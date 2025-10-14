Volume Profil MT4

Qu'est-ce que c'est ?

Volume Profile Rectangle

Un indicateur MT4/MT5 qui montre où le volume a été échangé dans une zone de prix définie par l'utilisateur.

Comment ça marche ?

Placez un rectangle sur votre graphique. L'indicateur calcule automatiquement le volume à chaque niveau de prix. Des barres horizontales apparaissent à gauche pour représenter le volume : Barres vertes : plus de volume d'achat (haussier)

Barres rouges : plus de volume de vente (baissier)

La barre la plus longue indique la zone avec le plus de volume (POC - Point of Control)

Utilité

Identifier les zones importantes où le volume est le plus élevé

Repérer supports et résistances basés sur le volume réel

Analyser la distribution du volume par rapport au prix

Déterminer le POC (niveau de prix le plus actif)

Installation

Copier le fichier VolumeProfileRectangle.mq5 (ou .mq4 pour MT4) dans le dossier Indicators . Redémarrer MetaTrader. Glisser l'indicateur sur un graphique. Déplacer le rectangle généré automatiquement si nécessaire.

Paramètres principaux

PriceLevels (50) : Nombre de niveaux de prix analysés (plus haut = plus de détails, plus bas = vue d’ensemble)

MaxBarWidthPixels (120) : Largeur maximale des barres de volume

OffsetLeftPixels (10) : Distance entre les barres et le rectangle

Version

v2.00 — Volume Profile par niveau de prix avec couleurs haussier/baissier