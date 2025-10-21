VR Signal
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 5.0
- Activations: 5
Indicateur d’analyse de volume avancé
Description générale
VolumeRejectionSignals v5.0 est un indicateur technique avancé conçu pour identifier avec précision les mouvements de prix significatifs grâce à une analyse approfondie des rejets de volume.
En combinant la dynamique du flux d’ordres et la structure du marché, il détecte les zones où la pression acheteuse ou vendeuse s’affaiblit, permettant ainsi d’anticiper les retournements ou les accélérations de tendance.
Système de scoring intelligent
L’indicateur repose sur un système de scoring pondéré évaluant la qualité de chaque signal sur une échelle de 0 à 100 %.
Classification des signaux :
-
Standard : 50 – 65 %
-
Fort : 65 – 80 %
-
Premium : 80 % et plus
Cette classification permet de hiérarchiser la fiabilité des signaux et d’adapter les stratégies de trading selon le niveau de confiance détecté.
Filtres et personnalisation
VolumeRejectionSignals v5.0 propose plusieurs filtres configurables pour affiner la détection des signaux selon le contexte de marché :
-
Filtre de tendance : haussière, baissière ou neutre
-
Filtre de volatilité : pour éviter les marchés trop calmes ou instables
-
Filtre par sessions de marché : Londres, New York, Asie
-
Filtre d’intensité du volume : pour isoler les rejets les plus significatifs
Une analyse multi-timeframe intégrée permet de valider les signaux sur plusieurs horizons temporels, renforçant la robustesse et la cohérence de l’analyse.
Alertes et interface visuelle
Les signaux sont générés en temps réel et accompagnés d’alertes entièrement personnalisables :
-
Sonores
-
Visuelles
-
Notifications push
Échelle visuelle normalisée :
Tous les signaux sont représentés sur une échelle de -3.0 à +3.0, garantissant une lecture claire, équilibrée et uniforme sur tous les actifs et toutes les unités de temps.
Code couleur :
-
🟣 Magenta : Clusters d’ordres (groupes de bougies de rejet)
-
🔵 Bleu Royal : Signaux PREMIUM (qualité ≥ 80)
Avantages clés
-
Détection précoce et fiable des rejets de volume
-
Système de scoring transparent et hiérarchisé
-
Filtres dynamiques pour un contrôle précis
-
Analyse multi-timeframe intégrée
-
Alertes personnalisables et réactives
-
Échelle visuelle normalisée pour une cohérence optimale