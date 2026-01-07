DOPERMAN SCALPER V1.0 - SYSTÈME DE TRADING PROFESSIONNEL

🌟 ROBOT DE SCALPING INTELLIGENT RÉVOLUTIONNAIRE AVEC GESTION DES RISQUES ALIMENTÉE PAR L'IA

🔥 POURQUOI DOPERMAN SCALPER SE DÉMARQUE-T-IL ?

DOPERMAN SCALPER V1.0 n'est pas simplement un autre robot de trading : c'est un système de trading sophistiqué qui combine les principes du martingale avec une gestion des risques de niveau militaire. Conçu pour les traders sérieux qui exigent des profits constants avec une protection maximale.

✨ CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES EXCLUSIFS

✅ SYSTÈME DE MARTINGALE INTELLIGENT

Doublage intelligent des positions : Double automatiquement les positions aux moments optimaux avec une précision mathématique

5 stratégies de martingale différentes : Exponentielle, lot fixe, somme, multiplication ou mode personnalisé

Activation par étapes : Ouvre des positions supplémentaires uniquement lorsque le prix se déplace contre vous par paliers prédéfinis

Technologie de verrouillage des profits : Ferme automatiquement les positions lorsque les objectifs de profit collectif sont atteints

✅ GESTION DES RISQUES DE NIVEAU MILITAIRE

Protection automatique contre le drawdown : Arrête le trading à 1% de drawdown (ajustable jusqu'à 5%)

Contrôle des ordres maximum : Limite les positions simultanées pour éviter la surexposition du compte

Système de sécurité des marges : Réduit automatiquement les tailles de lot lorsque les niveaux de marge tombent en dessous des seuils de sécurité

Garde d'equity : Surveille l'equity du compte 24h/24 et prend des mesures d'urgence lorsque nécessaire

✅ CONTRÔLES DE TRADING PROFESSIONNELS

Système de numéros magiques doubles : Numéros magiques séparés pour les positions ACHAT et VENTE (78747/78741)

Contrôles temporels complets : Tradez uniquement pendant vos heures préférées avec restrictions d'heure de début/fin

Filtre des jours : Tradez uniquement les jours sélectionnés de la semaine

Protection contre les spreads : Évite de trader lorsque les spreads dépassent vos limites maximales

🎯 PARAMÈTRES DE TRADING PERFECTIONNÉS POUR LES RÉSULTATS

🔥 PARAMÈTRES PRINCIPAUX

Take Profit : 50 pips (ajustable de 10 à 500 pips)

Paramètres de martingale : Pas : 30 pips entre les positions Multiplicateur : 1,2x (conservateur) jusqu'à 2,0x (agressif) Positions maximum : 4 trades simultanés

Taille de lot par défaut : 0,1 (s'ajuste automatiquement à la taille du compte)

🛡️ APPROCHE SÉCURITÉ D'ABORD

Drawdown maximum : 1% (mode ultra-conservateur)

Positions maximum : 4 (empêche le sur-trading)

Lot maximum : 0,8 (empêche le sur-effet de levier)

Stop Loss : Disponible mais optionnel (pour une flexibilité maximale)

💡 POINTS DE VENTE UNIQUES

1. TECHNOLOGIE D'AUTO-AJUSTEMENT

Détecte automatiquement le solde du compte et ajuste les tailles de lot en conséquence

Calcul intelligent du volume basé sur la marge disponible

Pas d'ajustements manuels lors du changement de comptes

2. INTERFACE VISUELLE PROFESSIONNELLE

Tableau de bord de trading en temps réel montrant toutes les positions actives

Indicateurs de profit/perte codés par couleur

Moniteur de spread avec système d'alerte

Affichage du niveau de marge avec signaux d'avertissement

3. FIABILITÉ ÉPROUVÉE AU COMBAT

Pas de boucles infinies ou d'erreurs de codage

Protection complète contre les erreurs "Aucune opération de trading"

Pas d'explosion des fichiers de log (toutes les erreurs traitées correctement)

Testé sur les comptes Netting et Hedging

4. COMPATIBILITÉ POLYVALENTE

Fonctionne sur EURUSD , GBPUSD , XAUUSD et toutes les paires majeures

Compatible avec les timeframes M1, M5, M15, H1

Parfait pour le scalping et le swing trading

📊 MÉTRIQUES DE PERFORMANCE

✅ NOTE DE CONSTANCE : 9,5/10

Performance stable dans différentes conditions de marché

Faible corrélation avec la volatilité du marché

Rendements constants pendant les marchés de tendance et de range

✅ GESTION DES RISQUES : 10/10

Protection contre le drawdown de niveau militaire

Couches multiples de sécurité

Systèmes d'arrêt d'urgence

✅ FACILITÉ D'UTILISATION : 9/10

Installation plug & play

Panneau de paramètres intuitif

Documentation complète

🚀 POUR QUI EST CE ROBOT ?

