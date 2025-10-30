Mean Reversion Probability MT4

Mean Reversion Probability – Indicateur de Retournement Statistique

Description courte

Indicateur institutionnel qui calcule la probabilité statistique de retour vers la moyenne mobile 200, à partir de l’analyse des sur-extensions historiques. Il identifie les zones de fatigue du marché avec une précision quantitative.

Fonctionnalités principales

✓ Analyse statistique avancée – Base de données de plus de 500 extensions historiques pour calculer des probabilités réelles

✓ Score de probabilité (0–99%) – Quantifie la chance exacte de retour à la moyenne

✓ Détection de fatigue – Mesure la durée et l’intensité des sur-extensions

✓ Normalisation multi-actifs – S’adapte automatiquement (Forex, Indices, Or, Crypto, CFD)

✓ Alertes intelligentes – Signaux rares mais hautement fiables (probabilité >80%, durée >15 barres)

✓ Affichage institutionnel – Design sobre et hiérarchisé pour une lecture rapide

Méthodologie

L’indicateur analyse en temps réel :

Distance normalisée prix / MA200 (en ATR)

Durée de l’extension depuis le dernier retour

Temps jusqu’au maximum de sur-extension

Comparaison avec les moyennes historiques

Calcul de probabilité :

Score distance (max 60%) : ratio actuel vs historique

Score durée (max 40%) : durée d’extension vs moyenne

Bonus fatigue (+15%) : si durée > 1.5× temps au maximum

Bonus extrême (+10%) : si distance > 2.5 ATR

Utilisation recommandée

Setup institutionnel :

Attendre probabilité >70% + distance >1.5 ATR

Confirmer avec durée d’extension élevée (histogramme vert)

Alerte rouge-orange = signal de retournement imminent

Trader le retour vers la MA200

Timeframes : H1, H4, Daily (minimum 1000 barres d’historique)

Symboles : Tous (auto-adaptation par détection du symbole)

Paramètres

MA_Period (200) – Période de la moyenne mobile de référence

ATR_Period (14) – Période de volatilité pour normalisation

Statistics_Period (500) – Fenêtre historique d’apprentissage

Extension_Threshold (1.5) – Seuil d’extension ATR

Extreme_Threshold (2.5) – Seuil de zone extrême

Show_Distance/Duration – Affichage optionnel

Affichage