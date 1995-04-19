Iceblock Volume

IceBlock Volume – Indicateur

 Objectif de l’indicateur

IceBlock est un indicateur technique conçu pour détecter de gros ordres d’achat ou de vente qui sont partiellement dissimulés afin de ne pas déplacer le prix.

Il analyse :

  • Le volume des bougies (via tick_volume ) pour repérer des pics anormaux.

  • Le comportement du prix pour identifier des mouvements limités malgré un volume élevé.

Le but est de signaler des zones où les gros traders accumulent ou distribuent des positions, ce qui peut précéder des mouvements significatifs du marché.

 Paramètres principaux

Paramètre Description Utilisation
VolumeLookback Nombre de bougies utilisées pour calculer la moyenne du volume Ajuster selon le timeframe : court pour scalping, long pour H1/D1
VolumeThreshold Seuil au-dessus duquel un volume est considéré comme anormal Par défaut 2 → volume > 2× la moyenne
ClusterSize Nombre de bougies à volume élevé consécutives pour confirmer un iceberg Permet d’éviter les faux signaux isolés
ShowAlerts Affiche des alertes et messages MT4 Pratique pour suivre les signaux en temps réel

 Signaux visuels

IceBlock utilise des flèches sur le graphique pour signaler les ordres iceberg :

  • Flèche bleue (Buy Iceberg)

    • Positionnée sous la bougie.

    • Indique un volume anormal élevé avec un prix stable → accumulation cachée → potentiel mouvement haussier.

  • Flèche rouge (Sell Iceberg)

    • Positionnée au-dessus de la bougie.

    • Indique un volume élevé avec prix stable → distribution cachée → potentiel mouvement baissier.


 Comment interpréter les signaux

  • Les flèches ne garantissent pas un mouvement, elles indiquent juste des zones d’intérêt où les gros traders sont actifs.

  • À combiner avec :

    • Tendance : flèche bleue dans une tendance haussière = signal plus fiable.

    • Supports / résistances : flèche rouge proche d’une résistance = pression de vente probable.

    • Autres indicateurs de confirmation : RSI, MACD, Bollinger Bands, etc.

  • Exemple de stratégie :

    • Flèche bleue → attendre cassure du plus haut de la bougie pour entrer long.

    • Flèche rouge → attendre cassure du plus bas pour entrer short.

    • Stop-loss placé légèrement au-dessus ou en dessous de la flèche.


       Sur quels actifs l’utiliser

      • Fonctionne sur tous les actifs MT4 : Forex, indices, matières premières, crypto, actions CFD.

      • Plus fiable sur :

        • Actifs liquides avec un volume constant.

        • Timeframes adaptés : M15 à H4 pour scalping et swing trading, H1 à D1 pour suivi moyen/long terme.

      • À ajuster selon l’actif : VolumeThreshold , VolumeLookback et ClusterSize pour réduire les faux signaux sur les marchés peu liquides.

         Conseils d’utilisation

        1. Ne jamais trader uniquement sur les flèches.

        2. Combiner avec analyse de tendance et niveaux clés.

        3. Observer les clusters de flèches → plusieurs flèches consécutives renforcent le signal.

        4. Gérer le risque : stop-loss et taille de position adaptées.

        5. Tester sur un compte démo pour ajuster les paramètres à l’actif et au timeframe.

        En résumé :

        IceBlock est un indicateur d’alerte qui montre où de gros ordres cachés pourraient influencer le marché. Il fournit des indices visuels (flèches), mais la décision finale de trading repose sur une analyse complète.