🎯 PARFAIT POUR :

Débutants qui veulent du trading professionnel sans courbe d'apprentissage

Traders professionnels ayant besoin d'un deuxième flux de revenus fiable

Gestionnaires de fonds recherchant une diversification algorithmique

Investisseurs averses au risque qui priorisent la préservation du capital

🎯 PAS POUR :

Les parieurs recherchant des plans "devenir riche rapidement"

Les traders refusant de suivre les règles de gestion des risques

Ceux qui s'attendent à 100% de trades gagnants (cela n'existe pas)

🛒 CE QUE VOUS OBTENEZ

📦 PACKAGE INCLUS :

DOPERMAN SCALPER V1.0 EA (Version complète) Manuel d'utilisation professionnel (Guide étape par étape) Package de paramètres optimaux (Pour différentes tailles de compte) Mises à jour à vie (Mises à jour gratuites à perpétuité) Support premium (Accès direct au développeur)

⚙️ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plateforme : MetaTrader 5 uniquement

Dépôt minimum : 100$ (recommandé 500$+)

Paires recommandées : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Timeframes : M5, M15, H1

Compatibilité brokers : Tous les brokers (ECN/STP/MM)

💰 INVESTISSEMENT VS RETOUR POTENTIEL

🔹 Avec un compte de 500$ :

Objectif quotidien : 2-5% (10-25$)

Objectif mensuel : 20-50% (100-250$)

Risque par trade : maximum 1%

Drawdown attendu : maximum 10-20%

🔹 Avec un compte de 5 000$ :

Objectif quotidien : 1-3% (50-150$)

Objectif mensuel : 15-30% (750-1 500$)

Paramètres de risque professionnels

Gestion de niveau institutionnel

⚠️ AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Le trading comporte un risque significatif de perte. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. DOPERMAN SCALPER inclut plusieurs fonctions de gestion des risques, mais les utilisateurs doivent :

Commencer avec un compte démo Ne jamais risquer plus de 5% du capital Utiliser une gestion d'argent appropriée Surveiller les performances régulièrement Avoir des attentes réalistes

🎁 BONUS SPÉCIAUX (TEMPS LIMITÉ)

🎯 BONUS #1 : Tableau de bord professionnel

Obtenez notre tableau de bord visuel premium avec analyse avancée (valeur 97$)

🎯 BONUS #2 : Optimiseur de paramètres

Outil d'optimisation automatique des paramètres pour votre compte spécifique (valeur 147$)

🎯 BONUS #3 : Groupe de support VIP

Accès à la communauté de trading VIP exclusive et support direct du développeur

📞 SUPPORT ET GARANTIES

🛡️ GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 30 JOURS

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de DOPERMAN SCALPER V1.0 dans les 30 jours, nous remboursons 100% de votre achat. Sans poser de questions.

💬 SUPPORT 24/7

Support direct par email

Accès au groupe Telegram

Tutoriels vidéo

Webinaires réguliers

🚀 PRÊT À TRANSFORMER VOTRE TRADING ?

DOPERMAN SCALPER V1.0 représente l'apogée de la technologie de trading automatisé. Avec sa gestion des risques de niveau militaire, son système de martingale intelligent et ses contrôles de niveau professionnel, il est conçu pour les traders qui exigent l'excellence.

Cliquez sur "Ajouter au panier" et commencez votre voyage vers des résultats de trading constants et professionnels !

"Tradez intelligemment, pas difficilement - Laissez DOPERMAN SCALPER faire le travail pendant que vous profitez des profits !"

P.S. Copies limitées disponibles à ce prix. Le prix augmentera une fois que nous aurons atteint 100 clients. Agissez maintenant pour sécuriser votre copie au niveau d'investissement actuel !

P.P.S. Vous n'êtes toujours pas sûr ? Rejoignez notre webinaire gratuit tous les mercredis à 20h GMT pour voir DOPERMAN SCALPER en action en direct !



