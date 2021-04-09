Fibonacci Trend Marker
- Indicateurs
- Grigoriy Malychenko
- Version: 1.1
- Mise à jour: 19 août 2025
- Activations: 10
Fibonacci Trend Marker — est un indicateur de tendance qui analyse le comportement de la bougie actuelle par rapport à la plage Haut-Bas (High-Low, HL) des bougies précédentes en utilisant les niveaux de retracement de Fibonacci. Il suit visuellement la force de la tendance, signalant un affaiblissement potentiel ou un renversement par un changement de couleur de la bougie.
Caractéristiques:
- Conçu pour les traders axés sur les tendances, il permet d’identifier rapidement les changements de tendance basés sur les niveaux de Fibonacci.
- Efficace sur n’importe quel cadre temporel avec une volatilité suffisante, lorsqu’une séquence de 3 à 5 bougies forme un mouvement clair.
- La taille des bougies s’adapte automatiquement à l’échelle du graphique, garantissant un affichage correct lors du zoom.
- Une haute sensibilité aux changements de tendance, grâce à l’analyse en temps réel de la bougie actuelle, en fait un outil idéal pour le scalping sur les cadres M1 et M5.
Comment trader?
- Entrée: Ouvrez une position après un changement de couleur de la bougie précédente fermée. Par exemple, si une bougie se ferme en bleu après une rouge, cela signale une tendance haussière — ouvrez un ordre d’achat (Buy).
- Sortie: Fermez la position lors d’un changement de couleur inverse de la bougie précédente ou en atteignant un objectif, comme 1 à 2 bougies dans la direction de la tendance, selon la volatilité du marché.
- La couleur de la bougie actuelle (non fermée) peut changer en fonction des cotations, ce qui est particulièrement utile pour les scalpeurs, permettant de fermer les trades avant la fin de la bougie.
Paramètres:
- Period — Définit le nombre de bougies précédentes pour le calcul (par ex., 3, 5, 10).
- Fibo Level — Détermine le niveau de retracement autorisé de la bougie actuelle selon Fibonacci (0.236, 0.382, etc.). Une valeur plus élevée retarde le signal de changement de tendance.
- Couleur des bougies — Permet de personnaliser les couleurs pour les signaux haussiers et baissiers.