Aurum Trader
- Experts
- Vasiliy Strukov
- Version: 1.1
- Mise à jour: 27 octobre 2025
- Activations: 5
Aurum Trader combine une stratégie de cassure et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour.
S'appuyant sur un noyau d'apprentissage adaptatif qui évolue avec la structure du marché de l'or, il est optimal à partir de 2023, année où son optimisation dynamique s'adapte parfaitement aux conditions de volatilité actuelles.
Explication de l'intelligence adaptative :
Aurum Trader intègre deux stratégies complémentaires fonctionnant sous un même cadre adaptatif.
Le moteur de rupture détecte les expansions de volatilité à court terme et capture les mouvements intrajournaliers rapides, tandis que le module de tendance suit la continuation des micro-tendances pour des profits plus durables.
Les deux modules sont gérés par un cœur d'apprentissage adaptatif, qui analyse l'efficacité des transactions récentes et le comportement du marché afin de réajuster en permanence les niveaux de stop, la logique de suivi et la fréquence des transactions.
Le profil de volatilité et de liquidité de l'or ayant évolué depuis 2023, le système s'est optimisé pour s'adapter à la dynamique actuelle du marché, ce qui explique les meilleures performances de ces dernières années.
Bien qu'Aurum Trader affiche des résultats stables sur toutes les périodes testées, les backtests réalisés à partir de 2023 illustrent parfaitement son comportement adaptatif mature et sa synchronisation réaliste du marché.
Recommandations :
Symbole : XAUUSD (Or) Période : Graphique journalier
Solde minimum : 100 USD ; Lot de départ : 0,01 (recommandé)
Vous pouvez ajuster proportionnellement, par exemple :
Solde de 500 USD → 0,05 lot
Solde de 1 000 USD → 0,10 lot
Des lots plus petits sont également acceptables pour les opérations à faible risque.
Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici.Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ni mes sets spéciaux sur Telegram. Ils sont uniquement disponibles sur Mql5 et mes fichiers de sets sont disponibles uniquement sur mon blog. Méfiez-vous des arnaqueurs et n'achetez pas de sets à quelqu'un d'autre !
PARAMÈTRES
- Symbole – Saisissez le nom exact du symbole de l'or, comme dans Market Watch, par exemple XAUUSD. Période : m15
- Starting_Lot – Taille initiale du lot utilisée pour la première position.
- Augmenter de 0,01 pour chaque profit de X$ – Augmente la taille du lot de 0,01 après avoir atteint le profit spécifié en USD.
- TrailStart_Strg1 – Distance (en points) de début du suivi pour la stratégie 1 (cassure).
- TrailStop_Strg1 – Pas de suivi (en points) pour la stratégie 1.
- TP_Strg1 – Niveau de take profit pour la stratégie 1 (cassure).
- SL_Strg1 – Niveau de stop loss pour la stratégie 1 (cassure).
- TrailStart_Strg2 – Distance (en points) de début du suivi pour la stratégie 2 (suivi de tendance).
- TrailStop_Strg2 – Pas de suivi (en points) pour la stratégie 2.
- TP_Str2 – Niveau de take profit pour la stratégie 2.
- EA_Name – Nom de l'Expert Advisor (pour identification).
- Numéro magique - Identifiant unique pour chaque instance de graphique pour éviter les interférences commerciales.