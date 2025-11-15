Intrade Gold Scalp Hedge Panel

Intrade Gold Scalp Hedge Panel est un outil de gestion professionnel pour des trades XAUUSD ouverts manuellement. Il vous aide à contrôler vos positions de manière efficace sur un marché de l’or extrêmement rapide et volatil, avec des fonctions qu’il est souvent impossible d’exécuter à temps manuellement.

Toutes les entrées sont effectuées manuellement par vous. Le panneau ne génère pas ses propres signaux et n’exécute pas de stratégie automatique. Il se concentre uniquement sur les aspects de la gestion de position sur l’or qui sont difficiles à gérer à la main en temps réel :

  • renforcer automatiquement les positions gagnantes tant que le marché évolue clairement en votre faveur
  • sécuriser automatiquement les profits accumulés lorsque le marché corrige
  • couvrir, sortir au break-even ou tout fermer d’un seul clic, sans devoir chercher dans le terminal

Sur XAUUSD, le prix peut évoluer fortement en quelques secondes, ce qui rend très difficile une réaction manuelle suffisamment rapide. C’est là que le panneau montre sa force : il surveille vos positions ouvertes tick par tick et applique vos règles prédéfinies de manière cohérente, plus rapidement et plus disciplinée que des clics manuels. En même temps, vous gardez toujours le contrôle total et pouvez intervenir immédiatement via le panneau pour couvrir, stopper ou tout clôturer.

Logique principale – ce que le panneau fait pour vous

Vous ouvrez vos positions manuellement (achat/vente). À partir de ce moment, le panneau prend en charge la gestion du capital et des positions en arrière-plan, tout en vous permettant d’intervenir à tout moment.

1) Zoom-In – renforcement automatique des gagnants

Quand votre trade évolue dans la bonne direction, le panneau peut ajouter automatiquement des positions supplémentaires afin d’exploiter pleinement le mouvement.

  • ajouts automatiques dans le sens de la tendance
  • nombre limité de positions supplémentaires pour garder le risque maîtrisé
  • taille de lot dynamique en fonction de la taille de votre compte

2) Protection des profits avec FastProtect

FastProtect veille à ce que vous ne rendiez pas entièrement un profit déjà accumulé :

  • dès qu’un niveau de profit défini est atteint, le mode de protection est activé
  • si le marché corrige, toutes les positions principales sont clôturées automatiquement
  • le profit acquis jusqu’alors est conservé

3) Commutateur de couverture manuel

Avec le bouton de couverture, vous pouvez neutraliser instantanément l’ensemble de votre panier or :

  • le panneau détecte automatiquement si vous êtes net long ou net short
  • il ouvre une position opposée avec le même volume total
  • les fonctions achat/vente sont visuellement verrouillées tant que la couverture est active

Un second clic ferme la couverture et le mode normal reprend. Idéal pour figer votre PnL dans les phases d’incertitude.

4) Sortie au break-even et Flat All

  • Break-even armé : le panneau attend que le PnL total devienne positif, puis clôture automatiquement toutes les positions.
  • Break-even exit : clôt immédiatement toutes les positions au PnL net courant.
  • Flat All : bouton d’urgence qui ferme toutes les positions (y compris les couvertures) et réinitialise les états internes.

Domaines d’utilisation

Le panneau s’adresse aux traders qui :

  • tradent XAUUSD activement et manuellement
  • veulent exploiter au maximum les mouvements forts grâce au renforcement automatique des positions gagnantes
  • souhaitent protéger leurs profits via une protection cohérente lors des corrections
  • utilisent la couverture, la sortie au break-even et le Flat All comme outils pendant les phases volatiles
  • préfèrent décider eux-mêmes des entrées, mais déléguer une partie de la gestion en cours

En résumé : vous continuez à trader l’or de manière entièrement manuelle, mais le panneau travaille en arrière-plan pour renforcer systématiquement vos positions gagnantes et les protéger avec discipline, tout en vous laissant le contrôle total.

Remarque importante (comptes de couverture)

Les fonctions de couverture de ce panneau ne sont disponibles que sur des comptes en mode hedging. Si vous utilisez un compte en mode netting, vous devriez utiliser des outils spécialement conçus pour ce type de compte et ne nécessitant pas de véritables positions opposées.

Mode d’emploi

Le guide complet de configuration et d’utilisation du panneau se trouve sous les captures d’écran sur cette page produit.

