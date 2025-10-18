SmartLimits - Gestionnaire Visuel d’Ordres en Attente

SmartLimits est un outil de trading professionnel qui vous permet de gérer vos ordres en attente directement sur le graphique avec un contrôle visuel complet.

Il vous permet de créer, ajuster et confirmer des ordres Buy ou Sell Limit et Stop via un panneau intuitif sur le graphique, sans avoir à ouvrir les fenêtres d’ordres de MetaTrader.

Cet outil est conçu pour les traders qui préfèrent une méthode rapide et organisée pour gérer leurs ordres visuellement, en minimisant les actions répétitives et en réduisant les erreurs de saisie potentielles.

Fonctionnalités Principales

Créez de nouveaux ordres en attente directement depuis le graphique à l’aide du bouton « New Order ».

Ajustez les niveaux d’Entrée (Entry), Stop Loss et Take Profit en déplaçant les lignes ou en modifiant les valeurs dans le panneau.

Modifiez ou supprimez instantanément n’importe quel ordre d’un simple clic.

Gérez plusieurs ordres en attente à la fois, chacun avec son propre panneau de contrôle.

Interface visuelle affichant des données en temps réel telles que le prix, la distance et le ratio risque/rendement (R:R).

Détermine automatiquement si un ordre est de type Limit ou Stop selon la position du prix.

Fonctionne avec les ordres côté courtier ainsi qu’avec les ordres virtuels (exécution locale).

Sauvegarde et restaure automatiquement toutes les configurations d’ordres en attente après le redémarrage du terminal.

Bouton « Remove All » pour supprimer instantanément tous les ordres et positions en attente.

Paramètres d’Entrée

Virtual Mode : active le mode virtuel. L’ordre en attente n’est pas envoyé au courtier ; à la place, l’EA ouvre une position réelle lorsque le prix atteint le niveau d’entrée.

Default Lot Size : taille de lot par défaut pour les nouveaux ordres.

Magic Number : identifiant utilisé pour tous les ordres placés par SmartLimits.

TP / SL Offset : distance initiale en points pour TP et SL lors de leur ajout.

Line Width : épaisseur des lignes de prix visuelles.

Durée minimale en secondes pour l’expiration des ordres en attente : définit la durée minimale avant expiration.

Entry Drag moves block : définit si le déplacement de la ligne d’entrée déplace tout le bloc d’ordre ou seulement la ligne d’entrée entre SL et TP.

Boutons et Contrôles de l’Interface

L’outil ajoute deux boutons principaux dans le coin supérieur droit du graphique :

+ New Order : crée un nouvel ordre en attente avec des lignes Entry, SL et TP modifiables.

Remove All : supprime instantanément tous les ordres et positions en attente, y compris ceux sur le serveur du courtier.

Chaque ordre possède également son propre panneau de contrôle sur le graphique contenant :

Type : bascule entre les modes Achat (Buy) et Vente (Sell).

Time : active ou désactive la date d’expiration de l’ordre. Lorsque Time est désactivé, l’ordre reste actif indéfiniment et ouvrira une position lorsque le prix atteindra le niveau d’entrée. Lorsque Time est activé, l’ordre expirera automatiquement après le délai spécifié.

Remove : supprime l’ordre sélectionné.

Add TP / Del TP : ajoute ou supprime la ligne de Take Profit.

Add SL / Del SL : ajoute ou supprime la ligne de Stop Loss.

Confirm / Unlock : confirme ou annule l’ordre en attente (l’envoie ou le supprime du courtier).

Entry drag mode : bascule entre « Move Block » (déplace toutes les lignes) et « Change Entry Price » (modifie uniquement la ligne d’entrée).

Champs Lot, Entry, TP, SL : champs modifiables pour la saisie manuelle du prix ou du volume.

Affichage R:R et P/L : affiche en temps réel le ratio risque/rendement et le gain/perte potentiel.

Étiquette de temps : indique le temps restant avant expiration ou « Valid: GTC » (Valide jusqu’à annulation) pour les ordres sans expiration.

Mode de Fonctionnement

Cliquez sur + New Order pour créer un nouveau bloc d’ordre interactif. Ajustez Entry, TP et SL en déplaçant les lignes ou en saisissant les valeurs. Cliquez sur Lock pour envoyer l’ordre au courtier (ou l’exécuter localement en mode virtuel). Utilisez Remove All pour supprimer instantanément tous les ordres en attente. SmartLimits sauvegarde automatiquement tous les ordres et les restaure au redémarrage du terminal.

