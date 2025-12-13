Stratégie de Flèche RSI Bandes de Bollinger (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)

La Stratégie de Flèche RSI Bandes de Bollinger est un indicateur technique propre et efficace, conçu pour identifier les points de retournement à haute probabilité en utilisant la combinaison du RSI et des Bandes de Bollinger.

Cette stratégie utilise l'indicateur RSI avec les Bandes de Bollinger pour:

Vendre lorsque le prix est au-dessus de la Bande de Bollinger supérieure.

Acheter lorsque le prix est en dessous de la Bande de Bollinger inférieure.

Les signaux sont générés uniquement lorsque les deux indicateurs confirment la même condition de marché, garantissant une plus grande précision et réduisant les fausses entrées.

🔹 Comment ça Marche

✔ Signal d'Achat:

Le prix franchit la Bande de Bollinger inférieure par le bas, vers le haut.

Le RSI franchit le niveau de survente défini, vers le haut.

Une flèche d'achat verte apparaît sur le graphique.

✔ Signal de Vente:

Le prix franchit la Bande de Bollinger supérieure par le haut, vers le bas.

Le RSI franchit le niveau de surachat défini, vers le bas.

Une flèche de vente rouge apparaît sur le graphique.

Cette stratégie simple ne se déclenche que lorsque le RSI et les Bandes de Bollinger sont simultanément en condition de surachat ou de survente, ce qui la rend idéale pour le scalping et le trading de retournement à court terme.

🔹 Caractéristiques Clés

Confirmation combinée RSI + Bandes de Bollinger.

Flèches d'Achat et de Vente claires.

Période RSI et paramètres de Bollinger ajustables.

Fonctionne directement dans la fenêtre du graphique.

Convient au Forex, à l'Or (XAUUSD), aux Indices, aux Cryptos.

Léger, rapide et convivial pour les débutants.

Pas de logique de redessin (no repainting).

🔹 Utilisation Recommandée

Idéal pour les horizons temporels M1 – M15.

Parfait pour le scalping et le trading intraday.

Fonctionne bien dans les marchés en range et volatils.

Peut être combiné avec des filtres de tendance ou support/résistance.

🔹 Paramètres d'Entrée

Longueur de la Période RSI.

Période des Bandes de Bollinger.

Écart-type de Bollinger.

Activer / Désactiver les Flèches d'Achat et de Vente.

Contrôles visuels optionnels.

⚠ Avertissement

Cet indicateur est un outil d'aide au trading et ne garantit pas de profits. Une gestion des risques appropriée est toujours recommandée.