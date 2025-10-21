Indicateur d’analyse de volume avancé

Description générale

VolumeRejectionSignals v5.0 est un indicateur technique avancé conçu pour identifier avec précision les mouvements de prix significatifs grâce à une analyse approfondie des rejets de volume.

En combinant la dynamique du flux d’ordres et la structure du marché, il détecte les zones où la pression acheteuse ou vendeuse s’affaiblit, permettant ainsi d’anticiper les retournements ou les accélérations de tendance.

Système de scoring intelligent

L’indicateur repose sur un système de scoring pondéré évaluant la qualité de chaque signal sur une échelle de 0 à 100 %.

Classification des signaux :

Standard : 50 – 65 %

Fort : 65 – 80 %

Premium : 80 % et plus

Cette classification permet de hiérarchiser la fiabilité des signaux et d’adapter les stratégies de trading selon le niveau de confiance détecté.

Filtres et personnalisation

VolumeRejectionSignals v5.0 propose plusieurs filtres configurables pour affiner la détection des signaux selon le contexte de marché :

Filtre de tendance : haussière, baissière ou neutre

Filtre de volatilité : pour éviter les marchés trop calmes ou instables

Filtre par sessions de marché : Londres, New York, Asie

Filtre d’intensité du volume : pour isoler les rejets les plus significatifs

Une analyse multi-timeframe intégrée permet de valider les signaux sur plusieurs horizons temporels, renforçant la robustesse et la cohérence de l’analyse.

Alertes et interface visuelle

Les signaux sont générés en temps réel et accompagnés d’alertes entièrement personnalisables :

Sonores

Visuelles

Notifications push

Échelle visuelle normalisée :

Tous les signaux sont représentés sur une échelle de -3.0 à +3.0, garantissant une lecture claire, équilibrée et uniforme sur tous les actifs et toutes les unités de temps.

Code couleur :

🟣 Magenta : Clusters d’ordres (groupes de bougies de rejet)

🔵 Bleu Royal : Signaux PREMIUM (qualité ≥ 80)

Avantages clés