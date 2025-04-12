TPTSyncX

Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT, le support EA et le guide complet, veuillez visiter – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

Repérez la Tendance. Lisez le Motif. Chronométrez l'Entrée.

3 étapes en moins de 30 secondes ! Négociez sans effort — aucune analyse requise, votre assistant intelligent est prêt à simplifier votre flux de travail

  • Fini la surcharge de graphiques.
  • Négociez en toute confiance grâce à la détection intelligente de biais.
  • Compatible avec toutes les devises, crypto-monnaies, actions, métaux, indices, et tous les horizons temporels.
  • Il suffit de cliquer et d’exécuter — c’est aussi simple que cela.
  • Idéal pour les traders occupés qui recherchent rapidité et clarté.

TPTSyncX est un puissant indicateur tout-en-un pour MetaTrader 5 qui synchronise parfaitement l’analyse de la tendance, du motif, et du déclencheur en chandelier dans un système visuel propre et intelligent. Conçu pour les traders qui recherchent clarté, précision et rapidité, il aide à identifier des configurations de trading à haute probabilité en combinant l’action des prix, les motifs structurels et des outils de timing de marché.

Fonctionnalités clés :

  1. Affichage Visuel Intelligent :
    Dessine automatiquement les motifs de structure de prix et étiquette clairement les sommets plus hauts (HH), les creux plus hauts (HL), les sommets plus bas (LH), et les creux plus bas (LL) sur votre graphique — vous offrant une vue en temps réel des changements de structure de marché et des zones potentielles de retournement, essentiels pour identifier les transitions de tendance et les cassures de prix avec clarté.
  2. Moyenne Mobile Dynamique :
    S’adapte automatiquement à votre plage de barres cible sélectionnée, vous offrant une moyenne mobile dynamique qui s’ajuste selon votre configuration, que ce soit pour le scalping à court terme ou les transactions swing à long terme.
  3. Objectif de Prix Quotidien (basé sur ADR/ATR) :
    Fournit des références claires pour le take-profit et le stop-loss en utilisant l’ADR ou l’ATR pour rendre vos objectifs plus rationnels et basés sur la véritable volatilité du marché.
  4. Séparateur de Ligne Quotidien :
    Aide à diviser visuellement chaque jour de trading, vous donnant une vue plus claire des mouvements de session, des cycles quotidiens et des motifs intrajournaliers. Inclut également des outils d’expansion et d’extension de Fibonacci pour des mesures manuelles — vous permettant de dessiner et de projeter des objectifs de prix avec précision chaque fois que nécessaire.
  5. Surveillance des Bougies Quotidienne/Hebdomadaire :
    Surveille les structures de chandeliers quotidiens et hebdomadaires pour vous aider à identifier les biais à court terme et quotidiens, et à vous aligner sur le contexte des horizons temporels supérieurs, idéal pour planifier des transactions directionnelles avec précision.
  6. Détection des Nombres Ronds :
    Met automatiquement en évidence les nombres ronds clés (ex : 1.0000, 1.5000) pour aider à identifier les cycles trimestriels et les niveaux de prix psychologiques importants tout au long de l’année.
  7. Détection des Zones de Liquidité :
    Détecte les niveaux de liquidité clés tels que le plus haut du jour précédent (PDH), le plus bas du jour précédent (PDL), ainsi que les plus hauts et plus bas de la session asiatique. Ces zones dynamiques sont cruciales pour reconnaître les endroits où la liquidité peut être balayée, ce qui les rend idéales pour identifier des retournements potentiels, des poursuites ou des mouvements impulsés par les gros acteurs avec précision. Ces zones aident les traders à anticiper les balayages de liquidité, les retournements, et les mouvements de continuation idéaux pour les concepts de smart money, ICT et les stratégies institutionnelles.
  8. Scanner Multi-Devises :
    Scanne plusieurs paires de devises simultanément en quelques secondes pour détecter les tendances et motifs en temps réel, y compris les phases impulsives et correctives basées sur la logique des vagues d’Elliott. Parfait pour repérer des opportunités à travers le marché sans sauter d’un graphique à l’autre.
  9. Prêt pour Multi-Horizons de Temps :
    Prend en charge la détection des motifs AB=CD — y compris les corrections de projection 1.27 et les configurations de retournement 0.618, ainsi que des motifs puissants de chandeliers tels que Engulfing, Three Inside Bar, et Three Outside Bar sur plusieurs horizons temporels, assurant une cohérence de la micro à la macro structure.

Léger et Optimisé, Conçu pour être économe en CPU et réactif même dans des configurations d’analyse multi-devises et multi-horizons de temps. Entièrement Personnalisable : Adaptez les paramètres comme la sensibilité du swing, les filtres de motifs de chandeliers, et bien plus encore à votre style de trading unique. Cas d'utilisation : Confirmez les entrées intelligentes en utilisant la confluence de tendance, motif et chandelier.

Filtrez le bruit avec des signaux alignés sur la structure. Idéal pour les stratégies de breakout, de retournement, de suivi de tendance et basées sur SND. Compatible avec la plupart des styles connus : ICT, SMC, Vagues d’Elliott (Trading Chaos Technique), Price Action, Double Top, Double Bottom, Support/Résistance, Offre/Demande et plus encore. TPTSyncX est bien plus qu’un simple indicateur – c’est un assistant visuel complet pour les traders qui exigent précision, structure et confiance dans chaque transaction. Que vous soyez scalpeur, swing trader ou analyste long terme, TPTSyncX s’adapte à votre style et aide à découvrir ce que les autres manquent. Que vous tradiez avec un indicateur SMC, un indicateur de double top, de double bottom, de breakout, de retournement, de suivi de tendance, SND, ICT, Vagues d’Elliott, Price Action, Support/Résistance, Offre/Demande, un indicateur de scalping ou de swing trading, il est conçu pour vous garder en avance dans toutes les conditions de marché.


Filtrer:
Da Ming Li
385
Da Ming Li 2025.04.14 04:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis