframes (S5, S10, S15, S20, S30) to choose from. Using the rectangle, user can select an arbitrary area in the indicator subwindow to view the ratio of the volumes of deals of buyers and sellers within this area. Indicator features: The indicator works correctly only on those trading symbols for which
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicateurs
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicateurs
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indicateurs
Support & Resistance indicator is a modification of the standard Bill Williams' Fractals indicator. The indicator works on any timeframes. It displays support and resistance levels on the chart and allows setting stop loss and take profit levels (you can check the exact value by putting the mouse cursor over the level). Blue dashed lines are support level. Red dashed lines are resistance levels. If you want, you can change the style and color of these lines. If the price approaches a support lev
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicateurs
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Quantum Reflex Indicator (BUY 1 Get 3) **Free 1.  Ritz EANEHA Hybrid KAMA_HA or Ritz KAMA Candle, 2. Support Resistance Market Structure Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights . Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals , identify overbought/oversold levels , and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation. Key Features Visual Cros
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (190)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.89 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicateurs
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalping ! Constr
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Indicateurs
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Plus de l'auteur
Order Block Smart Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Overview – Ritz Smart Finder Order Block The Ritz Smart Finder Order Block is a next-generation market structure recognition tool, designed to intelligently detect and highlight institutional footprints within price action. Built on a dynamic blend of order block theory, consolidation tracking, and adaptive volatility modeling, it provides traders with a sophisticated lens to anticipate high-probability market reactions. Core Capabilities Smart Order Block Detection Identifies both Bullish and
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
ENGLISH THE RITZ SCALPING HABBIT /  ScalpReactor X A Tactical Indicator for Precision Traders The Ritz Scalping Habbit is a powerful MT5 indicator designed to help traders execute disciplined, high-probability trades through clear visual cues and multi-strategy confirmations. Whether you’re an intraday scalper or a swing trader , this tool integrates advanced market analysis into a single, easy-to-use interface. Key Strengths: Smart Buy & Sell Arrows — Based on multi-layer signals from
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Smart Detection BUY & SELL The Ritz Smart Detection BUY & SELL is a next-generation trading indicator engineered to detect high-probability entry signals by combining ATR-based volatility measurement , trend reversal detection , and smart alerting technology . It delivers real-time BUY/SELL opportunities with adaptive targets and risk levels, making it a versatile tool for both scalpers and swing traders. Core Market Logic ATR-Driven Volatility Analysis Uses multiple ATR methods (SMA, E
FREE
Quantum Pulse News OnChart
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
RITZ QUANTUM PULSE — Next-Generation Economic Intelligence System Ritz Quantum Pulse — Next-Gen Economic Intelligence System. Experience quantum-level precision in news trading: real-time event detection, AI-powered filtering, and temporal synchronization. Anticipate volatility before it happens — not after. Where Market Intelligence meets Temporal Physics. Ritz Quantum Pulse   represents the convergence of   quantum logic ,   AI-driven analytics , and   real-time economic intelligence . This i
FREE
Order Block Spectra
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Order Block SPECTRA Smart Predictive Engine for Candle Trend & Range Analysis Decode the Market Spectrum — Trade the Future. Core Concept Ritz SPECTRA is a next-generation predictive engine designed to analyze Order Blocks, Candle Structures, and ATR-based Adaptive Ranges — delivering an all-in-one visual and analytical experience. Compatible with all symbols and timeframes , SPECTRA provides multi-context market insights suitable for scalpers, intraday, and swing traders alike. Main Compo
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicateurs
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST Revolutionary Fibonacci Pivot Technology combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, delivering laser-accurate support and resistance zones before the market moves . INTELLIGENT VOLUME-VALIDATED
FREE
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
General Description :  Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS  Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 is an advanced trading indicator that integrates various technical analysis tools into one comprehensive display. This indicator is designed to help traders identify trading opportunities with high accuracy, utilizing a combination of Fibonacci, ZigZag, and price action confirmation. Key Features Smart Fibonacci Retracement 11 Customizable Fibonacci Levels (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 123.6%, 138
FREE
