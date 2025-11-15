Intrade Gold Scalp Hedge Panel

Intrade Gold Scalp Hedge Panel è uno strumento di gestione professionale per operazioni XAUUSD aperte manualmente, che ti aiuta a controllare le posizioni in modo efficiente nel mercato dell’oro, estremamente rapido e volatile, con funzioni che spesso è impossibile eseguire in tempo manualmente.

Tutti gli ingressi vengono eseguiti esclusivamente da te in modo manuale. Il pannello non genera segnali propri e non esegue strategie automatiche; si occupa solo degli aspetti della gestione della posizione sull’oro difficili da gestire in tempo reale a mano:

  • aumentare automaticamente le posizioni in profitto finché il mercato si muove chiaramente a tuo favore
  • proteggere automaticamente i profitti accumulati quando il mercato ritraccia
  • effettuare hedge, uscire in pareggio o chiudere tutto con un solo clic, senza dover cercare nel terminale

In particolare su XAUUSD, il prezzo può muoversi in modo significativo in pochi secondi, rendendo molto difficile reagire in tempo manualmente. Qui il pannello dà il meglio di sé: monitora le posizioni aperte tick per tick e applica le regole predefinite in modo coerente, più rapidamente e con più disciplina rispetto ai clic manuali. Allo stesso tempo, mantieni sempre il controllo totale e puoi intervenire immediatamente dal pannello per fare hedge, fermare o chiudere tutto.

Logica principale – cosa fa il pannello per te

Apri le posizioni manualmente (buy/sell). Da quel momento in poi, il pannello si occupa della gestione del denaro e delle posizioni in background, mentre puoi intervenire in qualsiasi momento.

1) Zoom-In – incremento automatico delle posizioni vincenti

Quando il trade si muove nella direzione giusta, il pannello può aggiungere automaticamente posizioni supplementari per sfruttare al massimo il movimento.

  • aggiunte automatiche nella direzione del trend
  • numero limitato di posizioni aggiuntive per mantenere il rischio sotto controllo
  • dimensione del lotto dinamica in base alla dimensione del conto

2) Protezione dei profitti con FastProtect

FastProtect garantisce che tu non restituisca completamente un profitto già accumulato:

  • quando viene raggiunto un livello di profitto definito, si attiva la modalità di protezione
  • se il mercato ritraccia, il pannello chiude automaticamente tutte le posizioni principali
  • il profitto realizzato fino a quel momento viene conservato

3) Commutatore di hedge manuale

Con il pulsante di hedge puoi neutralizzare immediatamente l’intero basket sull’oro:

  • il pannello rileva automaticamente se sei netto long o netto short
  • apre una posizione opposta con lo stesso volume totale
  • blocca visivamente le funzioni di acquisto e vendita finché l’hedge è attivo

Con un secondo clic, l’hedge viene chiuso e la modalità normale riprende. Ideale per congelare il PnL nelle fasi di incertezza.

4) Uscita in pareggio e Flat All

  • Break-even armato: il pannello attende che il PnL totale diventi positivo e poi chiude automaticamente tutte le posizioni.
  • Break-even exit: chiude immediatamente tutte le posizioni al PnL netto corrente.
  • Flat All: pulsante di emergenza che chiude tutte le posizioni (incluse le coperture) e reimposta gli stati interni.

Ambiti di utilizzo

Il pannello è pensato per i trader che:

  • trattano XAUUSD in modo attivo e manuale
  • vogliono sfruttare al massimo i movimenti forti tramite incremento automatico delle posizioni vincenti
  • desiderano proteggere i profitti con una protezione coerente sui ritracciamenti
  • utilizzano hedge, uscita in break-even e Flat All come strumenti nelle fasi di elevata volatilità
  • preferiscono decidere manualmente le entrate, ma delegare parte della gestione in corso

In breve: continui a tradare l’oro in modo completamente manuale, ma il pannello lavora in background per incrementare sistematicamente le posizioni vincenti e proteggerle con disciplina, permettendoti di mantenere sempre il controllo totale.

Nota importante (conti hedging)

Le funzioni di hedge di questo pannello sono disponibili solo su conti in modalità hedging. Se utilizzi un conto netting, dovresti usare strumenti progettati appositamente per conti netting, che non si basano su vere posizioni opposte.

Manuale

Il manuale completo per la configurazione e l’utilizzo del pannello si trova sotto gli screenshot in questa pagina prodotto.

