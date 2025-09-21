Ask High and Bid Low Lines

( Une traduction automatique a été utilisée pour générer ce texte à partir du texte original en anglais. )

Pour ceux d'entre vous qui ont déjà effectué un back-test visuel à l'aide du modèle « Chaque tick basé sur des ticks réels », vous avez peut-être remarqué que le Strategy Tester affiche des graphiques linéaires pour le cours acheteur Ask le plus élevé et le cours vendeur Bid le plus bas. Beaucoup trouvent cela ennuyeux ! Cependant, certains traders sérieux le considèrent comme très instructif, car il aide à évaluer l'impact du Spread sur l'activité de trading et les décisions d'entrée/sortie, à tel point que j'aurais souhaité qu'il soit également disponible sur le graphique en direct et pas seulement pendant le back-test visuel.

C'est exactement ce que fait cet indicateur : il trace le cours le plus élevé/maximum Ask et le cours le plus bas/minimum Bid pour chacune des barres du graphique. Il offre également la possibilité de désactiver la ligne du graphique pour le cours le plus bas Bid, étant donné que les graphiques sont généralement basés sur les cours Bid.

Ces valeurs peuvent être utilisées pour analyser l'impact du Spread sur les périodes plus courtes, ainsi que pour servir de points de pivot pour les entrées et sorties de position...

Une position « d'achat » s'ouvre au prix Ask et se ferme au prix Bid .

et se ferme au prix . Une position « de vente » s'ouvre au prix Bid et se ferme au prix Ask.

Il existe une option permettant de définir automatiquement les couleurs en fonction du schéma de couleurs du graphique (lignes de prix Ask et Bid).

La première fois que vous utilisez l'indicateur sur un nouveau symbole, MetaTrader mettra un certain temps à télécharger les données de ticks et l'indicateur n'affichera rien. Veuillez donc patienter pendant cette opération.

Il devrait se mettre à jour lors du prochain tick entrant une fois les données disponibles, mais si ce n'est pas le cas, supprimez et réappliquez l'indicateur. Malheureusement, MetaTrader ne dispose pas d'une méthode de synchronisation appropriée pour les données tick.

De plus, si vous augmentez le nombre de barres traitées ou si le symbole a un volume tick élevé par barre, l'indicateur peut mettre un certain temps à traiter les informations avant de tracer les résultats.

Veuillez noter que cet indicateur dépend entièrement des données historiques de ticks, et non des données de barres.