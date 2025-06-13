



Tableau de bord Half Trend Heikin Ashi – Scanner de tendances intelligent multi-paires et multi-périodes

Le tableau de bord Half Trend Heikin Ashi est un outil d'analyse révolutionnaire qui combine la puissance de deux indicateurs préférés des traders : Half Trend et Heikin Ashi, dans un tableau de bord compact et informatif. Conçu spécifiquement pour les traders souhaitant surveiller des dizaines de paires et plusieurs périodes sur un seul écran, cet indicateur fournit des signaux de tendance clairs et précis, pour ne manquer aucune opportunité d'entrée.





Caractéristiques principales :

Scan multi-paires

Surveillez jusqu'à 30 symboles simultanément ! Personnalisez-le avec votre liste de suivi (XAUUSD, NAS100, EURUSD, etc.).





Prise en charge multi-périodes

Détecte les signaux de tendance de M1 à MN, adapté aux scalpers et aux swing traders.





Tableau de bord visuel

Une interface claire et professionnelle affiche l'état actuel des tendances (ACHAT / VENTE / ATTENTE) avec des codes couleur faciles à lire.





Alertes et notifications en temps réel

Recevez une notification dès l'apparition d'un nouveau signal, directement sur votre écran, par e-mail ou par notification mobile.





Heikin Ashi + Half Trend Logic

Combinaison de deux méthodes populaires pour une confirmation de tendance plus précise et un filtrage du bruit plus efficace.





Cliquez pour afficher le graphique

Cliquez simplement sur une paire ou une période dans le tableau de bord et le graphique s'ouvrira automatiquement. Gagnez du temps et tradez rapidement.





Pourquoi choisir cet indicateur ?





Haute efficacité : Plus besoin d'ouvrir plusieurs graphiques. Un seul tableau de bord, tous les signaux.





Flexibilité : Utilisable pour tous les types de paires : forex, indices, matières premières, cryptomonnaies.





Précision : Utilise la combinaison unique du lissage Heikin Ashi et de la visualisation Half Trend.





Léger : N'encombre pas le terminal, compatible avec toutes les spécifications PC.





Convient à :

Les day traders qui ont besoin d'une réactivité rapide





Les scalpers qui s'appuient sur des signaux valides provenant de nombreuses paires





Les swing traders qui attendent la confirmation des tendances sur plusieurs unités de temps





Les utilisateurs de systèmes manuels et semi-automatiques