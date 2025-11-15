Intrade Gold Scalp Hedge Panel, manuel olarak açılan XAUUSD işlemleri için profesyonel bir pozisyon yönetim aracıdır ve son derece hızlı ve volatil altın piyasasında, manuel olarak zamanında yapmakta zorlanacağınız pek çok yönetim görevini verimli şekilde yerine getirmenize yardımcı olur.

Tüm pozisyon girişleri tamamen sizin tarafınızdan, manuel olarak yapılır. Panel kendi sinyallerini üretmez ve otomatik bir strateji çalıştırmaz; bunun yerine, altın işlemlerinde gerçek zamanlı olarak elle yönetilmesi zor olan unsurlara odaklanır:

piyasa net şekilde lehinize hareket ederken kazançlı pozisyonları otomatik olarak büyütmek

piyasa geri döndüğünde biriken kârları otomatik olarak korumak

terminalde arama yapmadan tek tıkla hedge yapmak, başa baş çıkmak veya tüm pozisyonları kapatmak

Özellikle XAUUSD’de fiyat saniyeler içinde ciddi hareketler yapabildiğinden, zamanında manuel tepki vermek çok zordur. Panel tam burada öne çıkar: açık pozisyonlarınızı tik bazında izler ve önceden tanımladığınız kuralları tutarlı biçimde uygular; bu da manuel tıklamaya göre daha hızlı ve disiplinli bir yönetim sağlar. Aynı zamanda tam kontrole sahip olmaya devam edersiniz ve panel üzerinden anında müdahale ederek hedge yapabilir, durdurabilir veya her şeyi kapatabilirsiniz.

Temel mantık – panel sizin için ne yapar

Pozisyonlarınızı (alış/satış) manuel açarsınız. Bu noktadan sonra panel, para ve pozisyon yönetimini arka planda devralır; ancak dilediğiniz an siz müdahale edebilirsiniz.

1) Zoom-In – kazanan pozisyonların otomatik büyütülmesi

İşleminiz doğru yönde ilerlediğinde, panel hareketten azami faydayı sağlamak için otomatik olarak ek pozisyonlar açabilir.

trend yönünde otomatik eklemeler

riski kontrol altında tutmak için sınırlı sayıda ek pozisyon

hesap büyüklüğüne göre dinamik lot hesabı

2) FastProtect ile kâr koruması

FastProtect, birikmiş kârı tamamen geri vermemeniz için tasarlanmıştır:

önceden tanımlanmış bir kâr seviyesine ulaşıldığında koruma modu etkinleşir

daha sonra piyasa geri dönerse panel tüm ana pozisyonları otomatik olarak kapatır

o ana kadar elde edilen kâr korunur

3) Manuel hedge aç/kapa

Hedge düğmesi ile tüm altın sepetinizi anında nötr hale getirebilirsiniz:

panel, net olarak alıcı mı satıcı mı olduğunuzu otomatik algılar

aynı toplam hacimde, ters yönde bir pozisyon açar

hedge aktif olduğu sürece alış/satış düğmelerini görsel olarak kilitler

İkinci bir tıklama ile hedge kapanır ve normal moda geri dönülür. Bu, belirsiz piyasa koşullarında PnL’yi geçici olarak dondurmak için idealdir.

4) Başabaş çıkış ve Flat All

Break-even armed: panel, toplam PnL pozitif olana kadar bekler ve ardından tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır.

panel, toplam PnL pozitif olana kadar bekler ve ardından tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır. Break-even exit: mevcut net PnL seviyesinde tüm pozisyonları anında kapatır.

mevcut net PnL seviyesinde tüm pozisyonları anında kapatır. Flat All: tüm pozisyonları (hedgeler dahil) kapatan ve dahili durumları sıfırlayan acil durum düğmesidir.

Kullanım alanları

Panel şu tür yatırımcılar için tasarlanmıştır:

XAUUSD’yi aktif ve manuel olarak işlem yapanlar

güçlü hareketlerden otomatik pozisyon büyütme ile maksimum fayda sağlamak isteyenler

tutarlı geri çekilme koruması ile kârlarını güvence altına almak isteyenler

volatil dönemlerde hedge, başabaş çıkış ve Flat All fonksiyonlarını araç olarak kullananlar

girişleri kendisi belirlemek, ancak yönetimin bir kısmını otomatikleştirmek isteyenler

Özetle: altını tamamen manuel olarak işlemeye devam edersiniz; panel ise arka planda kazanan pozisyonları sistematik olarak büyütür ve disiplinli şekilde korur. Tüm süreç boyunca nihai kontrol her zaman sizdedir.

Önemli not (hedge hesapları)

Bu paneldeki hedge fonksiyonları yalnızca hedging tipi hesaplarda kullanılabilir. Netting hesabı kullanıyorsanız, gerçek ters pozisyonlara ihtiyaç duymayan ve netting hesaplar için tasarlanmış araçları kullanmanız gerekir.

Kullanım kılavuzu

Panelin kurulumu ve kullanımı ile ilgili ayrıntılı adım adım kılavuz, bu ürün sayfasındaki ekran görüntülerinin altında yer almaktadır.