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Deskripsi Singkat RITZ Candle MAXIMUS adalah indikator visual cerdas yang menggabungkan kekuatan analisis tren berbasis Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) , informasi perubahan harian (Daily Change), perbandingan OHLC terhadap hari sebelumnya, serta panel dominasi bar multi-hari. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda. Fitur Utama Trend Candle Warna Adaptif (Color Candle
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren c
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation Overview Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator developed by Ritz_EANEHA that intelligently detects whether the market is in a trend (bullish/bearish) or in consolidation (sideways) . It uses a proprietary comparison of Standard Deviation (StdDev) and Average True Range (ATR) to assess volatility and market structure, and sends mobile push notifications to alert t
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Summary of the Indicator Ritz_BUYnSELL_Detection. The Ritz_BUYnSELL_Detection is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator that detects BUY and SELL trading signals based on trend detection and ATR-based volatility filtering. It provides visual arrows , entry alerts , and mobile push notifications , making it suitable for traders using a VPS setup for 24/7 signal monitoring. How to Use the Indicator Install on MT5 : Place the .mq5 file in the MQL5/Indicators folder. Compile it in MetaEditor
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading ( Now you can trade perfectly through notifications to your Mobile Gadget, with Signals that you can adjust to your trading style, Use VPS to activate real time trading) Description Push Notif for Mobile Trading is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to send mobile push notifications to traders when certain price or indicator-based conditions are met. This allows traders to monitor markets remotely and act quickly, even when not at their trading term
FREE
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
General Overview RitzEAneha Manual Trade Helper is an MT5 Expert Advisor designed as an automated assistant for managing manually opened trades . This EA does not open trades on its own , but instead enhances manual trading by automatically managing risk and position settings. Remote Management via VPS + Mobile Devices When deployed on a Virtual Private Server (VPS) , the RitzEAneha Manual Trade Helper allows traders to seamlessly manage their trades from anywhere using just a smartphone o
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Indicator Name: MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection ( BUY /
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Experts
RUHM REBORN for Micro Account / Cent Account XAUUSD - GOLD (️ Note: The grid-based system carries high risk during long trends without retrace. Use appropriate capital and understand the risks involved.) RUHM REBORN is a Grid-based Expert Advisor (EA) with ATR Entry developed to provide consistent, stable, and adaptive trading results on the XAUUSD (Gold) pair. This EA is specifically designed for USD Cent accounts, allowing it to run with relatively affordable capital while maintaining st
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Description (English) Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection t
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Bahasa Indonesia Indikator ini dirancang untuk mendeteksi Swing High (HH) dan Swing Low (LL) secara cepat dan akurat pada grafik harga. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi. Fitur utama: Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action. Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR multiplier dan range bar . Notifikas
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Auto-Detect Dynamic Trend Channels A powerful trend detection indicator that adaptively analyzes price structure using dynamic ATR and statistical filters to discover the most significant trend channels on any timeframe and symbol. This tool automatically finds the most relevant period and slope for price movement and draws upper/lower channel zones, midline (mean), and trend support/resistance. Suitable for trend-following, breakout, and mean-reversion strateg
FREE
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Quantum Reflex Indicator (BUY 1 Get 3) **Free 1.  Ritz EANEHA Hybrid KAMA_HA or Ritz KAMA Candle, 2. Support Resistance Market Structure Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights . Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals , identify overbought/oversold levels , and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation. Key Features Visual Cros
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
SCALPFLASH-X — Where Fibonacci Precision Meets RSI Intelligence. Next-gen trading system combining Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping, and Smart Candle Analytics. Detect market dominance, momentum shifts, and reversal zones in real time across multiple timeframes. Institutional accuracy, retail simplicity — built for speed, clarity, and precision. Advanced Multi-Timeframe Fibonacci & RSI-Driven Market Intelligence System ScalpFlash-X — A next-generation trading system combining Fibon
Smart Trend Adaptif Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
RITZ SMART TREND ADAPTIVE FINDER Precision Trend Intelligence. Adaptive. Insightful. Real-Time. Ritz Smart Trend Adaptive Finder is an advanced market intelligence indicator engineered to detect and adapt to evolving market structures with dynamic precision. It automatically calibrates its analytical period based on real-time volatility, price momentum, and correlation strength — delivering true adaptive trend detection rather than static or lagging signals. By combining Pearson correlation , sl
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis