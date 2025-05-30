SmartChoise MT4

5

SmartChoise MT4 EA – Système de Trading Alimenté par un Réseau Neuronal pour XAU/USD (Or) sur Timeframe M15

Manuel Utilisateur : Disponible via le lien sur ma page de profil.
Pour l’instant, il correspond à la version MT5 — certaines options ont été supprimées dans la version MT4, mais tous les paramètres actuels y sont expliqués. Un manuel spécifique à MT4 sera publié ultérieurement.

SmartChoise MT4 est conçu pour une croissance à long terme, contrôlée, alimentée par un moteur de réseau neuronal qui s’adapte aux conditions changeantes du marché.
Il vise à fournir des entrées intelligentes, une exposition maîtrisée et une récupération progressive après des pertes — le tout sans utiliser de martingale.

Cet EA est destiné aux utilisateurs qui recherchent la constance, la transparence et la flexibilité pour adapter le risque à leur confort.

Technologie Principale

  • Décisions pilotées par un réseau neuronal : Analyse continue des données en direct pour ajuster le comportement de trading.

  • Pas de Martingale : Croissance durable sans risque exponentiel.

  • Dimensionnement dynamique des lots : Basé sur l’équité, la volatilité, la force de tendance et les conditions du marché.

Fonctionnalités Clés

  • Niveaux de risque multiples : Faible, Moyen, Élevé, Extrême

  • Styles de trading : Conservateur (moins de trades), Agressif (plus de trades)

  • Stratégie uniquement basée sur la tendance : Améliorée et optimisée pour la fiabilité

  • Système avancé de récupération : Gère les drawdowns intelligemment

  • Take Profit, Stop Loss et Trailing Stop virtuels (cachés au broker)

  • Détection des Supports/Résistances et des Chandeliers (optionnelle)

  • Filtre actualités : Met en pause le trading autour des événements majeurs

  • Boutons intégrés sur le panneau pour entrées et récupérations manuelles

Remarques Importantes

  • Les petits comptes ne sont pas idéaux pour les stratégies basées sur la récupération en raison d’une capacité de drawdown limitée.

  • Utilisez un Hard Stop % et un Stop Loss pour un trading plus sûr sur des soldes plus faibles.

  • Désactiver le système de récupération ou utiliser un lot fixe transforme l’EA en un simple bot TP/SL.

  • Définir un Take Profit ou un Trailing Stop désactive la logique interne de profit de l’EA. Les trades ne seront clôturés que lorsque le niveau TP ou Trailing sera atteint.

  • Les backtests ne peuvent pas refléter les résultats en temps réel en raison de l’adaptabilité du réseau neuronal. Testez toujours d’abord en compte démo.

Utilisation Recommandée

Petits Comptes

  • Utilisez le risque Faible ou Moyen.

  • Concentrez-vous sur la préservation du capital et une croissance régulière.

Comptes Plus Importants / Utilisateurs Expérimentés

  • Peuvent explorer le risque Élevé ou Extrême.

  • Convient aux stratégies à rendement plus élevé avec une tolérance au drawdown plus large.

Configuration de Base

  • Niveau de Risque : Faible (1), Moyen (2), Élevé (3), Extrême (4)

  • Style de Trading : Conservateur (C) (moins de trades, risque plus faible) ou Agressif (A) (plus de trades, risque plus élevé)

  • Hard Stop % : Limite de perte quotidienne (ex. 20 = drawdown maximum de 20 % de l’équité)

  • Max Spread : Contrôle les entrées pendant les périodes volatiles

  • Trailing Stop Loss Virtuel (Caché) : Les niveaux SL sont uniquement gérés en interne par l’EA, pour une meilleure protection et éviter les interférences indésirables.

  • Filtre Actualités :

    • Suspend les entrées avant/après les actualités à fort impact (Faible, Moyen, Élevé)

    • Personnalisez le délai de suspension avant/après les événements

Remarque : Vous devez activer WebRequest pour le filtrage des actualités.

Commentaires des Trades

Chaque trade inclut un commentaire pour identifier la stratégie utilisée :

  • NN = Réseau Neuronal

  • TR = Tendance

  • R = Récupération

  • M = Entrée manuelle via les boutons du panneau

  • MR = Récupération manuelle via les boutons du panneau

Exemple :
SmartChoise_4A_NN signifie qu’un trade a été ouvert avec :

  • risque extrême (4) – où 1 = Faible, 2 = Moyen, 3 = Élevé, 4 = Extrême

  • agressif (A) – où C = conservateur, A = agressif

  • stratégie Réseau Neuronal (NN) – où NN = Réseau Neuronal, TR = Tendance

Avant de Trader en Réel

  • Testez toujours l’EA sur un compte démo d’abord. Cela vous aide à comprendre son comportement selon vos paramètres et votre broker, et à vérifier que votre risque correspond à vos attentes.

  • Pour diversifier le risque, vous pouvez utiliser plusieurs graphiques avec des Magic Numbers différents.

Note Finale

Pour plus de sécurité et de simplicité, j’ai supprimé la plupart des options qui augmentaient la taille des lots, car certains utilisateurs prenaient trop de risques sans bien comprendre l’impact.
Certaines stratégies étaient également trop risquées, j’ai donc amélioré le réseau neuronal et conservé uniquement une version optimisée de la stratégie de tendance, qui a montré des performances plus stables et fiables.

La plupart des paramètres disponibles sont similaires à la version MT5, merci donc de lire attentivement le manuel avant d’utiliser l’EA sur un compte réel.

Remarque : La seule différence principale est que si vous définissez un Take Profit ou un Trailing Stop, la logique interne de profit de l’EA sera désactivée. Cela signifie que les trades ne seront clôturés que lorsque le niveau Take Profit ou Trailing Stop sera atteint.


Avis 1
Lester David Saldana Reyes
409
Lester David Saldana Reyes 2025.10.20 13:04 
 

This EA is pure gold!

