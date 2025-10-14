Volume Profil MT4
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.0
- Activations: 5
Qu'est-ce que c'est ?
Un indicateur MT4/MT5 qui montre où le volume a été échangé dans une zone de prix définie par l'utilisateur.
Comment ça marche ?
-
Placez un rectangle sur votre graphique.
-
L'indicateur calcule automatiquement le volume à chaque niveau de prix.
-
Des barres horizontales apparaissent à gauche pour représenter le volume :
-
Barres vertes : plus de volume d'achat (haussier)
-
Barres rouges : plus de volume de vente (baissier)
-
La barre la plus longue indique la zone avec le plus de volume (POC - Point of Control)
-
Utilité
-
Identifier les zones importantes où le volume est le plus élevé
-
Repérer supports et résistances basés sur le volume réel
-
Analyser la distribution du volume par rapport au prix
-
Déterminer le POC (niveau de prix le plus actif)
Installation
-
Copier le fichier VolumeProfileRectangle.mq5 (ou .mq4 pour MT4) dans le dossier Indicators .
-
Redémarrer MetaTrader.
-
Glisser l'indicateur sur un graphique.
-
Déplacer le rectangle généré automatiquement si nécessaire.
Paramètres principaux
-
PriceLevels (50) : Nombre de niveaux de prix analysés (plus haut = plus de détails, plus bas = vue d’ensemble)
-
MaxBarWidthPixels (120) : Largeur maximale des barres de volume
-
OffsetLeftPixels (10) : Distance entre les barres et le rectangle
Version
v2.00 — Volume Profile par niveau de prix avec couleurs haussier/baissier