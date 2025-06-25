🚀 OmniSignal Navigator – Scalping intelligent aux niveaux clés

Tradez comme un professionnel avec cet indicateur quotidien/hebdomadaire High-Low-Close, conçu pour le scalping et le trading de cassures de précision.





🔥 Pourquoi ça marche ?

✅ Idéal pour le scalping : cible les zones clés (PDH/PDL/PDC et PWH/PWL/PWC) sur les unités de temps M2, M3, M5 et M15. (Unités de temps courtes = plus de signaux, unités de temps longues = moins de signaux)

✅ Aucune analyse graphique nécessaire : attendez simplement les notifications push (alertes téléphoniques) et tradez les signaux.

✅ Règles strictes concernant les signaux :





Entrez sur les signaux confirmés (flèches colorées). Vous pouvez également ouvrir des positions avec des signaux d'achat ou de vente de type « Bounce », selon votre tolérance au risque.





Les flèches sont des signaux primaires et les signaux de rebond sont secondaires.





Sortez et inversez lorsque le signal opposé apparaît.





Suggestion TP/SL : Utiliser les niveaux de swing récents (structure graphique à gauche).





📌 Mode d'emploi (Règles simples)

Attendre les signaux – Pas de signal ? Pas de transaction.





Trader la cassure – Entrer sur la flèche confirmée (clôture de la 2e bougie).





Gérer le risque – TP/SL aux swings proches (hauts/bas à gauche).





Reverse Fast – Clôturer et inverser la position sur des signaux opposés.





💡 Idéal pour les traders qui recherchent :

Une stratégie de scalping sans intervention (les alertes téléphoniques font le travail).





Des signaux clairs et sans répétition.





Pas de réflexion excessive – Il suffit de suivre les flèches.





Modification - 07/07/2025





La moyenne mobile peut être utilisée comme indicateur de consolidation. (Plus proche de la MM = Consolidation). Il s'agit de « EnableCloseSignal » dans les paramètres. Je recommande cependant de la désactiver.





Pour un Take Profit potentiel, je recommande de cibler les récents sommets ou creux du swing. J'ai un indicateur dédié (Swing Points) pour cela. Je le publierai prochainement.